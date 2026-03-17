Γιούλα και Ολγα Παναδοπούλου στη “The Wrong Biennale”

Εως τις 31 Μαρτίου, η διεθνής μπιενάλε ψηφιακών τεχνών “The Wrong Biennale” παραμένει ανοικτή και προσβάσιμη διαδικτυακά ή σε φυσικούς χώρους σε διάφορες πόλεις του κόσμου, παρουσιάζοντας ένα πανόραμα σύγχρονης ψηφιακής δημιουργίας.

Το βίντεο τους “I am I” (2024) παρουσιάζεται σε δύο «περίπτερα» (διαδικτυακές εκθέσεις) της 7ης Wrong Biennale: στο “The Natural / Generated Bodies”, σε επιμέλεια των Nicola Bertoglio και Pietro Cusi (Alveare Culturale Studio, Μιλάνο) και στο “Infinite Self”, σε επιμέλεια της Dr Lila Moore (Cybernetic Futures Institute, Λονδίνο). Και οι δυο εκθέσεις είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα της Wrong Biennale (https://thewrong.org/).

H Wrong Biennale είναι μια μη-κερδοσκοπική, πολυπολιτισμική και συνεργατική μπιενάλε τέχνης με έδρα το Αλικάντε της Ισπανίας, αφιερωμένη στην προβολή των ψηφιακών τεχνών σ’ ένα διεθνές κοινό, καθώς είναι προσβάσιμη διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Αποκεντρωμένη και υβριδική από το σχεδιασμό της, οργανώνεται τόσο διαδικτυακά όσο και σε φυσικούς χώρους, σε συνεργασία με επιμελητές, εκθεσιακούς χώρους και οργανισμούς τέχνης από όλο τον κόσμο, οι οποίοι επιλέγουν έργα και παρουσιάζουν θεματικές ομαδικές εκθέσεις. Η μπιενάλε, που ξεκίνησε να διοργανώνεται το 2013 και λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια, θεωρείται η μεγαλύτερη έκθεση σύγχρονης ψηφιακής τέχνης παγκοσμίως. Σύμφωνα με τους New York Times: «Μετρώντας τους θεατές της σε εκατομμύρια, η Wrong είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη μπιενάλε τέχνης στον κόσμο – Η απάντηση του ψηφιακού κόσμου στη Μπιενάλε της Βενετίας».