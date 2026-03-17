Εκδήλωση αλληλεγγύης στην Καλαμάτα: Κουκλοθέατρο και ποίηση για τη Γάζα

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και την UNIMA HELLAS (Ελληνικό Κέντρο Κουκλοθεάτρου). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ αφιερωμένων στον Παλαιστίνιο κουκλοπαίκτη Mahdi Karira και τον Παλαιστίνιο ποιητή Μοσάμπ Αμπού Τόχα. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν τρία έργα με επίκεντρο τον Mahdi Karira, «We truly deserve life», «The documentary everything that is», «The short film the awakening», ενώ στο δεύτερο θα προβληθεί το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Free words: A poet from Gaza» του Abdullah Harun Ilhan, το οποίο έχει τιμηθεί με διακρίσεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο και ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ.

Eγκαίνια του Μουσείου Κούκλας στο πάρκο ΟΣΕ

Τα επίσημα εγκαίνια του πρωτότυπου Μουσείου Κούκλας «Το τρένο με τις κούκλες», το οποίο στεγάζεται σε βαγόνι στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 22 Μαρτίου η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 11 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ. στον χώρο της πεζογέφυρας του Πάρκου. Στις 12 μ. θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια του βαγονιού – μουσείου από την Πειραματική Σκηνή, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου, φίλων και μελών του συλλόγου. Στο πλαίσιο της γιορτής θα πραγματοποιηθεί επίσης, στη 1 μ.μ. μουσικοθεατρικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών από την κουκλοπαίκτρια Ηρώ Θεοδώρου. Πρωταγωνιστής του εργαστηρίου θα είναι ο αγαπημένος ζαχαροπλάστης των παιδιών κ. Λουκουμάκης, μια κούκλα τύπου muppet, ο οποίος θα «μαγειρέψει» μαζί με τα παιδιά σε ένα δημιουργικό παιχνίδι φαντασίας. Στο τέλος της δράσης, τα κουτάλια του παιχνιδιού θα μεταμορφωθούν σε πρωτότυπες «κουταλόκουκλες», που θα κατασκευάσουν οι μικροί συμμετέχοντες. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα ελεύθερης επίσκεψης και ξενάγησης στο «Τρένο με τις κούκλες», γνωρίζοντας από κοντά το μοναδικό αυτό εγχείρημα της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο χώρο πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης για μικρούς και μεγάλους.