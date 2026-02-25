Μαρία Καρυστιανού: Το νέο κόμμα θα ανακοινωθεί πριν το καλοκαίρι (Βίντεο)

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει το κόμμα της πριν από το καλοκαίρι.

Σε συνέντευξή της στο Open, η κυρία Καρυστιανού τόνισε πως η ανακοίνωση θα γίνει «πριν από το καλοκαίρι. Τότε θα είμαστε καθόλα έτοιμοι, και στη συνέχεια θα συνεκτιμήσουμε τις συγκυρίες και αναλόγως θα πράξουμε».

Εκεί που... ζορίζονται, όπως είπε, είναι στο όνομα του κόμματος. «Η ονομασία μας ζορίζει. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε».

Αποστάσεις και αιχμές σε Ανδρουλάκη, Τσίπρα Κωνσταντοπούλου

Η Μαρία Καρυστιανού άσκησε σύμφωνα με το iefimerida κριτική στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως είναι «απέναντι από όλους τους πολιτικούς».

Σχετικά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε πως η μόνη επαφή μαζί της «είναι στα δικαστήρια. Πολιτικά δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Ένα διάστημα ήταν και δικηγόρος μου».

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη σχολίασε το θέμα των υποκλοπών, αφήνοντας υπονοούμενα για τη στάση του.

«Μου έκανε εντύπωση η στάση του με τις υποκλοπές. Δεν πίεσε να μάθει γιατί τον άκουγαν. Ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη Δημοκρατία γενικότερα. Για ποιον λόγο ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να ακούει τους πάντες. Άρα, όταν και ως αντιπολίτευση δεν κάνεις κάποια πράγματα, δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τους λόγους που δεν το κάνεις».

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως «ως πολίτης είμαι επιθετική απέναντι σε όλους τους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Οι πράξεις και τα έργα είναι πολύ πιο βαριά από τα λόγια. Ο κόσμος δεν θα την πατήσει ξανά».

Η Μ. Καρυστιανού μάζεψε τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις

Η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε εκ νέου για το θέμα των αμβλώσεων, καθώς η παλαιότερη τοποθέτησή της σήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

«Το ανθρώπινο δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της δεν θα της το πάρει κανένας. Απαιτείται όμως δημόσιος διάλογος για το θέμα. Στην Ελλάδα καταγράφονται 200.000 έως 300.000 αμβλώσεις ετησίως, συγκριτικά με περίπου 70.000 στην Ιταλία, 100.000 στη Γερμανία και 225.000 στη Γαλλία. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε ως κοινωνία για να περιορίσουμε αυτόν τον αριθμό».

Η Μ. Καρυστιανού επανέλαβε ότι της προτάθηκε συμμετοχή σε κυβέρνηση, ακόμη και στο υπουργείο Δικαιοσύνης, πρόταση που απέρριψε, σχολιάζοντας πως «δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ενεργούς πολιτικούς».

Προσωπικές αξίες και δημόσιο προφίλ

«Οι ακραίες θέσεις δεν με εκφράζουν καθόλου. Είμαι υπέρ της δικαιοσύνης, της ισοκρατίας, της ισονομίας, υπέρ των αξιών που λείπουν από τη ζωή μου» είπε ακόμη, ενώ, σχολιάζοντας τις φωτογραφίες με θρησκευτικές εικόνες από μία συνέντευξή της, είπε: «Το να σχολιάζεις έναν άνθρωπο επειδή έχει πίσω του εκκλησιαστικές εικόνες δείχνει έλλειψη επιχειρημάτων και φόβο».