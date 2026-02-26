Καλαμάτα: Κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Να τιμωρηθούν οι ένοχοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται για το έγκλημα στα Τέμπη, ζήτησαν το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ και εργατικά – συνδικαλιστικά σωματεία και κάλεσαν τους πολίτες του νομού να συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση για τα 3 χρόνια από το έγκλημα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, στις 12 το μεσημέρι.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο “Rex”, επικρίνοντας την κυβέρνηση της Ν.Δ., προέτρεψαν σε συμμετοχή και αντίδραση “στις πολιτικές που είναι απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και τους εργαζόμενους”.

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς παρατήρησε ότι “πέρασαν 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη και ακόμα οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, δεν έχουν βρει δικαίωση, ούτε αυτοί ούτε οι οικογένειές τους”. Ζήτησε “να τιμωρηθούν οι ένοχοι όσο ψηλά και αν είναι και όχι να κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι” και κάλεσε “όλους τους πολίτες να δώσουν το παρών, ώστε να δηλώσουμε την αλληλεγγύη και τον σεβασμό μας, καθώς και την αγανάκτησή μας στην κυβέρνηση που δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση, να αντιδράσουμε σε αυτή την πολιτική που είναι απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και τους εργαζόμενους. Οσο συνεχίζεται η αδιαφορία, θα συνεχίζονται τα εγκλήματα”.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χριστίνα Λαδά ανέφερε πως “σε αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα και τη συγκάλυψη οι μόνοι που μπορεί να επιβάλουν τη δικαιοσύνη, είναι οι εργαζόμενοι, ο λαός, εμείς οι ίδιοι με τους αγώνες μας”. Επέκρινε “τις πολιτικές της κυβέρνησης της Ν.Δ. και των μεγαλοσυμφερόντων που εξυπηρετεί, τις ιδιωτικοποιήσεις, την ακρίβεια, την φτώχεια, τους μισθούς που δεν φθάνουν ούτε για ένα 15νθήμερο, την παράδοση της υγείας στο ιδιωτικό κεφάλαιο, την κατρακύλα της εκπαίδευσης που έχουμε ακόμα κενά, μια κατάσταση που δεν πάει άλλο πια”. Και προέτρεψε σε “μεγάλη συμμετοχή και να γίνει η αρχή για μεγάλους νικηφόρους αγώνες απέναντι στις πολιτικές και την κυβέρνηση που βάζει το κέρδος πάνω από τις ζωές μας”.

Ο εκπρόσωπος του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας Γιάννης Λαγογιάννης υποστήριξε ότι “τα Τέμπη είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του κέρδους, που υπηρετούν η κυβέρνηση και τα κόμματα, που πίνουν νερό στο όνομα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ”. Παρατήρησε πως “το 2025 η εργατική τάξη μέτρησε 201 νεκρούς από εργοδοτικά εγκλήματα μέσα σε χώρους δουλειάς, που βαφτίζονται «ατυχήματα»”. Εκανε λόγο για ακήρυχτο πόλεμο, “που σκότωσε 5 εργάτριες, μανάδες στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα για τα κέρδη του βιομηχάνου” κι επέκρινε την κυβέρνηση της ΝΔ, που “όχι μόνο εξακολουθεί να συγκαλύπτει το έγκλημα, αλλά συνεχίζει την ίδια πολιτική του κέρδους που οδηγεί καθημερινά σε νέα «Τέμπη»”.

Ο πρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Φώτης Γαϊτάνης κάλεσε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς στη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας,”για να απαιτήσουμε τη δικαίωση των 57 ανθρώπων που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών”. Και τους κάλεσε “να μην συμβιβαστούν με τα «Τέμπη» που βιώνουμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία”, προτρέποντας “με την πάλη μας ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές και να διεκδικήσουμε σύγχρονη υγεία και παιδεία”.

Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Υπαλλήλων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας Αλίκη Μαστοράκη επισήμανε ότι “η θυσία ανθρώπινων ζωών σε καθημερινή βάση θα πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα”. Απευθυνόμενη στους έχοντες την εξουσία, δήλωσε πως “θα αγωνιστούμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε, προκειμένου να μην το ξεχάσει κανένας, να μην ξεθωριάσει η μνήμη όσων έφυγαν άδικα. Η συμμετοχή μας θα παραμείνει αγκάθι στη συνείδησή τους”.

Ο εκπρόσωπος του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Γιώργος Κανέλης παρατήρησε ότι “το έγκλημα στα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα. Ηταν αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή και γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα”. Προέτρεψε “να δυναμώσει ο αγώνας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη” και δήλωσε πως ?τρία χρόνια μετά το έγκλημα η δικαιοσύνη παραμένει ζητούμενο, οι συγγενείς των θυμάτων εξακολουθούν να αναζητούν την πλήρη αλήθεια για τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων, ενώ οι πολιτικές που οδήγησαν στην τραγωδία όχι μόνο δεν ανατράπηκαν αλλά συνεχίζει να παρουσιάζεται ως ανάπτυξη κι εκσυγχρονισμός”.

