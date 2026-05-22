Εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Καλαμάτα

Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και με λαμπρότητα τιμήθηκε χθες στην Καλαμάτα και η γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Στον εορτάζοντα ενοριακό ναό στα Καλύβια, προέστη ο μητροπολίτης Καρθαγένης Μελέτιος, πλαισιωμένος από τον αρχιμανδρίτη Ευθύμιο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο και άλλους κληρικούς της πόλης. Με την ολοκλήρωση της λειτουργίας ο κ. Μελέτιος ευχαρίστησε τον ποιμενάρχη της γενέτειρας του για την ευλογία να συμμετάσχει τόσο στον προχθεσινό εσπερινό της Αναλήψεως όσο και στη χθεσινή λειτουργία στον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλαμάτας.