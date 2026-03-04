Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ

Θλίψη επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το πρωί της Τετάρτης καθώς έγινε γνωστός ο θάνατος του Βασίλη Δανιήλ.

Ο άοκνος εργάτης του ελληνικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, με την κηδεία του να πραγματοποιείται το μεσημέρι της Τετάρτης (16:00) στον ναό των Αγίων Θεοδώρων, Καβάλας.

Γεννημένος στις 3 Αυγούστου του 1938, ο Δανιήλ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Καβάλα και στον τοπικό Ηρακλή, με την καριέρα του να τελειώνει άδοξα το 1964 μετά από σοβαρό τραυματισμό.

Ωστόσο, το “μικρόβιο” για το ποδόσφαιρο δεν έφυγε ποτέ από πάνω του και έτσι σε ηλικία μόλις 34 ετών ακολούθησε τον δρόμο της προπονητικές, την οποία επιτέλεσε για περίπου 40 χρόνια με μεγαλύτερα παράσημα τις δουλειές σε Παναθηναϊκό και Εθνική Ελλάδας.

Η προπονητική καριέρα

Αρχικά το 1973 ανάλαβε τη Νίκη Βόλου, ενώ στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην περίφημη σχολή προπονητών της Κολωνίας, από την οποία μεταξύ άλλων αποφοίτησε και ο Ότο Ρεχάγκελ έναν χρόνο μετά τον εκλιπόντα.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΑΟ Πάτραι, της Ξάνθης, της Δήμητρας Τρικάλων και του Πτολεμαίου Πτολεμαΐδας.

Το καλοκαίρι του 1979 και ενόψει της έναρξης του πρώτου επαγγελματικού πρωταθλήματος επέστρεψε στη γενέτειρά του, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Καβάλας στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1982.

Κατόπιν εργάστηκε στην Καστοριά (1982-1983) και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς (1984-1986 και 1992).

Το φθινόπωρο του 1986 έκανε το μεγάλο άλμα αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.

Τη δεύτερη χρονιά του στο “τριφύλλι” κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλλου UEFA 1987-88 αποκλείοντας, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη Γιουβέντους.

Στους “πράσινους” κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων νικών προπονητή με 108 νίκες σε 161 αγώνες, οι οποίες σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (1986-1988, 1990-1992 και 1997-1999).

Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 1990-91, αλλά και το Κύπελλο της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, πραγματοποιώντας το νταμπλ.

Από τον πάγκο της Ξάνθης πέρασε σε τρεις διαφορετικές περιόδους (1992-1993, 1995 και 2012).

Σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας έχει εργαστεί επίσης στον Ολυμπιακό Βόλου (1988-1990), την ΑΕΛ Novibet (1994-1995) και τον Πανηλειακό (1996-1997).

Το 2010 επέστρεψε στην Ξάνθη σε διοικητικό πόστο και συνέχισε ως τεχνικός διευθυντής των τμημάτων υποδομής.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2012 και μετά από 11 χρόνια αποχής από την ενεργό προπονητική, ανέλαβε προσωρινά υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας αντικαθιστώντας τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Τη διετία 1999-2001 ο Βασίλης Δανιήλ ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ελλάδας.

Το ντεμπούτο του στον “γαλανόλευκο” πάγκο πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 1999, όταν αντικατέστησε τον Άνχελ Ιορντανέσκου που είχε αποχωρήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, στον εκτός έδρας αγώνα εναντίον της Λετονίας (0-0), για τα προκριματικά του Euro 2000. Σε 30 αγώνες είχε απολογισμό 14 νίκες, οκτώ ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες (46-34 γκολ).

Πηγή: sport24.gr