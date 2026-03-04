Ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στην 8η διεθνή έκθεση Verde.Tec

Η δυναμική παρουσία του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ξεχώρισε στην 8η διεθνή έκθεση Verde.Tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2026 στο MEC Παιανίας.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε υψηλή επισκεψιμότητα και έντονο ενδιαφέρον από επαγγελματίες, θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρουσιάστηκαν τεχνολογικές λύσεις και εφαρμοσμένες πρακτικές για τη διαχείριση αποβλήτων, την ενεργειακή αξιοποίηση και την κυκλική οικονομία, με έμφαση σε ρεαλιστικές και επιχειρησιακές προσεγγίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου συμμετείχε ενεργά, προβάλλοντας το έργο του για την ολιστική και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η παρουσία του φορέα ανέδειξε τον ρόλο του ως συνδετικού κρίκου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ως βασικού πυλώνα στον ενιαίο σχεδιασμό για τα απόβλητα.

Με την παρουσία του προέδρου του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Γιάννη Σμυρνιώτη, αναδείχθηκε η στρατηγική κατεύθυνση του φορέα, που στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες, διαφάνεια και συστηματικό σχεδιασμό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενιαίας αντιμετώπισης του ζητήματος των απορριμμάτων, με σταθερό θεσμικό συντονισμό και εφαρμογή σύγχρονων λύσεων.

Η συμμετοχή του ΦΟΔΣΑ εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ενημέρωσης γύρω από τις νέες περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Όπως επισημάνθηκε, η διαχείριση των αποβλήτων απαιτεί στρατηγική συνέπεια, τεχνική επάρκεια και πολιτική βούληση, στοιχεία που αναδείχθηκαν ως κεντρικά στη φετινή διοργάνωση.