Ολιστικές Υπηρεσίες Στήριξης της οικογένειας και του παιδιού στο Δήμο Τρίπολης εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027», με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού.

Η Πράξη έχει συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 1.761.544 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus ΕΚΤ+. Εντάσσεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης και προβλέπεται να υλοποιηθεί σε διάστημα 36 μηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων και ζευγαριών, υπηρεσίες για τη μητρότητα, σχολές γονέων, δράσεις πρόληψης και ενδυνάμωσης, καθώς και εξειδικευμένες παρεμβάσεις, όπως νομική στήριξη, λογοθεραπεία και εργοθεραπεία, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων.

Παράλληλα προβλέπονται δράσεις αγωγής υγείας, ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας και ανάπτυξης κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων, καθώς και συμμετοχή τους σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Έμφαση δίνεται στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για την πρόληψη διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης.

Σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε: «Επενδύουμε στην κοινωνική συνοχή με στοχευμένες δράσεις που στηρίζουν έμπρακτα την οικογένεια και το παιδί. Αξιοποιούμε τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πλέγμα κοινωνικής προστασίας, ενισχύοντας τις υπηρεσίες φροντίδας και διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στο μέλλον της τοπικής κοινωνίας».

Η Πράξη στοχεύει στην αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο και στην ενίσχυση της στήριξης της οικογένειας.