ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας για τις ελλείψεις στις παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Την επαπειλούμενη κατάρρευση στις παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας και την υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας στη Μεσσηνία σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καταγγέλλει η Επιτροπή Υγείας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Και ζητεί άμεσα προκήρυξη όλων των κενών θέσεων γιατρών για μόνιμο προσωπικό.

Αναλυτικά, η Επιτροπή Υγείας της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μεσσηνίας σημειώνει σε ανακοίνωσή της: “Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Ειδικευμένων Γιατρών των Νοσοκομείων Μεσσηνίας, οι παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας είναι έτοιμες για κατάρρευση. Η πρόσφατη απόφαση της διοίκησης για κάλυψη των εφημεριών με «εντέλλεσθε» από τους υπηρετούντες ολιγάριθμους γιατρούς που έχουν εξαντληθεί σωματικά και πνευματικά χωρίς ρεπό και κανονικές άδειες ετών, καθιστούν επισφαλή την εφημέρευση για τους ασθενείς.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στην πρωτοβάθμια υγεία. Τα Κέντρα Υγείας του νομού μας είναι υποστελεχωμένα και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Ιδιαιτέρως πλήττεται το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, που θα έπρεπε να είναι ο «κυματοθραύστης» για τα επείγοντα περιστατικά του Νοσοκομείου Καλαμάτας, καθώς αυτό λειτουργεί με βάρδιες χωρίς παθολόγο ή γενικό γιατρό.

Ζητάμε άμεσα: Προκήρυξη όλων των κενών θέσεων γιατρών για μόνιμο προσωπικό. Να μπει τέλος στον εμπαιγμό από τον υπουργό Υγείας, ο οποίος πριν από μήνες είχε δεσμευτεί. Πρόσβαση όλων των πολιτών στο ΕΣΥ με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Η πραγματικότητα της υγείας κε υπουργέ δεν είναι «ζάχαρη», ιδίως στα δημόσια νοσοκομεία”.