Τι λένε τα ζώδια σήμερα (7/3)

Κριός

Με την σύνοδο του Ηλίου με τον ανάδρομο Ερμή στους Ιχθύς στον 12ο οίκο σου, θα «πέσει» φως σε κάποια μυστικά του παρελθόντος με αποτέλεσμα να τα ξεδιαλύνεις και να πάρεις την απόφαση να τα αποκαλύψεις. Το καλύτερο για εσένα θα είναι να εκφράσεις επιθυμίες και ανάγκες που έχεις καταχωνιάσει κάπου βαθιά μέσα στο υποσυνείδητό σου. Κάποια πρόσωπα ίσως δείξουν τις πραγματικές τους προθέσεις, δίνοντάς σου την ευκαιρία να καταλάβεις σε ποιον μπορείς να εμπιστευτείς τα μυστικά σου.

Ταύρος

Αρκετά εποικοδομητική η σημερινή ημέρα με την σύνοδο του Ηλιου με τον ανάδρομο Ερμή να ολοκληρώνεται στους Ιχθύς στον 11ο οίκο σου αφού ευνοεί την προώθηση και υλοποίηση στόχων που είχες θέσει από το παρελθόν. Με εξαιρετική ευφράδεια λόγου θα επικοινωνείς τις ιδέες, τα σχέδια και τους στόχους σου και επειδή θα είσαι αρκετά καλός/ή στις δημόσιες σχέσεις, θα βρεις ανθρώπους που θα σε στηρίξουν. Φίλοι, ομάδες ή άτομα με κοινά ενδιαφέροντα μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη κάποιου σχεδίου σου.

Δίδυμοι

Η σύνοδος του Ηλιου με τον ανάδρομο Ερμή ολοκληρώνεται στον 10ο οίκο σου, για να φέρει εύνοια στα επαγγελματικά. Ιδανική ημέρα για επιχειρηματικά ανοίγματα, για μια πρόσληψη και για να εκτοξεύσεις την φήμη σου στα ύψη. Αν είσαι άνεργος/η, ενδέχεται να χρησιμοποιήσεις κάποιες γνωριμίες που έχει η οικογένειά σου προκειμένου να βρεις δουλειά. Παράλληλα, θα έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις με άτομα κύρους ή προϊσταμένους και να παρουσιάσεις τις ιδέες σου με πειστικό τρόπο. Η επικοινωνία σου θα είναι άμεση και αποτελεσματική.

Καρκίνος

Εξαιρετική ημέρα για να ασχοληθείς με πράγματα που σου αρέσουν και που σε αποφορτίζουν από την καθημερινότητά σου με την σύνοδο του Ηλιου με τον ανάδρομο Ερμή να ολοκληρώνεται στον 9ο οίκο σου. Θα έχεις την όρεξη να καταπιαστείς με πνευματικές ασχολίες, θα αποκαλύπτεις με άνεση σχέδια που είχες από το παρελθόν και θα εκθέτεις τις απόψεις σου με ευκολία. Ιδανική ημέρα για συζητήσεις, νέες γνωριμίες και επαφή με ανθρώπους διανοούμενους που τροφοδοτούν τον εγκέφαλό σου με περισσότερες σκέψεις.

Λέων

Με την σύνοδο του Ηλίου με τον ανάδρομο Ερμή στον 8ο οίκο σου, θα έχεις την ανάγκη να συζητήσεις υπαρξιακά θέματα και γενικότερα να φέρεις στην επιφάνεια μυστικά του παρελθόντος. Επί πρακτικού θα επικεντρωθείς σε οικονομικά ζητήματα. Εύκολα θα δίνεις λύσεις και θα τακτοποιείς τις οποίες εκκρεμότητες σχετίζονται με ένα δάνειο, το οποίο αν αποφασίσεις να ζητήσεις, θα σου το δώσουν με ευκολία και με καλούς όρους. Συζητήσεις γύρω από κοινά οικονομικά, οφειλές ή διακανονισμούς μπορούν να εξελιχθούν θετικά για εσένα.

Παρθένος

Με την σύνοδο του Ηλιου με τον ανάδρομο Ερμή στον 7ο οίκο σου, θα σου δοθούν ευκαιρίες να αναπτύξεις τις απόψεις και τα σχέδιά σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάποιες προτάσεις συνεργασίας θα τεθούν επί τάπητος. Θα συζητήσεις τα επαγγελματικά σχέδιά σου με τον/ην αγαπημένο/η σου, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην άποψη και γνώμη του/ης, αφού θα έχεις έντονη την ανάγκη να συνεργαστείτε και να πάρετε αποφάσεις από κοινού. Παράλληλα, οι συζητήσεις με συνεργάτες μπορούν να οδηγήσουν σε χρήσιμες συμφωνίες.

Ζυγός

Με την σύνοδο του Ηλιου με τον ανάδρομο Ερμή στον 6ο οίκο σου, θα έχεις την ανάγκη να μιλήσεις και να τακτοποιήσεις μεθοδικά τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Θα εκθέτεις τις απόψεις σου και στον εργασιακό χώρο θα είσαι αρκετά ήρεμος/η και συνεργάσιμος/η. Καλή ημέρα για να διεκπεραιώσεις γραφειοκρατικές υποθέσεις, δουλειές δημοσίου και τακτοποίηση εγγράφων. Παράλληλα, μπορείς να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου και να βάλεις σε τάξη μικρές εκκρεμότητες που σε είχαν κουράσει το προηγούμενο διάστημα.

Σκορπιός

Με την σύνοδο Ηλιου με τον ανάδρομο Ερμή να ολοκληρώνεται στον 5ο οίκο σου, θα έχεις αυξημένη διάθεση για ψυχαγωγία. Αν ασχολείσαι με τη συγγραφή, με μαθήματα ή με αθλητικές δραστηριότητες, σήμερα θα είσαι αρκετά ταλαντούχος ώστε να επηρεάσεις θετικά με τις γνώσεις και τις αντιλήψεις σου αλλά και με τον ευγενικό και ισορροπημένο τρόπο γραφής ή έκφρασης. Αυξημένη κοινωνικότητα και ανάγκη να εκφραστείς καλλιτεχνικά και δημιουργικά. Η ημέρα ευνοεί τις επανασυνδέσεις και την έκφραση συναισθημάτων.

Τοξότης

Αν θελήσεις να διευθετήσεις μια αγοραπωλησία ακινήτου, σήμερα με την σύνοδο Ηλιου με τον ανάδρομο Ερμή στον 4ο οίκο σου, είναι μια καλή ευκαιρία για να διαπραγματευτείς. Θα σου δοθεί η ευκαιρία να συζητήσεις με τους γονείς και τα μέλη της οικογένειάς σου σε ένα αρκετά ήρεμο και ευνοϊκό κλίμα προκειμένου να προωθήσεις τα προσωπικά σου συμφέροντα. Θα έχεις νοσταλγική διάθεση απέναντι στους κοντινούς σου ανθρώπους. Είναι μια καλή στιγμή για να φέρεις περισσότερη ηρεμία και ισορροπία στο οικογενειακό σου περιβάλλον.

Αιγόκερως

Με την σύνοδο του Ηλιου με τον ανάδρομο Ερμή να ολοκληρώνεται στον 3ο οίκο σου, θα αναδειχθεί η ρητορική σου ικανότητα. Θα έχεις ευφράδεια λόγου, λογική σκέψη και με ευκολία θα προωθήσεις και θα υλοποιήσεις κάποια σχέδια. Αυξημένη διάθεση για επικοινωνία και συναντήσεις για μαθήματα και συλλογή πληροφοριών που θα σε βοηθήσουν σε διάφορους τομείς. Μπορεί να χρειαστεί να κάνεις ένα επαγγελματικό ταξίδι ή αρκετές μετακινήσεις για επαγγελματικά ζητήματα. Η ημέρα ευνοεί γενικότερα τις διαπραγματεύσεις.

Υδροχόος

Με την σύνοδο του Ηλιου με τον ανάδρομο Ερμή στον 2ο οίκο σου, θα ευνοηθείς σε οικονομικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις, ειδικά αν ασχολείσαι με το εμπόριο. Θα μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις στην τιμή που σε ευχαριστεί χωρίς ιδιαίτερη πειθώ και παζάρια. Ο τρόπος που θα χειρίζεσαι τα οικονομικά σου θα είναι εντυπωσιακός και θα είσαι αρκετά ευέλικτος/η και διπλωμάτης/τισσα. Παράλληλα, συζητήσεις με συνεργάτες ή πελάτες μπορούν να οδηγήσουν σε ανανέωση συμφωνιών που θα ενισχύσουν τα έσοδά σου.

Ιχθύες

Ολοκληρώνεται η σύνοδος του Ηλιου με τον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, με αποτέλεσμα να απολαμβάνεις να ακούς τη φωνή σου και να εκφράζεις τις απόψεις σου. Θα είσαι αρεστός/ή στο κοινωνικό σου περιβάλλον και πράγματι, όλα θα συντείνουν στο να προωθήσεις ατομικές επιδιώξεις και σχέδια που είχες από το παρελθόν. Θα έχεις περισσότερη εγωπάθεια και φλυαρία από ό,τι συνήθως και θα περιαυτολογείς. Η ημέρα ευνοεί την αυτοέκφραση και την ανάδειξη των κρυμμένων ταλέντων σου.