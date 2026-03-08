eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας το τελευταίο “αντίο” στον Χρήστο Βαλαβανίδη

Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο “αντίο” στον Χρήστο Βαλαβανίδη, την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Ο σπουδαίος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής (6/3), σε ηλικία 82 ετών, καθώς, όπως έγινε γνωστό, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδωσε λεπτομέρειες για την τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Δημοσιεύω αυτή τη φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορωνοϊού τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Ασπασία Κραλλη έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Καλό σου ταξίδι Χρήστο μας».

