Ημερίδες υγείας στην Τριφυλία: «Με έγκαιρη διάγνωση, ναι, έχεις το χρόνο»

Με σύνθημα «Με έγκαιρη διάγνωση, ναι, έχεις το χρόνο», ξεκινά από τη Μεσσηνία η μεγάλη πανελλαδική εκστρατεία του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, σε συνεργασία με τον Δήμο Τριφυλίας.

Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά ημερίδων που θα ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα, προάγοντας την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Η προσπάθεια αυτή αγκαλιάζεται από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, καθώς συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές πλήθος φορέων, πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικά σωματεία, αποδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας για έναν κοινό σκοπό.

Οι επιστημονικές ημερίδες υγείας στην Τριφυλία θα γίνουν από τις 13 μέχρι τις 15 του μηνός σε Γαργαλιάνους, Φιλιατρά και Κυπαρισσία, υπό την Αιγίδα του Δήμου Τριφυλίας και την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών Αθηνών και με τους Συλλόγους και Φορείς του Δήμου, με ελεύθερη είσοδο.

Επιστημονικές ημερίδες με ειδικούς επιστήμονες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στις 5 μ.μ. στη Μπρίσκειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων, το Σάββατο στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών στις 6 μ.μ. και την Κυριακή στην αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» στη Κυπαρισσία στις 5 μ.μ.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις και στις 3 πόλεις με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις Σπιρομέτρησης και Έλεγχος Λεμφοιδήματος, ενώ θα υπάρχει συμβουλευτική για αναπηρικά θέματα ογκολογικών ασθενών. Τέλος θα γίνεται λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών από το Όραμα Ελπίδας (δείγμα σιέλου).

