Η εργασία είναι ιερό δικαίωμα κάθε πολίτη

Η εργασία είναι ιερό και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα κάθε πολίτη. Για να εργάζεται και να προσφέρει στην κοινωνία, στον συνάνθρωπό του και να εξασφαλίζει τα χρήματα, για να ζήσει με αξιοπρέπεια αυτός και η οικογένειά του.

Στην πατρίδα μας εδώ και χρόνια, από τις... καλές εποχές της εξυπηρέτησης των “ημετέρων” ευδοκίμησαν οι ελαστικές μορφές, από τους “παραδοσιακούς” συμβασιούχους στα Stage και στη μερική απασχόληση. Εργαζόμενοι όμηροι, που “δικαιώνονταν” και μονιμοποιούνταν από την επόμενη κυβέρνηση, που έπαιρνε σημαντικό εκλογικό μπόνους. Στην πορεία κάποιοι μπορεί να “δικαιώνονταν” και δικαστικά. Οπότε φτάσαμε στα χρόνια των μνημονίων, που οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι μειώθηκαν και στους 5 ή στους 10 που συνταξιοδοτούνταν, προσλάμβαναν έναν.

Οι ελαστικές μορφές κυριάρχησαν με τα 2μηνα και τα 8μηνα, με κοινωφελή εργασία, ενώ με τον κορονοϊό είχαμε και τους εργαζόμενους με Covid. Συμβάσεις ανανεώνονταν και οι εργαζόμενοι με… δραστήριους δικηγόρους διεκδίκησαν και κάποιοι πέτυχαν δικαστικά τη μονιμοποίηση.

Η “βιομηχανία” αυτή καλά κρατεί, καθώς οι προσλήψεις εργαζομένων με προγράμματα ορισμένης διάρκειας συνεχίζονται, καθώς και η αγωνία και ο αγώνας των ανθρώπων να εξασφαλίσουν εργασία και να ζουν με αξιοπρέπεια είναι συνεχής. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αφού δήμοι, Περιφέρειες και δημόσιες υπηρεσίες έχουν πλέον σοβαρές ελλείψεις μόνιμου προσωπικού.

Σε μια κανονική, ευρωπαϊκή και σύγχρονη χώρα οι ανάγκες αυτές πρέπει να καλύπτονται από μόνιμους υπαλλήλους, με σταθερές σχέσεις εργασίας και ασφάλισης. Με αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής, διαγωνισμό και διαφάνεια, ΑΣΕΠ, με επιλογή των πιο ικανών, αλλά και με κοινωνικά κριτήρια. Όλοι οι πολίτες δικαιούνται ίσες ευκαιρίες, ίση αντιμετώπιση από την Πολιτεία, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα.

Η επιλογή εργαζομένων με προγράμματα και με ορισμένη χρονική διάρκεια πρέπει να καλύπτει επείγουσες και εποχικές ανάγκες. Οι πολίτες δεν αξίζουν εκμετάλλευση, εκδούλευση, υποσχέσεις και να νιώθουν υποχρεωμένοι που εργάζονται έστω και για κάποιους μήνες. Η εργασία είναι ιερό και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα κάθε πολίτη και πρέπει όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες σε αυτό.