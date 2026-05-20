Πλεύρης: Ο πλήρης σχεδιασμός για τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη

Μείωση, που ξεπερνά το 30%, στις μεταναστευτικές ροές κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το 2025 καταγράφει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης, μετά από σύσκεψη για την Κρήτη. Όπως ανέφερε, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η μείωση ξεπερνά το 65%, ωστόσο το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του μεταναστευτικού και για το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι οι ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη.

Ο υπουργός σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες ροές κινούνται ακόμη στα ίδια επίπεδα με το 2025, χρονιά κατά την οποία ήταν ήδη αυξημένες σε σχέση με προηγούμενα έτη. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, έχει εκπονηθεί πλήρης σχεδιασμός διαχείρισης, ο οποίος ξεκινά από την ενίσχυση της συνεργασίας με τις λιβυκές και αιγυπτιακές αρχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη παρατηρείται ένα πρώτο επίπεδο αποτροπής, καθώς βασικός στόχος είναι να αποφεύγεται η αναχώρηση των σκαφών από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, ενώ παράλληλα θα εφαρμοστεί συνολικό αποτρεπτικό πλαίσιο τόσο στο πεδίο, όσο και στο επίπεδο κινήτρων και αντικινήτρων.

«Ροές, όμως, θα υπάρξουν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η διαχείρισή τους θα γίνει με την ενίσχυση της πληρότητας των δομών σε όλη την επικράτεια, αλλά και με τη λειτουργία δύο χώρων στην Κρήτη - ενός στα Χανιά και ενός στο Ηράκλειο. Οι χώροι αυτοί θα είναι κλειστοί και θα χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό μεταναστών και προσφύγων βάσει του προφίλ τους κατά την παράνομη άφιξή τους στο νησί.

Όπως εξήγησε, όσοι κρίνονται μετανάστες θα μεταφέρονται σε κλειστές δομές, ώστε να ακολουθείται η διαδικασία απέλασής τους, ενώ όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ θα οδηγούνται σε ανοιχτές δομές για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ασύλου.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι στα Χανιά ο χώρος έχει ήδη βρεθεί και λειτουργεί ως κλειστή δομή ακόμη και μέσα σε κομμάτι αστικού ιστού, χωρίς - όπως είπε - να υπάρχει καμία όχληση στην τοπική κοινωνία. Αυτό, σύμφωνα με τον υπουργό, επιτυγχάνεται επειδή το σχέδιο βασίζεται σε ταχύτατη αποσυμφόρηση, μεταφορά σε κλειστές δομές και απέλαση όπου απαιτείται ή σε διαδικασία ασύλου για όσους μεταφέρονται σε ανοιχτές δομές.

Για το Ηράκλειο, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι το υπουργείο έχει εξετάσει διαφορετικούς χώρους και έχει καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση που πληροί τις προϋποθέσεις, χωρίς να δημιουργεί επιβάρυνση στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται επίσης για κλειστή δομή. Παράλληλα, όπως είπε, προβλέπεται και σειρά αντισταθμιστικών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της περιοχής.

Ο χώρος που εξετάζεται βρίσκεται στον συνεταιρισμό στις Μαλάδες, όπως ενημέρωσε ο ίδιος τόσο τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, όσο και τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Ο υπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός και αντιδράσεις, σημειώνοντας πως ήδη πραγματοποιήθηκε συζήτηση, κατά την οποία τέθηκαν ενστάσεις, αλλά και εναλλακτικές προτάσεις.

Όπως ανέφερε, ανάλογη συζήτηση θα πραγματοποιηθεί και με τους βουλευτές Ηρακλείου, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, ώστε να βρεθεί χώρος που να πληροί τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. Τόνισε πάντως ότι, παρότι εξετάζονται και άλλες προτάσεις, «το κομβικό σημείο είναι ότι χώρος θα πρέπει να υπάρξει».

«Εάν υπάρξουν προτάσεις εναλλακτικών χώρων είμαστε διατεθειμένοι να τις συζητήσουμε», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπάρχει γόνιμο πεδίο συνεννόησης με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με τους βουλευτές. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι για να καταστεί δυνατή τόσο η αποτροπή, όσο και η διαχείριση των ροών, απαιτείται η λειτουργία και των δύο χώρων, τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι έχει διασφαλιστεί πως οι μεταφορές θα πραγματοποιούνται με μέσα του ίδιου του υπουργείου, ώστε να μην επιβαρύνεται η Κρήτη σε περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης. Όπως είπε, το υπουργείο αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη στήριξης του νησιού, όπως είχε συμβεί και σε άλλες περιοχές που δέχθηκαν μεταναστευτικές πιέσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, τόνισε ότι η στήριξη αυτή προϋποθέτει τόσο τη μείωση και αποτροπή των ροών, όσο και την άμεση διαχείριση όσων φθάνουν στο νησί μέσα από κλειστούς χώρους, ώστε να επιταχύνεται η μεταφορά όσων δικαιούνται άσυλο σε ανοιχτές δομές και όσων πρέπει να απελαθούν σε κλειστές δομές.

«Όλο αυτό μπορεί να γίνει χωρίς καμία επιβάρυνση στις τοπικές κοινωνίες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για άμεσες διαδικασίες διαχείρισης, όπως είχε ζητήσει από πέρυσι και η τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι ο συνολικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει θα οδηγήσουν σε μείωση των ροών. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι δεν είναι αισιόδοξος πως το φετινό καλοκαίρι θα υπάρξουν στην Κρήτη αντίστοιχες μειώσεις με εκείνες του Ανατολικού Αιγαίου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι αυτός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος.

«Κάποια στιγμή να μη μας απασχολούν οι ροές και από το κομμάτι της Λιβύης», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το υπουργείο εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και επιδιώκει να αναλάβει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη διαχείριση, ώστε οι μεταναστευτικές ροές να περιοριστούν και, όσο υπάρχουν, να μην δημιουργούν προβλήματα ούτε στην Ελλάδα συνολικά, ούτε ειδικά στην Κρήτη κατά την τουριστική περίοδο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ