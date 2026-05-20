Παρουσίαση παιδικού βιβλίου της Μαριάννας Κουμαριανού στην Καλαμάτα

Στο πλαίσιο της γιορτής λήξης των προγραμμάτων φιλαναγνωσίας της σχολικής χρονιάς 2025–2026 και της έκθεσης μαθητικής εικαστικής αφίσας «Ανοίγω ένα βιβλίο… ανοίγω έναν κόσμο», αύριο Πέμπτη, στις 6 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις», διοργανώνει την παρουσίαση του παιδικού βιβλίου της Μαριάννας Κουμαριανού «Ο δράκος που έπλεκε λέξεις», από τις εκδόσεις «Καλέντης».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από την ίδια τη συγγραφέα, η οποία θα προσκαλέσει μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι φαντασίας, δημιουργίας και αγάπης για τις λέξεις και τα βιβλία. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κάποτε, ζούσε ένας δράκος που έπλεκε λέξεις και τις άφηνε να κυλούν στον ποταμό. Εστελνε στους ανθρώπους λέξεις δροσερές, που τους ξεδιψούσαν, αλλά και λέξεις ευγνωμοσύνης, που τους γέμιζαν αγάπη. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Ο ποταμός κυλάει ακόμα και κόσμος από ανατολή και δύση έρχεται για να τον δει και να ακούσει την ιστορία του. Αν σταθείς κοντά του, μπορεί να ακούσεις τον ψίθυρό του…

Μία όμορφη παραμυθιακή αφήγηση μιας παλιάς ιστορίας που φτάνει ως τις μέρες μας. Η συγγραφέας Μαριάννα Κουμαριανού, μέσα από την ιστορία του δράκου και τους συμβολισμούς της, διηγείται σε μικρούς και μεγαλύτερους την ιστορία των παραμυθιών, των θρύλων και γενικότερα των στοιχείων της προφορικής μεταβίβασης, που αφού έγιναν ψυχαγωγία, παρηγοριά, καταγραφή, αξία, επιβίωσαν στον χρόνο για να διασώσουν θησαυρούς της παράδοσης αλλά και της καθημερινότητας των ανθρώπων.