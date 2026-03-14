Καλαμαριά: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον 23χρονο (βίντεο)

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση ασκήθηκε εις βάρος του 23χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τού απήγγειλε, εκτός από την κακουργηματική δίωξη για την ανθρωποκτονία και κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία (σε βαθμό πλημμελήματος), ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας, το επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που κατά το επίδικο περιστατικό βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου). Από τα δύο πρόσωπα, ο ένας έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ ο άλλος παραμένει άγνωστος. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθούν (ως προς το ενιαίο της δικογραφίας).

Όπως έγινε γνωστό δε, αποκλείστηκε η εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις Αρχές και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τις συνθήκες θανάτου του 20χρονου που μαχαιρώθηκε από 23χρονο στην Καλαμαριά αποκαλύπτουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύει η voria, ο νεαρός κατέληξε από σοβαρά τραύματα που προκάλεσαν μεγάλη απώλεια αίματος.

Η τεχνική σύμβουλος που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος, ιατροδικαστής Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε ότι η αιτία θανάτου σχετίζεται με βαριά αιμορραγία.

Όπως εξήγησε, «ως προς την αιτία θανάτου, το παιδί κατέληξε από μαζική απώλεια αίματος». Σύμφωνα με την ίδια, ο 20χρονος υπέστη ολιγαιμικό σοκ, καθώς εκτιμάται ότι έχασε περίπου δύο λίτρα αίματος.

Η κ. Ζαγγελίδου σημείωσε ότι το θανατηφόρο τραύμα προκλήθηκε από χτύπημα με μαχαίρι στο πρόσθιο μέρος του θώρακα, στην περιοχή του προκάρδιου.

«Η αιτία ήταν μια ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς του από ένα τέμνον όργανο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι ο νεαρός δέχτηκε και δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα. Ωστόσο, όπως τόνισε, το πρώτο πλήγμα ήταν αυτό που αποδείχθηκε μοιραίο.

Παράλληλα, από την εξέταση προέκυψε ότι ο 20χρονος έφερε και θλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Το σοβαρότερο από αυτά ήταν ένα κάταγμα στη δεξιά ζυγωματική χώρα.

Στον εισαγγελέα ο 23χρονος

Το κατώφλι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης πέρασε νωρίτερα ο 23χρονος ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 20χρονο στην Καλαμαριά.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε νωρίτερα την Παρασκευή, συνοδεία του δικηγόρου του, στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο νεαρός οπαδός του Άρη που είχε ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στη φονική επίθεση.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως του επιτέθηκαν πέντε άτομα, ότι βρήκε το μαχαίρι στον δρόμο και το χρησιμοποίησε για να αμυνθεί, χωρίς να ξέρει ποιον χτύπησε και πόσο βαριά.

Ο 23χρονος είχε προσαχθεί και μετέπειτα συνελήφθη, ενώ βρίσκεται υπό κράτηση.

