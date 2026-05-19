Τιμήθηκε η 85η επέτειος από τη Μάχη της Καλαμάτας (βίτεο-φωτογραφίες)

Τον αγώνα και τις θυσίες όλων όσοι συμμετείχαν στη Μάχη της Καλαμάτας - την τελευταία στην ηπειρωτική Ελλάδα- στις 28 και 29 Απριλίου 1941 τίμησε σήμερα η μεσσηνιακή πρωτεύουσα 85 χρόνια μετά από αυτό το σημαντικό γεγονός στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για ελευθερία, δημοκρατία και συνεργασία των λαών.

Η τελετή διεξήχθη στο Μνημείο των πεσόντων Συμμάχων κατά τη Μάχη της Καλαμάτας, το οποίο βρίσκεται στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Στο πλαίσιο της τελετής αναπέμφθηκε από τον Αρχιμανδρίτη π. Αλέξιο Σαραντόπουλο επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των Ελλήνων και Φιλελλήνων πεσόντων κατά τη μάχη της Καλαμάτας.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, , ο εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο εκπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης, αναπληρωτής του Πρέσβη Matthew Lodge, ο Στρατιωτικός ακόλουθος Πλοίαρχος του Βασιλικού Ναυτικού Sam Law, εκ μέρους της Αυστραλιανής Πρεσβείας, ο Αναπληρωτής Πρέσβης Lachlan Scully, εκ μέρους της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Σερβίας ο Πρόξενος Dejan Mačković και η Γραμματέας των Απομάχων Βετεράνων της Ελληνικής Εκστρατείας Janet Parkin.

Ομιλία πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας.