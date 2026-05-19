Οδηγίες της ΔΑΟΚ Τριφυλίας για αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου

Αναλυτικά από τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας τονίζεται: «Επειδή ήδη πολλές περιοχές (πρώιμες) βρίσκονται στο κατάλληλο φαινολογικό στάδιο -πτώση των πετάλων -έναρξη τελικής καρπόδεσης (στάδιο καρπού «σιταράκι») και προερχόμαστε από μια χρονιά με πολύ αυξημένες προσβολές από το μύκητα ευρέως γνωστό ως γλοιοσπόριο, και επομένως υπάρχει σίγουρα ικανό μόλυσμα στην περιοχή μας, σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις του Μαρτίου και του Απριλίου,

συνιστάται η ιδιαίτερη προσοχή των παραγωγών στην αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου.

Το γλοιοσπόριο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μυκητολογικές ασθένειες της ελιάς, καθώς μπορεί να προκαλέσει ποικίλα συμπτώματα σε ελαιοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες, Η περιοδική έξαρση της ασθένειας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να είναι στενά συνδεδεμένη με την αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, όπως, για παράδειγμα, τα υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας.

Συμπτώματα: Το γλοιοσπόριο προσβάλλει κυρίως τους καρπούς, προκαλώντας ποικίλα συμπτώματα, ενώ προσβολές παρατηρούνται στα άνθη και στα φύλλα. Η ανθοφορία είναι το πιο κρίσιμο στάδιο για την εγκατάσταση και εξάπλωση του μύκητα, γιατί στο στάδιο αυτό συμβαίνουν οι πρωτογενείς μολύνσεις που αποτελούν τη βάση για τη διασπορά του μύκητα. Η προσβολή των ανθέων θεωρείται σημαντική για τις περαιτέρω μολύνσεις και την εξέλιξη της ασθένειας. Τα προσβεβλημένα άνθη ξηραίνονται, ενώ στα φύλλα εμφανίζονται καστανόχρωμες κηλίδες, οι οποίες συχνά καλύπτουν μέχρι και το μισό του ελάσματος. Οι προσβολές στου καρπούς παρατηρούνται από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης προκαλώντας σε περιπτώσεις έντονων προσβολών την πρόωρη πτώση τους. Προσβεβλημένοι καρποί εμφανίζουν χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως νεκρωτικές κηλίδες ποικίλου μεγέθους, βύθιση των προσβεβλημένων ιστών, καθολική σήψη και μουμιοποίηση.

Παθογόνο αίτιο: Διαφορετικά είδη του γένους Colletotrichum προκαλούν την ασθένεια: C.acutatum, C. gloesporioides, C. clavatum, C. cingullata κ.ά.

Βιολογικός κύκλος: Οι προσβολές από το παθογόνο ξεκινούν την άνοιξη, καθώς υπάρχει διαθέσιμο μόλυσμα στους μουμιοποιημένους καρπούς οι οποίοι βρίσκονται είτε επί των δέντρων είτε στο έδαφος, στα φύλλα και στους κλαδίσκους. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι προσβολές μπορεί να συνεχίζονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η κρίσιμη περίοδος της έξαρσης των μολύνσεων αρχίζει με την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (Οκτώβριος-Νοέμβριος), οπότε είναι και πιο ευάλωτοι στις προσβολές και παρατείνεται ως το τέλος Δεκεμβρίου. Η μείωση των προσβολών από το δάκο μειώνει τις πηγές εισόδου του μύκητα στον καρπό της ελιάς. Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι βροχοπτώσεις είναι άφθονες, υπάρχει υψηλή σχετική υγρασία και η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται σε θερμοκρασίες περί των 20ο C, οπότε υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία ανάπτυξη του μύκητα μέσα στο καρπό.

Αντιμετώπιση: Καλλιεργητικά μέτρα: Κλάδεμα για αερισμό, περιορισμό της υγρασίας και απομάκρυνση προσβεβλημένων οργάνων και καρπών με μολύσματα του παθογόνου. Αφαίρεση ξηρών κλαδίσκων. Παράχωμα καρπών ελιάς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι παραγωγοί, στη μείωση της υγρασίας στους ελαιώνες με την αποφυγή εντόνων αρδεύσεων, ιδιαίτερα κατά τις βραδυνές ώρες. Συνθήκες σχετικής υγρασίας υδατοκορεσμού 80% για 8 ώρες και με θερμοκρασίες πάνω από 20ο C ευνοούν πάρα πολύ την εξέλιξη της ασθένειας.

Χημική αντιμετώπιση: Σε περιπτώσεις αυξημένης υγρασίας, όπως είναι οι συνθήκες όπου επικράτησαν την φετινή άνοιξη, συνιστάται μια ακόμη επέμβαση (εκτός αυτής της στο στάδιο της ανθοφορίας) στο νεαρό καρπίδιο αμέσως μετά την καρπόδεση. Τώρα μάλιστα συστήνονται μυκητοκτόνα των ομάδων στρομπιλουρινών και τριαζόλών. Με μεγάλη πίεση του μολύσματος συστήνεται ένας ακόμη ψεκασμός με εγκεκριμένο μυκητοκτόνο στις αρχές φθινοπώρου.

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα Φ.Π. σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και να τηρούνται τα διαστήματα τελευταίας επέμβασης πριν από τη συγκομιδή».

Αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών: Επειδή ήδη έχουν αναφερθεί κατά περιοχές αυξημένες συλλήψεις ακμαίων εντόμων σε φερομονικές παγίδες του δικτύου παγίδων των γεωργικών προειδοποιήσεων, του Πυρηνοτρήτη (Prays oleae), που είναι ένα μικρό λεπιδόπτερο, οι νεαρές προνύμφες της καρπόβιας γενιάς που θα ακολουθήσουν άμεσα, προκαλούν την σοβαρότερη οικονομική ζημιά στην παραγωγή, συνιστάται η χρήση πυρεθρινοειδών εντομοκτόνων σε συνδυασμό με τις επεμβάσεις για το γλοιοσπόριο.

Για τον Ρυγχίτη (Rhynchites cribripennis), που είναι ένα μικρό κολλεόπτερο, τα ενήλικα στις αρχές της άνοιξης τρέφονται με το φύλλωμα των δέντρων η με ανθοφόρους οφθαλμούς χωρίς να προκαλούν σοβαρή οικονομική ζημιά. Όμως αργότερα στους πολύ νεαρούς καρπούς, στο μέγεθος του σκαγιού, δηλ περίπου όταν ο καρπός έχει 3 με 4 χιλ διάμετρο, προκαλούν με το ρύγχος του οπές (τροφικά βοθρία) που μπορεί μα οδηγήσουν σε πρόωρη καρπόπτωση. Σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα υγρασίας, με ιστορικό αυξημένης παρουσίας του εντόμου ή που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις ή ρέματα κτλ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Πριν ληφθεί απόφαση για χημική καταπολέμηση (με εντομοκτόνο επαφής θα πρέπει να γίνονται δειγματοληψίες με τινάγματα παραγωγικών κλάδων πάνω σε ένα μεγάλο δίσκο ή ένα πανί για την καταμέτρηση των ενήλικων ατόμων που πέφτουν. Και σε αυτή την περίπτωση κρίνεται σκόπιμη η συνδυασμένη αντιμετώπιση με το πυρηνοτρήτη και το γλοιοσπόριο».