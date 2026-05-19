Επιστολή Κοβέσι σε Φλωρίδη: Προβληματική η τροπολογία, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Την δυσαρέσκειά της για την τροπολογία που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, με την οποία επιταχύνεται η εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, εκφράζει με επιστολή της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι.

Όπως λέει η Καθημερινή, πηγές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρουν πως η προτεινόμενη διάταξη είναι σαφώς ασυμβίβαστη με τον κανονισμό για τη λειτουργία της, δεδομένου ότι δεν εξαιρεί από την εφαρμογή του τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Η διάταξη είναι επίσης ασυμβίβαστη και με την ελληνική νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ασκούν όλες τις εξουσίες ενός ανακριτή, με εξαίρεση τη διεξαγωγή της εξέτασης του κατηγορουμένου και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα και την προσωρινή κράτηση.

Σημειώνεται πως η προτεινόμενη διάταξη, η οποία πρόκειται να ψηφιστεί αργότερα σήμερα, ορίζει πως σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν βουλευτές, «για τα κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, από ειδικό εφέτη ανακριτή».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η διάταξη αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των εξουσιοδοτημένων εισαγγελέων της που τους έχουν ανατεθεί βάσει του δικαίου της Ε.Ε., δεδομένου ότι αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Αυτό δημιουργεί περαιτέρω διαφοροποίηση στη μεταχείριση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών που ερευνώνται για αδικήματα, κάτι που δεν επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης.

Παράλληλα, σχολιάζουν το ότι το νομοσχέδιο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα εισάγεται λίγες ώρες πριν από την ψήφισή του. «Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα».

Στη ρύθμιση για την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων βουλευτών, που περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, ως προς τα κακουργήματα που βαραίνουν μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, ορίζεται ότι η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά από ειδικό εφέτη ανακριτή, ενώ η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο γίνεται «κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα» εντός 3 μηνών από την παραπομπή.

Υπενθυμίζεται πως η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη στις 22 Απριλίου, όταν η πρώτη βρέθηκε στην Ελλάδα με σκοπό να παρευρεθεί στο Φόρουμ των Δελφων. Οι δυο τους είχαν συζητήσει για την ενίσχυση των ευρωπαίων εισαγγελέων στην Ελλάδα και την ανανέωση των ελληνικών κλιμακίων.

Πηγή: news247.gr