Στο Μεσολόγγι έως τον Νοέμβριο το αριστούργημα του Ντελακρουά

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την πολιορκία και Έξοδο του Μεσολογγίου, ο εμβληματικός πίνακας του Γάλλου ζωγράφου Ευγένιου Ντελακρουά, «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» (γαλλικά: La Grèce sur les ruines de Missolonghi), ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Έπειτα από αίτημα της Ελλάδας προς το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό, ο πίνακας θα εκτεθεί έως τον Νοέμβριο του 2026, στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο κέντρο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Ο Ευγένιος Ντελακρουά (γαλλ. Eugène Delacroix‎‎· 26 Απριλίου 1798, Σεν-Μορίς – 13 Αυγούστου 1863, Παρίσι) ήταν Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος του 19ου αιώνα, που επηρέασε την ζωγραφική συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ιμπρεσιονισμού. Το έργο δημιουργήθηκε από τον σπουδαίο Γάλλο ζωγράφο λίγους μήνες μετά την Έξοδο του 1826 και αποτελεί μια συγκλονιστική απεικόνιση της αυτοθυσίας των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

