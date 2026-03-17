Τι λένε τα ζώδια σήμερα (17/3)

Κριός

Η Σελήνη θα βρίσκεται στους Ιχθύς στον 12ο σου με αποτέλεσμα αυτές τις δυο ημέρες περίπου να είσαι κάπως μυστικοπαθής και εσωστρεφής. Θα έχεις την ανάγκη να απομονωθείς, να επεξεργαστείς πρόσωπα, καταστάσεις και συναισθήματα ενώ με τη σύνοδο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή το παρελθόν σε ξαναγυρνά στα περασμένα. Iσως βγουν στην επιφάνεια κρυφοί φόβοι ή ανησυχίες. Δεν αποκλείεται να θελήσεις να κρατήσεις κάποιες σκέψεις ή σχέδια μόνο για σένα, μέχρι να νιώσεις έτοιμος/η να τα εκφράσεις. Φρόντισε να ξεκουραστείς περισσότερο και να δώσεις χώρο στη διαίσθησή σου.

Ταύρος

Η Σελήνη θα βρίσκεται στους Ιχθύς στον 11ο σου και η προσοχή σου θα στραφεί περισσότερο προς τις φιλίες και τα πρόσωπα με τα οποία μοιράζεσαι κοινά ενδιαφέροντα. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή είναι πιθανό να υπάρξει επικοινωνία με έναν/μία φίλο/η από το παρελθόν ή να σκεφτείς μια συνεργασία ή έναν στόχο που είχες αφήσει στη μέση. Κάποιες συζητήσεις μέσα σε μια ομάδα ίσως να σε βάλουν σε σκέψεις. Iσως αναθεωρήσεις σχέδια που έχεις για το μέλλον. Δεν αποκλείεται να συνειδητοποιήσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να είναι δίπλα σου.

Δίδυμοι

Η Σελήνη θα βρίσκεται στους Ιχθύς στον 10ο σου και θέματα που αφορούν την καριέρα, τη δημόσια εικόνα και τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να επιστρέψει στο προσκήνιο μια παλιά επαγγελματική υπόθεση ή μια συζήτηση με άτομο κύρους που είχες κάνει στο παρελθόν. Είναι πιθανό να μπεις στη διαδικασία να επανεξετάσεις στόχους που σχετίζονται με την πορεία σου. Κάποια λόγια ή σχόλια μπορεί να σε βάλουν σε σκέψεις ή να σε κάνουν να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική. Προσπάθησε να μην πάρεις οριστικές αποφάσεις.

Καρκίνος

Η Σελήνη θα βρίσκεται στους Ιχθύς στον 9ο σου και για τις επόμενες περίπου δύο ημέρες θα νιώσεις την ανάγκη να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και να δεις τα πράγματα από μια πιο αισιόδοξη και φιλοσοφημένη οπτική. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή είναι πιθανό να επιστρέψει στο μυαλό σου ένα σχέδιο που είχες κάνει στο παρελθόν για ένα ταξίδι, μια σπουδή ή μια αλλαγή που ήθελες να πραγματοποιήσεις. Δεν αποκλείεται επίσης να υπάρξει επικοινωνία με ένα πρόσωπο που βρίσκεται μακριά. Κάποιες σκέψεις γύρω από τις επιλογές σου μπορεί να σε βάλουν σε διαδικασία αναθεώρησης.

Λέων

Η Σελήνη θα βρίσκεται στους Ιχθύς στον 8ο σου και για τις επόμενες περίπου δύο ημέρες θα σε απασχολήσουν ζητήματα που αφορούν οικονομικές υποχρεώσεις ή κοινά οικονομικά με άλλους. Θα έχεις έντονα και βαθιά συναισθήματα και με τη σύνοδο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να επανέλθει μια παλιά οικονομική εκκρεμότητα ή μια συζήτηση που αφορά χρήματα, δάνεια ή οφειλές. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να επιστρέψουν συναισθήματα που νόμιζες πως είχες αφήσει πίσω σου. Μια συζήτηση μπορεί να σε κάνει να δεις πιο ξεκάθαρα τις προθέσεις ενός ατόμου.

Παρθένος

Η Σελήνη θα βρίσκεται στους Ιχθύς στον 7ο σου και για τις επόμενες δύο ημέρες η προσοχή σου θα στραφεί περισσότερο στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή είναι πιθανό να επανέλθει μια συζήτηση με τον/ην σύντροφο ή με ένα άτομο που παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Κάποια λόγια ή καταστάσεις από το παρελθόν μπορεί να σε βάλουν σε σκέψεις. Δεν αποκλείεται να υπάρξει επικοινωνία με ένα πρόσωπο που είχες καιρό να δεις. Μέσα από συζητήσεις μπορεί να βγουν στην επιφάνεια συναισθήματα που είχαν μείνει ανοιχτά.

Ζυγός

Η Σελήνη περνά στους Ιχθύς και στον 6ο σου, στρέφοντας την προσοχή σου περισσότερο στην καθημερινότητα, τις υποχρεώσεις και τη δουλειά σου. Το πρόγραμμα μπορεί να γίνει λίγο πιο μπερδεμένο ή να χρειαστεί να ξαναδείς κάποιες λεπτομέρειες που θεωρούσες ήδη τακτοποιημένες. Με τον ανάδρομο Ερμή στο ίδιο σημείο, είναι πιθανό να επανέλθει μια παλιά εκκρεμότητα στον εργασιακό χώρο. Παράλληλα, ίσως σκεφτείς διαφορετικά τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τον χρόνο και τις ευθύνες σου. Είναι μια καλή στιγμή να βάλεις σε τάξη σκέψεις, υποχρεώσεις αλλά και την καθημερινή σου ρουτίνα.

Σκορπιός

Η Σελήνη περνά στους Ιχθύς και στον 5ο σου, φέρνοντας για τις επόμενες δύο ημέρες περισσότερη διάθεση για συναισθηματική έκφραση. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή είναι πιθανό να επιστρέψει στο προσκήνιο ένα πρόσωπο από το παρελθόν. Κάποιες συζητήσεις μπορεί να ξυπνήσουν συναισθήματα που νόμιζες πως είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Θα μπεις στη διαδικασία να σκεφτείς τι πραγματικά σε γεμίζει συναισθηματικά και τι όχι. Αν υπάρχει κάποιο σχέδιο ή κάτι που αγαπάς να κάνεις, ίσως θελήσεις να το ξαναπιάσεις από την αρχή. Προσπάθησε να μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις.

Τοξότης

Η Σελήνη περνά στους Ιχθύς και στον 4ο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα που αφορούν την οικογένεια σου. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να κλειστείς περισσότερο στον προσωπικό σου χώρο και να ασχοληθείς με ζητήματα που είχες αφήσει πίσω. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή είναι πιθανό να επανέλθει μια συζήτηση μέσα στην οικογένεια ή να θυμηθείς καταστάσεις από το παρελθόν που σε επηρεάζουν συναισθηματικά. Ισως θελήσεις να επανεξετάσεις μια απόφαση που αφορά το σπίτι ή ένα οικογενειακό θέμα. Προσπάθησε να κρατήσεις πιο ήρεμους τόνους.

Αιγόκερως

Η Σελήνη θα κινείται στους Ιχθύς και στον 3ο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα επικοινωνίας, μικρών μετακινήσεων και καθημερινών επαφών. Αυτές τις ημέρες μπορεί να ξανασκεφτείς παλιές συνομιλίες ή μηνύματα που είχαν μείνει ημιτελή, καθώς η σύνοδος της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή επαναφέρει στο μυαλό συζητήσεις του παρελθόντος. Ισως νιώσεις την ανάγκη να εκφράσεις σκέψεις ή συναισθήματα που κρατούσες κρυφά, ή να δεις ξανά μια κατάσταση που αφορά συγγενείς ή γείτονες. Προσπάθησε να μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις και άφησε λίγο χρόνο πριν απαντήσεις σε μηνύματα.

Υδροχόος

Η Σελήνη κινείται στους Ιχθύς και στον 2ο σου, φέρνοντας στο επίκεντρο ζητήματα οικονομικά. Κατά τις επόμενες περίπου δύο ημέρες μπορεί να ξανασκεφτείς κάποια έξοδα, παλιές οικονομικές εκκρεμότητες ή αποφάσεις που αφορούν τα εισοδήματά σου. Η σύνοδος της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να επαναφέρει συζητήσεις ή καταστάσεις από το παρελθόν που σχετίζονται με χρήματα. Ακόμη μπορεί να συνειδητοποιήσεις διαφορετικές οπτικές σχετικά με το πώς διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου. Κάποιες ιδέες που είχαν μείνει στο περιθώριο μπορεί να ξαναέρθουν στην επιφάνεια.

Ιχθύες

Η Σελήνη θα βρίσκεται στο ζώδιό σου και στον 1ο σου, φέρνοντας έντονα τα συναισθήματα και την προσωπική σου διάθεση στο προσκήνιο. Κατά τις επόμενες περίπου δύο ημέρες μπορεί να νιώσεις μεγαλύτερη ανάγκη να εκφραστείς, να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου και να ασχοληθείς με τον εαυτό σου πιο συνειδητά. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή είναι πιθανό να επιστρέψουν σκέψεις, αναμνήσεις ή παλιές συζητήσεις που σε κάνουν να επανεξετάσεις επιλογές και αποφάσεις σου. Κάποια θέματα που είχαν μείνει ημιτελή ή συζητήσεις μπορεί να ξαναέρθουν στο προσκήνιο.