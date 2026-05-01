«Τα Γεράκια» στη Μεγαλόπολη

"Περισσότεροι από 80 φίλοι της φύσης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και περπάτησαν μαζί σε μια όμορφη διαδρομή που ξεκίνησε από την Αγία Τριάδα Παραδεισίων και κατέληξε στη Μαυρόλιμνα. Η διαδρομή προσέφερε μοναδικές εικόνες φυσικού κάλλους, στιγμές χαλάρωσης και αυθεντικής επαφής με το τοπίο, ενώ η καλή διάθεση και η καλή παρέα δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα ζεστό και ανθρώπινο κλίμα.
Η εκδρομή ολοκληρώθηκε ιδανικά στους Χράνους Μεγαλόπολης, όπου οι συμμετέχοντες απόλαυσαν στιγμές ξεκούρασης δίπλα στις γραμμές του τρένου, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια ημέρα γεμάτη εμπειρίες. Η δράση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική της ομάδας «Τα Γεράκια», η οποία συνεχίζει να προάγει τη σύνδεση με τη φύση, την τοπική ζωή και την ουσιαστική ανθρώπινη επαφή. Ενα μικρό ταξίδι… γεμάτο μεγάλες στιγμές" αναφέρεται από τους διοργανωτές.