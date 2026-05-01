«Τα Γεράκια» στη Μεγαλόπολη

Η ομάδα «Τα Γεράκια» πραγματοποίησε πεζοπορική δράση την Κυριακή στην περιοχή της Μεγαλόπολης με μεγάλη συμμετοχή.

"Περισσότεροι από 80 φίλοι της φύσης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και περπάτησαν μαζί σε μια όμορφη διαδρομή που ξεκίνησε από την Αγία Τριάδα Παραδεισίων και κατέληξε στη Μαυρόλιμνα. Η διαδρομή προσέφερε μοναδικές εικόνες φυσικού κάλλους, στιγμές χαλάρωσης και αυθεντικής επαφής με το τοπίο, ενώ η καλή διάθεση και η καλή παρέα δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα ζεστό και ανθρώπινο κλίμα.

Η εκδρομή ολοκληρώθηκε ιδανικά στους Χράνους Μεγαλόπολης, όπου οι συμμετέχοντες απόλαυσαν στιγμές ξεκούρασης δίπλα στις γραμμές του τρένου, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια ημέρα γεμάτη εμπειρίες. Η δράση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική της ομάδας «Τα Γεράκια», η οποία συνεχίζει να προάγει τη σύνδεση με τη φύση, την τοπική ζωή και την ουσιαστική ανθρώπινη επαφή. Ενα μικρό ταξίδι… γεμάτο μεγάλες στιγμές" αναφέρεται από τους διοργανωτές.