Τα ΕΛΤΑ τιμούν τα 100 Χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών, τα ΕΛΤΑ κυκλοφορούν την ομώνυμη αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων τιμώντας τη συνεισφορά του κορυφαίου πνευματικού ιδρύματος της χώρας στην προώθηση της Επιστημονικής Έρευνας, στην ανάπτυξη των Γραμμάτων και των Kαλών Tεχνών.

Τα τέσσερα γραμματόσημα απεικονίζουν παραστάσεις από τον ζωγραφικό διάκοσμο της μεγάλης αίθουσας συνεδριάσεων, όπου εικονογραφούνται επεισόδια μυθολογικών ηρώων, καθώς και από το εξωτερικό του κτιρίου όπου δεσπόζει το κολοσσιαίο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, ως προστάτιδας των τεχνών, της μάθησης και των επιστημών.

Η σειρά περιλαμβάνει, εκτός των γραμματοσήμων, Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας καθώς και Set Pack με όλα τα προϊόντα μαζί. Διατίθενται στα καταστήματα ΕΛΤΑ και στο philotelismos.gr.

