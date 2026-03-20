Συνελήφθη γνωστός έμπορος τέχνης για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία

Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής στην Αττική από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστός έμπορος τέχνης ο οποίος κατηγορείται για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, σε έρευνα που έγινε από στελέχη της ΔΑΟΕ σε αποθήκη που διατηρεί ο επιχειρηματίας στην περιοχή του Ελληνικού, εντοπίστηκαν πάνω από 300 πλαστοί πίνακες και περισσότερα από 200 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Κατά τις ίδιες πηγές , αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου παρουσίαζε προς πώληση ένα Ευαγγέλιο χρονολογίας του 1745, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος. Το Ευαγγέλιο, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ελέγχεται από ειδικούς ως προς την γνησιότητα του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και σε άλλες αποθήκες και χώρους που διατηρεί ο κατηγορούμενος, που αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα.

