Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026 19:08

Συνελήφθη γνωστός έμπορος τέχνης για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία

Συνελήφθη γνωστός έμπορος τέχνης για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία

Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής στην Αττική από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστός έμπορος τέχνης ο οποίος κατηγορείται για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, σε έρευνα που έγινε από στελέχη της ΔΑΟΕ σε αποθήκη που διατηρεί ο επιχειρηματίας στην περιοχή του Ελληνικού, εντοπίστηκαν πάνω από 300 πλαστοί πίνακες και περισσότερα από 200 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Κατά τις ίδιες πηγές , αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου παρουσίαζε προς πώληση ένα Ευαγγέλιο χρονολογίας του 1745, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος. Το Ευαγγέλιο, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ελέγχεται από ειδικούς ως προς την γνησιότητα του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και σε άλλες αποθήκες και χώρους που διατηρεί ο κατηγορούμενος, που αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

