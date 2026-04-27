Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις (βίντεο)

Εγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή σε πλατεία στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο αίμα της νεαρής κοπέλας εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν πως πριν τον θάνατό της η 19χρονη είχε καταναλώσει κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ.

Οι συγκεκριμένες ουσίες, σύμφωνα με τους ειδικούς, λειτουργούν ως πολλαπλασιαστικοί παράγοντες που μπορούν να επιφέρουν τον θάνατο από κάποια αντίδραση.

Οι Αρχές αναμένουν επίσης τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται κρίσιμα, καθώς αναμένεται να αποσαφηνίσουν πλήρως τα ακριβή αίτια θανάτου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το τραγικό τέλος.

Τέλος, αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έχουν γίνει στους τρεις κατηγορούμενους που παραμένουν προφυλακισμένοι για τον θάνατο της νεαρής κοπέλας.

