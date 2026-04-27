Μερτς: Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «ταπεινώνεται» από το καθεστώς στην Τεχεράνη και δεν διαθέτει σαφή στρατηγική για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε σχολείο στην ιδιαίτερη πατρίδα του στη δυτική Γερμανία, ο Μερτς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παρεξήγησαν το ιρανικό καθεστώς και εισήλθαν στον πόλεμο χωρίς σαφές σχέδιο εξόδου.

«Οι Ιρανοί είναι σαφώς ισχυρότεροι από ό,τι αναμενόταν και οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία πραγματικά πειστική στρατηγική ούτε στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο Μερτς, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο DPA. «Ενα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία».

Οι δηλώσεις αυτές συνιστούν τις πιο σκληρές επικρίσεις του Μερτς μέχρι σήμερα για τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν. Στην αρχή της σύγκρουσης, ο Μερτς είχε εμφανιστεί σχετικά υποστηρικτικός προς την αμερικανική προσπάθεια, λέγοντας ότι η Γερμανία συμμερίζεται τον στόχο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν παρά τις επιφυλάξεις για τις μεθόδους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ωστόσο, καθώς η σύγκρουση παρατείνεται και το οικονομικό κόστος αυξάνεται για τη γερμανική οικονομία, η οποία ήδη δοκιμάζεται από την ενεργειακή κρίση, ο Μερτς γίνεται ολοένα και πιο επικριτικός κάνοντας λόγο για έλλειψη στρατηγικής από πλευράς ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ «προφανώς μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση ενδέχεται να εξελιχθεί σε αδιέξοδο, αντίστοιχο με τους πολέμους των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από ένα χαοτικό Σαββατοκύριακο για τη διπλωματία ΗΠΑ – Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε αιφνιδίως προγραμματισμένο ταξίδι του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν, αποσύροντας μια πρωτοβουλία που παρουσιαζόταν ως πιθανή επανεκκίνηση των εύθραυστων συνομιλιών με το Ιράν.

Η Γερμανία έχει απορρίψει τις αμερικανικές εκκλήσεις για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση, επιμένοντας ότι «δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένου ρόλου για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γερμανικών ναρκαλιευτικών, μόνο μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Ο Μερτς έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, επαναλαμβάνοντας τη Δευτέρα ότι «μας κοστίζει πάρα πολλά χρήματα».

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά για την εμπορική ναυσιπλοΐα, οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας το κόστος σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: www.kathimerini.gr