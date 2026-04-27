Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη για τους φίλους του δράστη (βίντεο)

Για τις 20 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη των τριών φίλων του καθ'όμολογίαν δράστη, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία με φόντο τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο.

Σε διακοπή για τις 20 Μαΐου οδηγήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των τριών κατηγορουμένων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία με φόντο την υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στο πάρκο του Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Υπενθυμίζεται ότι, πρόκειται για την κοπέλα του δράστη και τον 18χρονο φίλο του δράστη και την κοπέλα του που βρίσκονταν μαζί με τον καθ'όμολογίαν δράστη μετά το έγκλημα, η απολογία του οποίου έχει προγραμματιστεί για αύριο 28 Απριλίου στο Ναυτοδικείο.

Σύμφωνα με το STAR και την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, η 20χρονη κοπέλα του δράστη είπε δια του δικηγόρου της: «Είμαι σε κατάσταση σοκ. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πού βρίσκομαι και τι με έχει βρει. Θέλω μόνο να σεβαστούν όλοι το πένθος και να μην διακινούν ψευδείς πληροφορίες, όπως για δήθεν αυτοκτονίες άλλων προσώπων.

Πλην αυτών των γραμμών, δεν έχω δώσει καμία αποκλειστική συνέντευξη σε κανέναν. Και πάλι ζητώ από όλους σεβασμό πρώτα στη μνήμη του αδικοχαμένου ανθρώπου και στο βαρύ πένθος της οικογένειάς του και τελευταία στη δική μου τραγική κατάσταση», δήλωσε.

