Αναστολή της έντυπης έκδοσης του "Ηπειρωτικού Αγώνα" μετά από 101 χρόνια κυκλοφορίας!

Την αναστολή της έντυπης έκδοσης της μετά από 101 χρόνια από την έναρξη κυκλοφορίας της ανακοίνωσε στο σημερινό φύλλο της η ιστορική εφημερίδα των Ιωαννίνων "Ηπειρωτικός Αγών".

Στο σημερινό τελευταίο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα στο κύριο άρθρο της με τίτλο "Το έντυπο αντίο του Ηπειρωτικού Αγώνα" ανέφερε:

«Ο Ηπειρωτικός Αγών αναστέλλει σήμερα την έντυπη έκδοσή του. Παραμένει σε λειτουργία η επιτυχημένη ηλεκτρονική έκδοσή του, η ιστοσελίδα της εφημερίδας.

Είναι μια δύσκολη απόφαση για την ιδιοκτησία του Ηπειρωτικού Αγώνα, που με προσωπικό κόστος κράτησε μια εφημερίδα ανοιχτή σε εποχές που η οικονομική συγκυρία επιτάσσει το κλείσιμό τους.

Εδώ και περίπου τριάντα χρόνια, ακόμη και τον καιρό πριν από την κρίση, η εφημερίδα δυσκολεύεται. Δεν είμαστε μόνοι· συμβαίνει σε όλες τις εφημερίδες, παντού στον κόσμο. Στην εποχή της ψηφιακής ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η καθημερινή έντυπη έκδοση στο περίπτερο, ο διανομέας με το μηχανάκι του να αφήνει το φύλλο στη χαραμάδα της πόρτας έρχονται από μια άλλη εποχή.

Ένας κόσμος χάνεται μαζί με τον τυπωμένο σε χαρτί Ηπειρωτικό Αγώνα, ένα κομμάτι της πόλης, αφού η εφημερίδα ήταν εκεί από το 1924, αδιαλείπτως, κρεμασμένη στα περίπτερα, αφημένη πάνω στο παγκάκι της εισόδου. Ίσως, όπως συνέβη και με άλλες εφημερίδες της ελληνικής επικράτειας, ο Ηπειρωτικός Αγών να επιστρέψει στην έντυπη μορφή του, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Ο τίτλος του και το πολύτιμο ιστορικό αρχείο του παραμένουν, φυσικά, στην ιδιοκτησία της οικογένειας Τζάλλα.

Σε μια δύσκολη στιγμή, αυτό που σκεφτόμαστε ως οικογένεια που κράτησε την εφημερίδα είναι ότι αναστέλλουμε ένα τμήμα της λειτουργίας της υπό το βάρος της οικονομικής πίεσης, χωρίς όμως ούτε ένα ευρώ χρωστούμενο σε τρίτους. Μια συνειδητή απόφαση, όχι της τελευταίας στιγμής, αλλά μια στάση ζωής εδώ και τριάντα χρόνια. Οι εργαζόμενοι είχαν πάντα προτεραιότητα, το ίδιο και οι προμηθευτές μας και οι εξωτερικοί συνεργάτες. Ούτε ένας δεν είναι σήμερα ζημιωμένος.

Για μια εφημερίδα με την ιστορία του Ηπειρωτικού Αγώνα, αυτή είναι και η μεγαλύτερη παρακαταθήκη: η αξιοπρέπειά της. Συμπεριφερθήκαμε στο οικονομικό κομμάτι της εφημερίδας με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε το περιεχόμενό της. Με μεγάλη προσοχή και φροντίδα σε κάθε λέξη που γράφουμε, σε όσα δημοσιεύονται ως είδηση, μικρή ή μεγάλη.

Αποχαιρετούμε σήμερα τους αγαπημένους «έντυπους» αναγνώστες μας, αλλά τους λέμε επίσης «εις το επανιδείν». Η σχέση με την εφημερίδα είναι παντοτινή και ο Ηπειρωτικός Αγών κλείνει ένα κεφάλαιο, με πόνο, αλλά και ελπίδα για το μέλλον, και την αίσθηση ότι θα συνεχίσει να επιτελεί το καθήκον του μέχρι το τελευταίο γράμμα και πνεύμα της έκδοσης.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ».

Η είδηση της αναστολής της έντυπης έκδοσης μίας τόσο ιστορικής εφημερίδας φυσικά δεν είναι απλώς ζήτημα της συγκεκριμένης επιχείρησης, αλλά σημείο προβληματισμού για όλη την "οικογένεια" του Περιφερειακού Τύπου και όχι μόνο.

Ο "Ηπειρωτικός Αγών" υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) και ο Σύνδεσμος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

"Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την αναστολή της έντυπης έκδοσης της ιστορικής εφημερίδας των Ιωαννίνων «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ», ιδρυτικού μέλους του Συνδέσμου, η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1924 και επί 100 και πλέον χρόνια αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς για την Ήπειρο και τον ελληνικό Τύπο!

Ο ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ υπήρξε μια από τις πλέον αξιόπιστες, σοβαρές και συνεπείς φωνές της Περιφέρειας. Με δημοσιογραφική ευθύνη, θεσμική στάση και αφοσίωση στην αλήθεια, κατέγραψε αδιάλειπτα την πορεία των Ιωαννίνων και της Ηπείρου από τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση μέχρι σήμερα. Η συμβολή του στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής δημοκρατίας είναι ανεκτίμητη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάγκη να διασωθεί και να προστατευθεί το ιστορικό του αρχείο, ένα μοναδικό τεκμήριο ενός αιώνα ζωής, αγώνων, προόδου και μετασχηματισμών της ηπειρωτικής κοινωνίας. Η Πολιτεία, οι τοπικοί φορείς και οι θεσμοί οφείλουν να διασφαλίσουν ότι αυτός ο πολύτιμος θησαυρός δεν θα χαθεί.

Η σημερινή εξέλιξη δεν αφορά μόνο μια εφημερίδα. Αφορά ολόκληρο τον περιφερειακό Τύπο, που βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτοφανείς οικονομικές και λειτουργικές πιέσεις. Ο ΣΗΠΕ επαναλαμβάνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι οι εκκλήσεις μας προς την Πολιτεία για ουσιαστική ενίσχυση του κλάδου δεν είναι συντεχνιακό αίτημα, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Αν σβήσει η φωνή της Περιφέρειας, αν σιγήσουν οι ιστορικές εφημερίδες που κρατούν ζωντανή την τοπική ενημέρωση, τότε η χώρα θα χάσει ένα από τα θεμέλια της πολυφωνίας και της κοινωνικής συνοχής.

Η αναστολή της έντυπης έκδοσης του Ηπειρωτικού Αγώνα πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι ευθύνης. Η Πολιτεία οφείλει να ακούσει το μήνυμα και να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα στήριξης που θα επιτρέψουν στις περιφερειακές εφημερίδες να συνεχίσουν να επιτελούν τον ρόλο τους: να υπηρετούν την ενημέρωση, τη δημοκρατία και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο ΣΗΠΕ αποτίνει φόρο τιμής στη μακρά και έντιμη πορεία του ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ και στέκεται στο πλευρό των ιδιοκτητών, της οικογένειας Τζάλλα και όλων των ανθρώπων του, που επί έναν αιώνα κράτησαν ζωντανή μια από τις σημαντικότερες εφημερίδες της χώρας".