Τραγικό δυστύχημα στην Κάλυμνο: Νεκρός 60χρονος αναρριχητής από την Τσεχία

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2026 στην Κάλυμνο, με θύμα έναν 60χρονο αναρριχητή από την Τσεχία, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία και την αναρριχητική κοινότητα του νησιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Kalymnos News, το περιστατικό συνέβη στο αναρριχητικό πεδίο «Jurassic Park», στην αριστερή πλευρά μιας ιδιαίτερα απόκρημνης πλαγιάς, στην περιοχή Αρμεός.

Ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Καλύμνου ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 15:30 από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου, της εθελοντικής ομάδας Kalymnos Rescue Team, καθώς και ενισχύσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω.

Λόγω της δυσβατότητας του εδάφους, ζητήθηκε και η συνδρομή εναέριου μέσου. Ελικόπτερο έφτασε στην περιοχή, ωστόσο αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στην προσέγγιση και στον εντοπισμό του αναρριχητή εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε από τις επίγειες ομάδες διάσωσης, οι οποίες δυστυχώς κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ακολούθησε η μεταφορά του, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Φωτογραφία αρχείου από climbapedia.org