Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026 18:39

Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία οδό με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εγνατία οδό, 500 μέτρα μετά την σήραγγα της Δωδώνης, στο ρεύμα από Ιωάννινα προς Ηγουμενίτσα με τραγικό απολογισμό, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες.

Λόγω της έντονης χαλαζόπτωσης στην περιοχή ένα ΙΧ συγκρούσθηκε με προπορευόμενο φορτηγό αυτοκίνητο. Στο σημείο της σύγκρουσης έφθασε ένα συνεργείο της Εγνατίας οδού για να διαχειριστεί την κυκλοφορία και ένας υπάλληλος του συνεργείου παρασύρθηκε από δεύτερο ΙΧ όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Επίσης έχασε την ζωή του και ένας συνεπιβάτης του δεύτερου ΙΧ που παρέσυρε τον εργαζόμενο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο φορτηγό.

Σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία το ΕΚΑΒ ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του «ανταποκρίθηκαν σε 15min. Στο σημείο επιχείρησαν 3 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), με 6 διασώστες και έναν ιατρό. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστας", διακομίστηκαν 2 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους καθώς και 2 ελαφρά τραυματίες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


