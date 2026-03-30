Τραγωδία με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία στον Αγιο Ανδρέα Κυνουρίας

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, στο παραλιακό τμήμα της Βόρειας Κυνουρίας.

Όχημα τύπου «παπαγαλάκι», στην προσπάθειά του να μετακινήσει ελαστικά βαρέως τύπου, προσέκρουσε σε καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα οι δύο εργαζόμενοι να υποστούν ηλεκτροπληξία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ. Οι δύο άνδρες παραλήφθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Θύματα είναι ο 57χρονος ιδιοκτήτης ιδιοκτήτης του πρατηρίου με έδρα τη Νεστάνη Αρκαδίας και ο 34χρονος εργάτης. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ertnews.gr