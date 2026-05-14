«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» - Η επιτυχημένη παράσταση το καλοκαίρι στην Καλαμάτα

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, που εξελίχθηκε σε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», η παράσταση των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλειας Ματίκα, ετοιμάζει βαλίτσες για μία μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία και έρχεται στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30 μ.μ..

Το έργο που μίλησε απευθείας στην καρδιά των θεατών ετοιμάζεται να συναντήσει νέους συνοδοιπόρους σε όλη τη χώρα, μεταφέροντας την ίδια συγκίνηση, την ίδια οικειότητα, την ίδια ανάγκη: να κρατάμε –και να μας κρατούν– το χέρι. Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται μια σχέση που έχει διανύσει χρόνια κοινής ζωής και βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η φθορά της καθημερινότητας, η σιωπηλή απόσταση, η απιστία, η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό. Σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής – έναν χώρο προσωρινό, σχεδόν μετέωρο – δύο άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Με λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, οι ήρωες καλούν τους θεατές σε μια βαθιά αναγνωρίσιμη εμπειρία. Δεν αφηγούνται απλώς μια ιστορία· καθρεφτίζουν στιγμές που πολλοί έχουν ζήσει ή φοβηθεί ότι θα ζήσουν. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι θεατές φεύγουν λέγοντας πως είδαν επί σκηνής τη δική τους ζωή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη: Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Θάλεια Ματίκα. Σκηνικά – κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη. Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη. Φωτογραφίες: Βαγγέλης Πατεράκης (2021–22), Ελίνα Γιουνανλή (2022–23). Official Trailer: Jaco and the Magic Beans. Video (στιγμιότυπα παράστασης): Licorice Pizza. Σχεδιασμός ήχου: Στέφανος Κεραμίδας. Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Καρτσαφλέκη. Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble. Διεύθυνση θεάτρου: Μανώλης Φραγκάκης. Η διάρκεια της παράστασης είναι 90’. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω more.