Αφιερωμένο στην «μαγεία» της τέχνης το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας - Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα

Αφιερωμένο στη «μαγεία» της τέχνης του χορού και στη δύναμή του να ανοίγει νέους δρόμους σε καιρούς αστάθειας και αβεβαιότητας, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου.

Το Φεστιβάλ ανοίγει ο διάσημος Γάλλος χορογράφος Yoann Bourgeois με το He Who Falls ενώ μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι η Marlene Monteiro Freitas, μία από τις πιο τολμηρές φωνές του σύγχρονου χορού σε ένα εκρηκτικό σόλο, ο ταχυδακτυλουργός και εικαστικός Kalle Nio με τον χορογράφο Fernando Melo, ο Jefta van Dinther με ένα έργο εμπνευσμένο από τη γλώσσα των κωφών αλλά και η ανερχόμενη Γαλλίδα χορογράφος Leïla Ka που μεταξύ άλλων έχει χορογραφήσει την Beyoncé και την Τελετή Απονομής των Βραβείων César. Το Φεστιβάλ κλείνει φέτος με το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι, τέσσερα έργα μουσικής δωματίου βασισμένα σε τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του αμανέ και ερμηνεύονται ζωντανά, χορογραφημένα από τους Πατρίσια Απέργη, Ηλία Χατζηγεωργίου και Εύα Γεωργιτσοπούλου.

Οι 12 διεθνείς καλλιτέχνες που φιλοξενούνται φέτος στο Φεστιβάλ -5 εκ των οποίων έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα- προέρχονται από Φινλανδία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Πράσινο Ακρωτήρι-Πορτογαλία, Σλοβενία, Ολλανδία-Βενεζουέλα και Ισπανία ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται φέτος στους Έλληνες δημιουργούς, φιλοξενώντας επίσης 12 χορογράφους.

To 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας δίνει μεγάλη έμφαση στη συμπερίληψη αλλά και στις νέες συνεργασίες όπως η σύμπραξη SYSTEMA - For the Greek Performing Arts, με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Εθνικό Θέατρο για την προώθηση Ελλήνων δημιουργών στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως φέτος, για πρώτη φορά ενεργοποιείται με παράσταση ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης, σε μια βραδιά που στο τέλος το ίδιο το κοινό θα χορέψει, στο πλαίσιο της νέας ενότητας Dancing with the Community.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολύ επιτυχημένες περσινές ενότητες Dancing on Screen, Συναντήσεις εκτός Σκηνής, Χορός στην πόλη με παραστάσεις σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και Χορός σε πόλεις της Πελοποννήσου που φέρνει και φέτος χορευτικές παραγωγές σε 6 πόλεις της Πελοποννήσου. Το Φεστιβάλ συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την παραγωγή εκθέσεων για τον σύγχρονο χορό, με την έκθεση Ζουζού Νικολούδη: Η Μεθοδολογία ως Πράξη, βασισμένη στα αρχεία της Ζουζούς Νικολούδη, μίας από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού χορού.

Τέλος, το Φεστιβάλ ανακοινώνει φέτος τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών (artists in residency), που θα υλοποιηθεί με την στήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Μέσω αναθέσεων και ανοιχτής πρόσκλησης, δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα φιλοξενηθούν στην Καλαμάτα, προκειμένου να αφιερώσουν χρόνο στη δημιουργία, να γνωρίσουν την πόλη και τους κατοίκους της και να αναπτύξουν προτάσεις με προοπτική μελλοντικών συνεργασιών και συμπαραγωγών. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ που επιδιώκει την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού χορού και τη σύνδεσή της με τις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές.

Λόγω απουσίας της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας ανέφερε: «Καλωσορίζουμε το πρόγραμμα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ο χορός υπερασπίζεται την κίνηση. Όμως η κίνηση έχει προϋπόθεση. Χωρίς σταθερό έδαφος, δεν υπάρχει άλμα. Χωρίς ισορροπία, δεν υπάρχει περιστροφή. Αυτό το γνωρίζει κάθε χορευτής. Το ίδιο ισχύει και για έναν θεσμό. Η θεσμική σταθερότητα, η διοικητική συνέχεια, η οικονομική στήριξη — αυτές είναι οι αθόρυβες προϋποθέσεις κάθε καλλιτεχνικής τόλμης. Το Υπουργείο Πολιτισμού αποτελεί μέρος της σταθερής αυτής βάσης. Στηρίζουμε το Φεστιβάλ γιατί πιστεύουμε σε αυτό που κάνει. Γιατί ξέρουμε τί χρειάζεται για να συνεχίσει, ακόμα ψηλότερα. Καλή επιτυχία! Ραντεβού στην Καλαμάτα!»

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος: «Υπάρχουν θεσμοί που με τα χρόνια ξεπερνούν τα όρια μιας σημαντικής διοργάνωσης και γίνονται κομμάτι της ταυτότητας ενός τόπου. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ανήκει πλέον σε αυτή την κατηγορία. Για τον Δήμο Καλαμάτας, η στήριξη αυτού του θεσμού αποτελεί αυτονόητη επιλογή. Μια επιλογή που με συνέπεια έχουν στηρίξει και εξακολουθούν να στηρίζουν όλες οι δημοτικές αρχές τρεις και πλέον δεκαετίες.

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έρχεται να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτή τη δυναμική. Για εμάς, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Φεστιβάλ ανοίγεται ακόμη περισσότερο προς την κοινωνία και τον δημόσιο χώρο. Παράλληλα, η εξωστρέφεια του θεσμού ενισχύεται σταθερά μέσα από συνεργασίες υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η χρονιά που πέρασε έδειξε πολύ καθαρά αυτή την κατεύθυνση που το Φεστιβάλ πλέον κινείται. Θέλω ιδιαίτερα να σταθώ και στις νέες συνεργασίες που αναπτύσσονται φέτος με φορείς όπως το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το Εθνικό Θέατρο, το Μουσείο Μπενάκη και πολλούς ακόμα σημαντικούς θεσμούς και οργανισμούς, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε την σπουδαία συνεργασία που ξεκίνησε πέρυσι με την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν δίχως την σταθερή στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Και θέλω για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω θερμά προσωπικά την Υπουργό Πολιτισμού και φίλη της Καλαμάτας, Λίνα Μενδώνη, για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξη προς το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και συνολικά προς την πόλη μας. Θερμές ευχαριστίες θέλω επίσης να εκφράσω προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη για τη διαρκή συνεργασία και τη στήριξη μιας διοργάνωσης που ξεπερνά πλέον τα όρια της Καλαμάτας και αποκτά ισχυρό περιφερειακό και διεθνές αποτύπωμα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στην Καλλιτεχνική Διευθύντρια Τζένη Αργυρίου για την έμπνευση, τη δημιουργική ματιά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική κατεύθυνση που δίνει στο Φεστιβάλ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους Δημάρχους που διαχρονικά υπηρέτησαν το Φεστιβάλ, καθώς επίσης και τις προηγούμενες καλλιτεχνικές διευθύντριες, την Βίκυ Μαραγκοπούλου, την Κατερίνα Κασιούμη και την Λίντα Καπετανέα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού συνεχίζει να εξελίσσεται, να εμπνέει και να δημιουργεί νέες προοπτικές. Και αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο στοιχείο για το μέλλον του!»

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός: «Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας και ταυτόχρονα μια ζωντανή απόδειξη ότι η Περιφέρεια μπορεί να παράγει σύγχρονο πολιτισμό με διεθνές αποτύπωμα. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η Καλαμάτα συνομιλεί δημιουργικά με τον κόσμο μέσα από την τέχνη του χορού, φιλοξενώντας σπουδαίους δημιουργούς, νέες ιδέες και σύγχρονες καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Ένας θεσμός που δεν αφορά μόνο την τέχνη, αλλά και την εξωστρέφεια, την παιδεία, τη συμμετοχή και την ταυτότητα ενός τόπου. Ως Περιφέρεια Πελοποννήσου, στηρίζουμε σταθερά δράσεις που ενώνουν τον πολιτισμό με την ανάπτυξη και αναδεικνύουν την Πελοπόννησο ως τόπο δημιουργίας, συνεργασίας και σύγχρονης έκφρασης. Θέλω να συγχαρώ θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Δήμο Καλαμάτας, την Καλλιτεχνική Διευθύντρια Τζένη Αργυρίου και όλους όσοι εργάζονται με συνέπεια και αφοσίωση για τη διαρκή εξέλιξη του Φεστιβάλ. Είμαι βέβαιος ότι και η φετινή διοργάνωση θα επιβεβαιώσει τον διεθνή χαρακτήρα και τη δυναμική του θεσμού, μετατρέποντας ξανά την Καλαμάτα και την Πελοπόννησο σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, δημιουργίας και διαλόγου.»

Όπως δήλωσε η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Τζένη Αργυρίου: «Στην καρδιά του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας είναι ο χορός ως έκφραση της ανθρώπινης αστάθειας και αβεβαιότητας. Σώματα που προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπία, που πέφτουν, σώματα που επινοούν νέες γλώσσες, που δεν χωράνε στα ρούχα τους, που αντιδρούν στα στερεότυπα, σώματα που συνεχώς προσπαθούν να προσαρμοστούν. Σε αυτόν τον ολοένα και πιο ασταθή κόσμο, η τέχνη αναδεικνύεται ως ένας κατεξοχήν χώρος μετασχηματισμού, σχεδόν ως μια μορφή μαγείας. Το 32ο Φεστιβάλ παρουσιάζει παραστάσεις που αποδέχονται αυτή την υπαρξιακή αστάθεια και δημιουργούν μαγικούς χώρους, χρόνους και κόσμους, υπερβαίνοντας τον ρεαλισμό. Παραστάσεις που εκπροσωπούν όλη αυτή τη «μαγεία» της τέχνης του χορού! Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, τον Υφυπουργό Πολιτισμού κύριο Ιάσονα Φωτήλα, τον Δήμαρχο Καλαμάτας κύριο Θανάση Βασιλόπουλο, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύριο Δημήτρη Πτωχό, τον Πρόεδρο της ΦΑΡΙΣ κύριο Σωτήρη Κριτσωτάκη και τα μέλη του Δ.Σ., όλα τα στελέχη της ΦΑΡΙΣ και του Δήμου Καλαμάτας, την ομάδα του Φεστιβάλ και όλους τους πολύτιμους χορηγούς, για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης τόσο στους σταθερούς συνεργάτες του Φεστιβάλ, φορείς και ιδρύματα που έχουν σταθεί χρόνια δίπλα μας όσο και στους πιο πρόσφατους συνεργάτες όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Εθνικό Θέατρο που μας ανοίγουν νέους ορίζοντες. Κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλλιτέχνες που προσφέρουν πολύτιμο υλικό για να ονειρευόμαστε έναν καλύτερο κόσμο και το κοινό που κάθε χρόνο τιμάει το Φεστιβάλ με την παρουσία του. Με χαρά σας προσκαλούμε στο φετινό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας για να χορέψουμε μαζί, γιορτάζοντας αυτή τη μαγική δύναμη του χορού να μας φέρνει κοντά και να μας κάνει πιο ανθρώπινους.»

Η προπώληση εισιτηρίων του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα ξεκινήσει στις 21 Μαϊου 2026.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια Τζένη Αργυρίου που διανύει φέτος τη δεύτερη χρονιά της, αναφέρθηκε αρχικά στο όραμα και τις προτεραιότητες που έθεσε πέρσι κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε:

1. Ενεργοποίηση του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας και του Μεγάρου Χορού όλο τον χρόνο



Η ενεργοποίηση του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς και έξω από τα πλαίσια του Φεστιβάλ, μετατρέποντας το μοναδικό στην Ελλάδα Μεγάρου Χορού σε ένα ζωντανό και ενεργό πυρήνα καλλιτεχνικής δημιουργίας 12 μήνες τον χρόνο, αποτελεί θεμέλιο λίθο του οράματος της Τζένης Αργυρίου. Στόχος είναι η όλο και πιο ενεργή εμπλοκή του Κέντρου Χορού στα στάδια της έρευνας, της παραγωγής, της παρουσίασης και της προώθησης καλλιτεχνικών έργων.

Τον Οκτώβριο του 2025, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και Κύπρου, πραγματοποιήθηκε δεκαήμερη καλλιτεχνική φιλοξενία (residency) της ομάδας Accrorap. Κατά τη διάρκεια των προβών, η ομάδα προσέφερε ένα εργαστήριο σε σπουδαστές χορού και μια ανοιχτή παρουσίαση της δουλειάς τους την τελευταία μέρα της παραμονή τους.

Τον Νοέμβριο του 2025, σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Διεθνές Κέντρο Χορού διοργάνωσε με επιτυχία στο Μέγαρο Χορού 5 παραστάσεις για το κοινό, 4 παραστάσεις για δημοτικά σχολεία, 5 εργαστήρια για οικογένειες και 4 βιωματικά εργαστήρια για άτομα 65+ και άτομα με αναπηρία.

Τον Ιανουάριο του 2026 το Φεστιβάλ συμμετείχε στο πρόγραμμα CANAL στο Παρίσι, σε συνεργασία με το CND - Εθνικό Κέντρο Χορού Γαλλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος όπου παρουσιάστηκαν δύο ελληνικές χορευτικές δημιουργίες: η περσινή ανάθεση του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας Ο Γρίφος του Δάσους της Νάνσυς Σταματοπούλου σε συνεργασία με τον φωτογράφο Τάσο Βρεττό και η παράσταση Mountains της ομάδας Garage21 που θα παρουσιαστεί στο φετινό Φεστιβάλ. Από τον Φεβρουάριο του 2026 μέχρι και τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν 7 εκπαιδευτικά εργαστηρια Keep Dancing, ένα πρόγραμμα που εγκαινιάστηκε το 2018 σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας, δίνοντας προτεραιότητα στην εκπαίδευση των χορευτών της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από το 2025, το πρόγραμμα διευρύνθηκε με σεμινάρια για διαφορετικές κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες, ενώ το 2026 επεκτάθηκε γεωγραφικά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, σε Μεθώνη και Φιλιατρά, με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Φέτος, το Φεστιβάλ ανακοινώνει τη σημαντική εκκίνηση ενός νέου διεθνούς προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών (artists in residency) που θα υλοποιήσει το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας, με την στήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Μέσω αναθέσεων και ανοιχτής πρόσκλησης, δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα φιλοξενηθούν στην Καλαμάτα, προκειμένου να αφιερώσουν χρόνο σε δημιουργική έρευνα, να γνωρίσουν την πόλη και τους κατοίκους της και να αναπτύξουν προτάσεις, με προοπτική μελλοντικών συνεργασιών και συμπαραγωγών. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σύντομα.

2. Συνεργασίες με Φορείς



Άλλη σημαντική προτεραιότητα της Τζένης Αργυρίου είναι η συνεργασία με άλλους φορείς που μοιράζονται κοινό όραμα στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας εντός και εκτός της Ελλάδος. Το φετινό Φεστιβάλ συνεχίζει και αναπτύσσει συνεργασίες με νέους πολιτιστικούς φορείς, μορφωτικά ιδρύματα, Δήμους, Πρεσβείες, συλλόγους και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό που συμβάλλουν και ενισχύουν τον σχεδιασμό του καλλιτεχνικού προγράμματος.

Μία από τις πιο σημαντικές συνεργασίες που ξεκινάει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας είναι αυτή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Εθνικό Θεάτρο που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δώσουν βήμα και να συμβάλλουν στην προώθηση και προβολή των Ελλήνων δημιουργών από την ανεξάρτητη σκηνή των παραστατικών τεχνών της χώρας στο εξωτερικό. Πρόκειται για το SYSTEMA - For the Greek Performing Arts, τη συνέχεια του Grape και του ΝΤ Showcase, που στόχο έχει να φέρει σε επαφή τους Έλληνες καλλιτέχνες με εκπροσώπους διεθνών θεάτρων, φεστιβάλ, δικτύων και οργανισμών από όλο τον κόσμο και να τονώσει την εξωστρέφεια και την αναγνωρισιμότητα της σύγχρονης ελληνικής παραστατικής τέχνης. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την αποκλειστική χορηγία της Mastercard μαζί με την Εθνική Τράπεζα, οι οποίοι αποτελούν σταθερούς υποστηρικτές της προβολής της ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στις 8 Ιουνίου 2026.

Νέες συνεργασίες του Φεστιβάλ για φέτος είναι το Μουσείο Μπενάκη, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, η Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και ο Δήμος Μεσσήνης. Παράλληλα συνεχίζεται και φέτος η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Ανώτερη Επαγγελματική της Σχολή, τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Ινστιτούτο Goethe, την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, τον Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας, το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας, την Filmhouse / Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας και το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας.

3. Διάλογος του χορού με τις άλλες τέχνες

Ένας ακόμη στόχος της Τζένης Αργυρίου ήταν να αναδείξει την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει σήμερα τη σύγχρονη τέχνη. Έτσι, εκτός από τα καλλιτεχνικά έργα που μιλούν αποκλειστικά μέσα από τον χορό, και στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα που διευρύνουν την τέχνη της χορογραφίας, ανοίγοντας τον διάλογο με άλλες τέχνες όπως η μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά, ο κινηματογράφος και η περφόρμανς.

ΤΟ CONCEPT ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στον πυρήνα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, είναι ο χορός ως έκφραση της ανθρώπινης αστάθειας, της αβεβαιότητας, του τέλους και της αρχής. Σώματα που προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπία, που πέφτουν, σώματα που επινοούν νέες γλώσσες, που δεν χωράνε στα ρούχα τους, που αντιδρούν στα στερεότυπα, σώματα που συνεχώς προσπαθούν να προσαρμοστούν, που καλούνται να γίνουν πιο γερά, πιο ικανά, πιο ανθεκτικά, σώματα που όσο κι αν πληγώθηκαν δεν σταμάτησαν να δίνουν τις μάχες τους. Σε αυτόν τον ολοένα και πιο ασταθή κόσμο, η τέχνη αναδεικνύεται ως ένας κατεξοχήν χώρος μετασχηματισμού — σχεδόν ως μια μορφή μαγείας. Όπως η μαγεία δημιουργεί κόσμους πέρα από το ορατό και ενεργοποιεί το φαντασιακό, έτσι και η τέχνη επιχειρεί να ανοίξει ρήγματα στην πραγματικότητα, προτείνοντας νέους τρόπους ύπαρξης, αντίληψης και συνύπαρξης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ενεργοποιούνται μορφές επικοινωνίας που δεν στηρίζονται απαραίτητα στη γλώσσα, που υπερβαίνουν τα δεδομένα και δημιουργούν νέους κοινούς τόπους.

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συντίθεται από παραστάσεις που αποδέχονται αυτή την υπαρξιακή αστάθεια και δημιουργούν μαγικούς χώρους, χρόνους και κόσμους, υπερβαίνοντας τον ρεαλισμό. Μέσα από τη «μαγεία» της τέχνης, το εύθραυστο μετατρέπεται σε τόπο συνάντησης και δυνατότητας — έναν χώρο όπου η αβεβαιότητα δεν αποκλείεται, αλλά γίνεται κοινό έδαφος, και η ευαλωτότητά μας μια συνθήκη ουσιαστικής συνύπαρξης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως και τις 26 Ιουλίου 2026 και περιλαμβάνει συνολικά 17 χορογραφικά έργα. Από τους 24 συνολικά καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, οι 12 είναι από την Ελλάδα και οι 12 από το εξωτερικό. Οι διεθνείς καλλιτέχνες που φιλοξενούνται φέτος στο Φεστιβάλ προέρχονται από Φινλανδία-Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία-Σουηδία, Πράσινο Ακρωτήρι-Πορτογαλία, Σλοβενία, Ολλανδία-Βενεζουέλα, Ισπανία, ενώ 5 από αυτούς παρουσιάζουν έργο τους για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στο ανοιχτό κάλεσμα υποβολής προτάσεων του Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2025, ανταποκρίθηκαν φέτος πάνω από 700 δημιουργοί. Οι μισές από τις παραστάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επιλέχθηκαν μέσα από αυτό το κάλεσμα, ενώ οι υπόλοιπες μετά από μετάκληση.

Μέσα από το φετινό πρόγραμμα αναδεικνύεται ένα πολυφωνικό τοπίο δημιουργίας, όπου συνυπάρχουν διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών, ποικίλες γεωγραφικές καταβολές και ετερόκλητες χορογραφικές προσεγγίσεις. Τα έργα αντανακλούν διαφορετικούς άξονες έρευνας και στάδια καλλιτεχνικής πορείας, συνθέτοντας μια πλούσια και δυναμική εικόνα της σύγχρονης δημιουργίας.

Στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα παρουσιαστούν συνολικά 12 έργα, 4 στην Κεντρική και 8 στην Εναλλακτική Σκηνή. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο δημόσιος χώρος, η συνάντηση του χορού με το αστικό τοπίο και τους ανθρώπους του. Παραστάσεις ενεργοποιούν διαφορετικές τοποθεσίες, μεταφέροντας τον παλμό του Φεστιβάλ στην καθημερινότητα. Ο φετινός σχεδιασμός περιλαμβάνει μία βραδιά στην Αρχαία Μεσσήνη, 4 παραστάσεις χορού στην πόλη της Καλαμάτας και 6 βραδιές χορού σε πόλεις της Πελοποννήσου. Αναπόσπαστο τμήμα του Φεστιβάλ αποτελεί το παράλληλο πρόγραμμά του: μία περιοδική έκθεση, οι ενότητες Dancing on Screen και Συναντήσεις εκτός Σκηνής, καθώς και ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες. Φέτος ενεργοποιείται επίσης η έννοια του σύγχρονου συλλογικού χορού με τη νέα ενότητα Dancing with the Community που δημιουργεί τις συνθήκες και προσκαλεί - προκαλεί τον κόσμο να χορέψει μαζί.

Οι χώροι που ενεργοποιούνται φέτος στην Καλαμάτα είναι: οι δύο σκηνές και το φουαγιέ του Μεγάρου Χορού, η Κεντρική Πλατεία, το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας και η Αίθουσα Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Τέντα». Στο πλαίσιο του προγράμματος Χορός σε πόλεις της Πελοποννήσου, που υλοποιείται για έκτη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρουσιάζονται παραστάσεις σε διαφορετικές πόλεις: Πύλος, Κόρινθος, Αρεόπολη Λακωνίας, Άργος και Τρίπολη με την υποστήριξη των Δήμων των πόλεων και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔΠ) καθώς και Αρχαία Ολυμπία σε συνδιοργάνωση με το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας. Το Φεστιβάλ φέτος επισκέπεται και ζωντανεύει τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης εγκαινιάζοντας μια νέα συνεργασία με την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και τον Δήμο Μεσσήνης. Παράλληλα, το Φεστιβάλ συνεχίζει να ταξιδεύει στην Navarino Agora με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ενώ μια νέα συνεργασία ξεκινά με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, ο παλμός του Φεστιβάλ μεταδίδεται πλέον σε όλη την Πελοπόννησο.

Το φετινό πρόγραμμα ανοίγει στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με το έργο He Who Falls, του καταξιωμένου Γάλλου χορογράφου Yoann Bourgeois [Γιον Μπουρζουά], που παρουσιάζεται στις 17 και 18 Ιουλίου. Ένα έργο που εστιάζει στις έννοιες της αστάθειας και της ευθραυστότητας, προσεγγίζοντάς τες σε πραγματικό αλλά και συμβολικό επίπεδο. Με τη χρήση μιας συνεχώς κινούμενης πλατφόρμας, το έργο προκαλεί διαρκείς μετατοπίσεις, όπου μία και μόνο κίνηση μπορεί να ενεργοποιήσει αντιδράσεις σε ένα ολόκληρο σύστημα. Η αστάθεια, ως συνθήκη του σώματος και του κόσμου, διαπερνά τον χορό και το πολιτικό πεδίο. Είναι η στιγμή όπου η ισορροπία διαταράσσεται, όπου η βαρύτητα γίνεται αισθητή όχι ως δεδομένο αλλά ως μια συνθήκη διαρκούς διαπραγμάτευσης. Τα έξι πρόσωπα λειτουργούν ως ένα είδος μικρογραφίας της ανθρωπότητας, που προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία της πάνω σε ένα ασταθές έδαφος. Η παράσταση παρουσιάζεται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Ο κόσμος των έργων του Yoann Bourgeois είναι αποτέλεσμα μιας διαρκούς δημιουργικής διαδικασίας, την οποία περιγράφει ως αναζήτηση του «φευγαλέου σημείου της αιώρησης». Μετά από συνεργασίες με διακεκριμένους χορογράφους, ο Bourgeois δημιούργησε τη δική του ομάδα το 2010 ενώ από το 2016 έως το 2022 υπήρξε Διευθυντής του CCN2 (Centre Chorégraphique National) της Grenoble – ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης τσίρκου που ανέλαβε τη διεύθυνση ενός από τα 19 Εθνικά Χορογραφικά Κέντρα (Centres Chorégraphiques Nationaux) της Γαλλίας. Στις 18 και 19 Ιουλίου, στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού, κάνει την πρώτη του παρουσίαση στην Ελλάδα ο Jefta van Dinther [Γέφτα φαν Ντίντερ], που μας εισάγει στη λειτουργία της γλώσσας ως πράξη επικοινωνίας αλλά και ως βιωμένη εμπειρία με το Mercury Rising. Ένα έργο που εμπνέεται από τη γλώσσα των κωφών και ανακαλύπτει ένα νέο κώδικα επικοινωνίας. Εδώ το σώμα γίνεται ένα «ασταθές πεδίο λόγου», σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του χορογράφου, ένας τόπος όπου η γλώσσα διαμορφώνεται εκ νέου. Το έργο, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους χορευτές, δύο εκ των οποίων είναι κωφοί και ο τρίτος είναι CODA (Child of Deaf Adults - Ακούον Παιδί Κωφών Γονέων), έχει σχεδιαστεί και για κωφά και για ακούοντα άτομα. Η παράσταση παρουσιάζεται με την υποστήριξη του προγράμματος Nationales Performance Netz [Νασιονάλες Περφόρμανς Νετς] της Γερμανίας. Με αφορμή το έργο, θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου μια συζήτηση με θέμα την συμπερίληψη στις παραστατικές τέχνες στο πλαίσιο της ενότητας Συναντήσεις εκτός Σκηνής.

Στις 20 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού θα παρακολουθήσουμε το έργο ΙT'S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE της Χαράς Κότσαλη, μιας δυναμικής χορογράφου της νεότερης γενιάς που συνθέτει ένα εξαντλητικό κινητικό μονοπλάνο, ένα μαραθώνιο χορού που διατρέχει ταυτόχρονα τη συλλογική και την προσωπική ιστορία. Ένα έργο που υπερβαίνει την πραγματικότητα, διαρρηγνύει τη φόρμα και ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου. Το έργο, που έχει επιλεγεί από το Aerowaves Twenty26 και είναι υποψήφιο για το Bloom Prize 2027 του Sadler’s Wells, είναι παραγωγή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση και η περιοδεία του υποστηρίζεται από το πρόγραμμα εξωστρέφειάς του.

Στις 20 Ιουλίου, στην Κεντρική Σκηνή, παρουσιάζεται το Tempo, μια ανατρεπτική συνεργασία του Φινλανδού ταχυδακτυλουργού και εικαστικού καλλιτέχνη Kalle Nio [Κάλλε Νίο] με τον Βραζιλιάνο χορογράφο Fernando Melo [Φερνάντο Μέλο], σε πρώτη παρουσίασή τους στην Ελλάδα. Το έργο προσεγγίζει με ποιητικό τρόπο την αίσθηση του χρόνου, προτείνοντας μια πιο ανοιχτή και ρευστή αντίληψη της χρονικότητας. Μέσα από αυτή τη συνθήκη που εμπνέεται από τη μαγεία και τον κόσμο των ταχυδακτυλουργικών τρικ, ο θεατής καλείται να αφουγκραστεί τον χρόνο αλλιώς και να τον βιώσει πέρα από τις συμβατικές του παραμέτρους. Χρόνος και βαρύτητα αψηφούνται σχεδόν μαγικά, δημιουργώντας ένα πεδίο εμπειρίας που υπερβαίνει το οικείο και το αναμενόμενο.

Ο Kalle Nio [Κάλλε Νίο] είναι Φινλανδός σκηνοθέτης, εικαστικός καλλιτέχνης και ταχυδακτυλουργός, γνωστός για τη σύνθεση θεάτρου, πειραματικού κινηματογράφου, νέων μορφών τσίρκου και σύγχρονης ταχυδακτυλουργίας. Η ομάδα του, WHS, έχει εμφανιστεί σε περισσότερα από 200 θέατρα σε πάνω από 40 χώρες, αποσπώντας διεθνή αναγνώριση. Ο Fernando Melo [Φερνάντο Μέλο], γεννημένος στη Βραζιλία, έχει αναπτύξει μια διακεκριμένη καριέρα στην Ευρώπη, δημιουργώντας χορογραφίες για κορυφαίες ομάδες όπως το GöteborgsOperans Danskompani, το Skånes Dansteater και το Ballet Hispanico της Νέας Υόρκης. Τα έργα του συχνά ενσωματώνουν στοιχεία μαγείας και σκηνικών ψευδαισθήσεων, εμπλουτίζοντας παραγωγές χορού και όπερας, σε συνεργασίες με τη La Monnaie στις Βρυξέλλες και τη Royal Danish Opera στην Κοπεγχάγη μεταξύ άλλων.

Η 23 Ιουλίου είναι αφιερωμένη σε δύο γυναίκες χορογράφους και σε δύο ορμητικά έργα που τοποθετούν το σώμα στο επίκεντρο ως πεδίο εξέγερσης:

Η Marlene Monteiro Freitas [Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας], μία από τις πιο τολμηρές και περιζήτητες φωνές της σύγχρονης σκηνής, παρουσιάζει στις 23 και 24 Ιουλίου το Guintche [Γκίντσε] (Live Version) στην Εναλλακτική Σκηνή. Ένα εκρηκτικό solo που ερμηνεύει η ίδια, ένα καλειδοσκόπιο αισθήσεων, όπου το σώμα υπόκειται σε συνεχή μεταμόρφωση. Ένας αδιάκοπος διάλογος εκτυλίσσεται ανάμεσα στη λεκάνη και τα κρουστά, ανάμεσα στη χειρονομία και τον ρυθμό. Μεταμορφώνοντας τον εαυτό της σε πυγμάχο, μάγισσα και χορεύτρια, η Monteiro Freitas ενσαρκώνει πολλαπλές καταστάσεις ταυτόχρονα. Η live εκδοχή του Guintche με τη συνοδεία των μουσικών Henri «Cookie» Lesguillier [Ανρί «Κούκι» Λεγκιγέ] και Simon Lacouture [Σιμόν Λακουτύρ], προσδίδει ακόμα περισσότερο βάθος και ένταση στον υβριδικό κόσμο της Freitas καθώς το έργο ξεδιπλώνεται ως ιεροτελεστία —οικεία και ταυτόχρονα οικουμενική.

Η Marlene Monteiro Freitas [Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας] (γ. 1979, Πράσινο Ακρωτήρι) είναι χορογράφος και ερμηνεύτρια, της οποίας το έργο χαρακτηρίζεται από την εξερεύνηση, τον υβριδικό πειραματισμό και τον δυναμισμό. Έγινε συνιδρύτρια της ομάδας χορού Compass στο Πράσινο Ακρωτήρι πριν σπουδάσει στη Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης Χορού και στο Ίδρυμα Calouste Gulbenkian στη Λισαβόνα, καθώς και στο P.A.R.T.S. στις Βρυξέλλες. Η Freitas έχει λάβει σημαντική διεθνή αναγνώριση, μεταξύ άλλων τον Αργυρό Λέοντα στη Μπιενάλε της Βενετίας (2018), το Chanel Next Prize και το Evens Arts Prize (αμφότερα το 2022). Πρόσφατα τιμήθηκε με τον τίτλο της Αξιωματούχου του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού. Παράλληλα με το καλλιτεχνικό της έργο, συν-επιμελείται το πρόγραμμα (un)common ground και είναι μέλος του καλλιτεχνικού συμβουλίου του Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz στο Βερολίνο.

Ακολουθεί στην Κεντρική Σκηνή το Maldonne, η πρώτη ομαδική δημιουργία της ανερχόμενης Γαλλίδας χορογράφου Leïla Ka [Λέιλα Κα], στην πρώτη της παρουσίαση στην Ελλάδα. Η Leïla Ka [Λέιλα Κα] έχει δημιουργήσει χορογραφίες για την Beyoncé, την Τελετή Απονομής των Βραβείων César, την Zaho de Sagazan και το Εθνικό Μπαλέτο της Χιλής. Η παράσταση ρίχνει ένα ποιητικό και συχνά ειρωνικό βλέμμα στους ρόλους και τις προσδοκίες που επιβάλλονται στις γυναίκες. Πέντε χορεύτριες σε συνεχή μετακίνηση και επανασύνθεση, όπου κάθε μετάβαση σηματοδοτείται από μια αλλαγή κοστουμιού, συγκροτώντας ένα τοπίο ιστοριών και ταυτοτήτων. Τα σώματα των γυναικών εξεγείρονται, κουβαλώντας τις ιστορίες τους και αμφισβητώντας στερεότυπα και επιβεβλημένους ρόλους. Το έργο έγινε διεθνές φαινόμενο περιοδείας, καθώς μέσα σε διάστημα τριών χρόνων, έκανε πάνω από 100 παραστάσεις φτάνοντας από ένα κατάμεστο Olympia στο Παρίσι έως την Κολομβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράσταση παρουσιάζεται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Στις 25 και 26 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή, πέντε Έλληνες χορογράφοι παρουσιάζουν τα έργα τους.

-Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου με το A User’s Manual, ένα solo έργο με χιούμορ που σχολιάζει τη backstage διαδικασία μιας παράστασης χορού. Ο χορογράφος, με μια ιδιαίτερη και προσωπική γλώσσα, μας οδηγεί στο εσωτερικό μιας σύνθετης διαδικασίας, φέρνοντας στο προσκήνιο όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην πραγματοποίηση μιας παράστασης. Η παρουσίαση της παράστασης υποστηρίζεται από το πρόγραμμα εξωστρέφειας της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

-Ο Αντώνης Βαής με το Lunar Seaga [Λούναρ Σεάγκα], ένα υποβλητικό έργο που συγκροτεί έναν έντονα προσωπικό αισθητικό κόσμο. Παραπέμπει σε πολλαπλές θεματικές — τη φύση, τη μετανάστευση, την ψευδαίσθηση — και γεννά διαρκείς συνειρμούς. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτει ανοιχτά την τεχνική του διάσταση: τα σώματα των τεχνικών παραμένουν ορατά στο κοινό, χωρίς όμως να διαταράσσεται η μαγεία και η ιδιαιτερότητα του σκηνικού σύμπαντος που δημιουργεί.

-Η Μαίρη Ράντου με το Mountains των Garage21, σε ερμηνεία της Ευαγγελίας Ράντου. Πρόκειται για ένα βαθιά ποιητικό έργο που μοιάζει να επιστρέφει σε μια πρωτογενή κατάσταση, μια πρωταρχική γλώσσα και να συνδιαλλέγεται τελετουργικά με την έννοια του χρόνου. Το σώμα γίνεται ένα αρχαιολογικό τοπίο, ένας τόπος μνήμης, λήθης και διαρκούς μεταμόρφωσης. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Biennale Teatro, στο πλαίσιο της Biennale της Βενετίας το 2025.

-Η Ίρις Καραγιάν, με το έργο Ποια είναι τα σώματα της εποχής μας;, δημιουργεί ένα ισχυρό ντουέτο που διερευνά το ερώτημα που θέτει ο τίτλος του. Πρόκειται για έναν αναστοχασμό γύρω από το ποιοι είμαστε σήμερα και τί κάνουμε για το μέλλον, πώς ονειρευόμαστε το αύριο σε σχέση με το τώρα.

-Η Ιωάννα Πορτόλου με το Superstar [Σούπερσταρ]. Το υψηλής έντασης και ενέργειας έργο προσεγγίζει σε βάθος την εφήμερη φύση του θεάματος και την αστάθεια μιας ολόκληρης εποχής. Όταν λέμε «τώρα», πού ακριβώς εννοούμε ότι βρισκόμαστε; Είναι το «τώρα» ταυτισμένο με την ανάγκη για υπερβολή; Τι καταλήγουμε τελικά να είμαστε;

Το Φεστιβάλ κλείνει στις 25 και 26 Ιουλίου με το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσιάζει στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι, τέσσερα έργα μουσικής δωματίου βασισμένα σε τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του αμανέ και ερμηνεύονται ζωντανά, προσκαλώντας τους θεατές σε μια εσωτερική και σχεδόν τελετουργική εμπειρία. Τρεις χορογράφοι με έντονη παρουσία στον σύγχρονο χορό, η Πατρίσια Απέργη, η Εύα Γεωργιτσοπούλου και ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, προσεγγίζουν το υλικό μέσα από διαφορετικές αισθητικές και κινησιολογικές γλώσσες. Η χορογραφική προσέγγιση, με αναφορές στο street dance ως γλώσσα, δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίστιξη, φέρνοντας μια νέα ποιότητα στην ελληνικότητα του έργου και στο ιδίωμα του αμανέ, μέσα από μια σύγχρονη κινησιολογική γραφή.

ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ / DANCING WITH ΤΗΕ COMMUNITY

Η Τετάρτη 22 Ιουλίου είναι αφιερωμένη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, προτείνοντας μια ιδιαίτερη εμπειρία που συνδέει τον τόπο με την ιστορία του και επαναφέρει τη συλλογική διάσταση του χώρου στο παρόν. Στο πρώτο μέρος της βραδιάς, παρουσιάζεται η παράσταση Amazigh in Situ [Αμαζίγ ιν Σίτου] του Filipe Lourenço [Φιλίπε Λορένσο]. Ο Γάλλος χορευτής και χορογράφος, στην πρώτη του παρουσία στο ελληνικό κοινό, ερευνά το Ahidous [Αχιντούς], έναν παραδοσιακό χορό από το κεντρικό Μαρόκο που συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες μορφές συλλογικής έκφρασης των κοινοτήτων του Μέσου Άτλαντα, συνοδεύοντας επί αιώνες τις γιορτές, μέχρι και πρόσφατα. Αντίστοιχα, το Ωδείο Μεσσήνης ή Εκκλησιαστήριο, αποτελούσε στην αρχαιότητα ένα μέρος δημόσιας συνάθροισης, όπου λάμβαναν χώρα θεατρικά και μουσικά δρώμενα αλλά και συγκεντρώσεις του λαού με πολιτικό χαρακτήρα. Στο δεύτερο μέρος, στη νέα ενότητα Dancing with the Community, ο μουσικός της παράστασης Amine Nouri [Αμίν Νούρι] θα συνεχίσει να παίζει ζωντανά μουσική, προσκαλώντας το κοινό να χορέψει, να μοιραστεί τον χώρο και να συναντηθεί με τους άλλους μέσα από μια κοινή, συλλογική εμπειρία. H βραδιά στην Αρχαία Μεσσήνη παρουσιάζεται σε συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και τον Δήμο Μεσσήνης, και με την υποστήριξη του δικτύου Teatroskop.

ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Στο πλαίσιο της ενότητας Χορός στην πόλη, το Σάββατο 18 Ιουλίου, στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Σπουδών της Γιώργου Μάτσκαρη, παρουσιάζει ένα δίπτυχο σύγχρονου χορού υπό τον ενιαίο τίτλο Metamorphosis. Ο διεθνώς διακεκριμένος Γάλλος χορευτής και χορογράφος Cyril Baldy [Συρίλ Μπαλντύ] ανασυνθέτει τη δημιουργία του With Love and All That – ACT II που έχει ως αφετηρία το κλασικό μπαλέτο και ερευνά τη φύση του χορού, σχηματίζοντας νέα χορογραφικά τοπία. Στη συνέχεια, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ισπανός χορογράφος Jesús Rubio Gamo [Χεσούς Ρούμπιο Γκάμο] υπογράφει την αναβίωση αποσπάσματος της χορογραφίας του Gran Bolero που βραβεύτηκε από τα ισπανικά βραβεία παραστατικών τεχνών MAX ως η καλύτερη παράσταση χορού για το 2020. Η παρουσίαση και περιοδεία του έργου υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, σειρά έχει η δυναμική παρουσίαση της νέας και ορμητικής γενιάς των χορευτών της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης με το έργο ONE BODY – ΚΣΟΤ 3ο έτος, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λίντας Καπετανέα. Οι χορευτές θα παρουσιάσουν αποσπάσματα σύγχρονων έργων που συνομιλούν με τη μνήμη, τη φύση και τη συλλογική εμπειρία. Το Φεστιβάλ παρουσιάζει το έργο των Σχολών, αναγνωρίζοντας την εκπαιδευτική σημασία για την καλλιτεχνική εξέλιξη και την επαγγελματική πορεία των νέων χορευτών και χορευτριών καθώς έρχονται σε ουσιαστική επαφή με τον χώρο της δημιουργίας, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε πραγματικές συνθήκες και χαράζουν τα πρώτα τους βήματα στην πορεία της τέχνης του χορού.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παρουσιάζεται το έργο Do Birds Dream of Flying? των Fabla Collective, στην πρώτη τους παρουσίαση στην Ελλάδα. Δύο καλλιτέχνες διερευνούν τις έννοιες της ισορροπίας, της ελευθερίας και του περιορισμού μέσα από την κίνηση και ένα ειδικά κατασκευασμένο σκηνικό περιβάλλον. Στο κέντρο της παράστασης βρίσκεται μια αιωρούμενη και περιστρεφόμενη σκάλα, βαρυσταθμισμένη στη βάση της, η οποία ανοίγει έναν εναέριο χώρο συνήθως απρόσιτο για το ανθρώπινο σώμα. Μέσα από ακριβή συντονισμό και έντονη αίσθηση ισορροπίας, οι ερμηνευτές αξιοποιούν τις κεντρομόλες και φυγόκεντρες δυνάμεις για να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση της αιώρησης, της πτήσης και της κίνησης στον χώρο. Το έργο των δύο Σλοβένων καλλιτεχνών, που διακρίθηκε από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Aerowaves, συνδυάζει στοιχεία τσίρκου, χορού και σωματικού θεάτρου και συνομιλεί άμεσα με τη μηχανική και την ποίηση της κίνησης.

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ολοκληρώνεται η ενότητα Χορός στην πόλη με το σόλο Mariposa του καταξιωμενου χορογράφου και χορευτή David Zambrano [Νταβίντ Σαμπράνο] στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας, μια αυτοσχεδιαστική solo performance, που βασίζεται στη μέθοδο και τις πρακτικές που έχει αναπτύξει και διδάσκει διεθνώς περισσότερο από 40 χρόνια. Οι επισκέπτες παρακολουθούν τη μαγική διαδικασία του αυτοσχεδιασμού σε πραγματικό χρόνο, με τον ίδιο να συνθέτει επί σκηνής ένα δυναμικό και απρόβλεπτο τοπίο.

ΧΟΡΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Καθ’όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, δύο παραγωγές φέτος θα ταξιδέψουν σε διαφορετικές πόλεις της Πελοποννήσου μέσω του προγράμματος Χορός σε πόλεις της Πελοποννήσου, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τη στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου.

Μετά την Αρχαία Μεσσήνη το Amazigh in Situ [Αμαζίγ ιν Σίτου] του Filipe Lourenço [Φιλίπε Λορένσο] ταξιδεύει στην κεντρική πλατεία της Πύλου και στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου - Νέστορος και το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας αντίστοιχα. Στα σημεία αυτά, η σημασία της συνεύρεσης της κοινότητας μεταφέρεται σε σύγχρονους δημόσιους χώρους και η παράσταση αποκτά νέες διαστάσεις μέσα από τη διάδραση με τον εκάστοτε τόπο και το κοινό του.

Η παραγωγή Do Birds Dream of Flying? των Fabla Collective, εκτός από την Καλαμάτα, παρουσιάζεται επίσης στην Κόρινθο, την Αρεόπολη, το Άργος και την Τρίπολη, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου και σε συνεργασία με τους Δήμους των πόλεων, στην Navarino Agora της Costa Navarino με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και στη Δημητσάνα σε συνεργασία με το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έκθεση Ζουζού Νικολούδη: Η Μεθοδολογία ως Πράξη

17-26 Ιουλίου

Στις 17 Ιουλίου, κατά την έναρξη του Φεστιβάλ, θα εγκαινιαστεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η περιοδική έκθεση με τίτλο Ζουζού Νικολούδη: Η Μεθοδολογία ως Πράξη. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στο έργο της Ζουζούς Νικολούδη, μίας από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού χορού, και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, σε επιμέλεια της Ερατώς Κουτσουδάκη-Γερολύμπου και οργάνωση παραγωγής της Δέλτα Πι. «Αν όλοι οι άνθρωποι στη γη μας χόρευαν, ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος» αναφέρει η Ζουζού Νικολούδη σε κάποια από τις σημειώσεις της. Αντιμετωπίζοντας την παρακαταθήκη της δημιουργού ως ένα ενεργό πεδίο γνώσης και αναστοχασμού, προσεγγίζεται το αρχείο της ως έναν ζωντανό τόπο μελέτης και έμπνευσης για καλλιτέχνες, σπουδαστές και το ευρύ κοινό. Μέσα από το επιλεγμένο αρχείο αναδεικνύονται τα μεθοδολογικά της εργαλεία και η χορογραφική της σκέψη. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας για την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού χορού και τη σύνδεσή της με τις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές. Eπιστημονική συνεργάτιδα της έκθεσης είναι η Στεριανή Τσιντζιλώνη.

DANCING ON SCREEN

H ενότητα Dancing on Screen που εγκαινιάστηκε πέρσι με μεγάλη επιτυχία, είναι αφιερωμένη στη σχέση του χορού με την κινούμενη εικόνα και τον κινηματογράφο και απευθύνεται τόσο σε εξοικειωμένο κοινό όσο και σε θεατές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον σύγχρονο χορό. Η ενότητα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Filmhouse / Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας. Φέτος, καθόλη τη διαρκεια του Φεστιβάλ θα προβάλλονται στο Μέγαρο Χορού δύο βίντεο έργα/εγκαταστάσεις: το BARE under της χορογράφου Βιτόριας Κωτσάλου που ερευνά τη ζωή κάτω από το δέρμα και κάτω από το νερό, ανιχνεύοντας τα όρια ανάμεσα στην ενδομήτρια κατάσταση και την αίσθηση του κενού, και το έργο All She Likes is Popping Bubble Wrap της χορογράφου Ιωάννας Παρασκευοπούλου σε παραγωγή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση που ερευνά τη συσχέτιση μεταξύ εικόνας, ήχου και σώματος και τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο παράλληλα προβαλλόμενων εικόνων. Η επιλογή του έργου αυτού έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας με το video art Miden. Την Τρίτη 21 Ιουλίου, στην Κεντρική Σκηνή θα προβληθεί Η Καρδιά του Ταύρου, ένα ντοκιμαντέρ σε παραγωγή του Onassis Culture, με αφορμή την παράσταση Εγκάρσιος Προσανατολισμός του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Η σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή ακολουθεί την προετοιμασία και την περιοδεία του στις ευρωπαϊκές σκηνές και παρατηρεί από απόσταση αναπνοής τον κορυφαίο δημιουργό και τους συνεργάτες του στην προσπάθειά τους να δώσουν σχήμα και πνοή στο έργο. Το κεντρικό ερώτημα που διατρέχει το ντοκιμαντέρ είναι «γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε;», αναδεικνύοντας την τέχνη ως μέσο αντίστασης στη ματαιότητα των πραγμάτων αλλά και ως τρόπο νοηματοδότησης της ίδιας μας της ζωής. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, ένα ιδιότυπο θεματικό πάρτυ, σε επιμέλεια του Βασίλη Παπαευσταθίου, περιλαμβάνει μια σειρά από επιλεγμένα video-clips με έντονη κινητική γλώσσα, που προσκαλούν τον κόσμο να εμπνευστεί, να αντιγράψει την κίνηση ή απλά να παρασυρθεί από τις μουσικές και να χορέψει. Πρόκειται για ένα ακόμη κάλεσμα της ενότητας Dancing with the Community.

Προβολές στην περιφέρεια

Η ενότητα Dancing on Screen επεκτείνεται φέτος γεωγραφικά, προβάλλοντας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά την ταινία The cost of living των DV8 στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Μια δυναμική, ανατρεπτική ταινία που συνδυάζει σύγχρονο χορό και θέατρο για να σχολιάσει με ευαισθησία και σαρκασμό ζητήματα ταυτότητας, αναπηρίας και κοινωνικών προσδοκιών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΚΗΝΗΣ

Η ενότητα Συναντήσεις εκτός Σκηνής που ξεκίνησε πέρσι, περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις, και αφορμές συνύπαρξης της ευρύτερης κοινότητας του χορού και του κοινού. Φέτος θα πραγματοποιηθούν τρεις συναντήσεις εκτός σκηνής στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας:

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα τη συμπερίληψη στις παραστατικές τέχνες, θέτοντας στο επίκεντρο τη σχέση χορού και αναπηρίας. Μέσα από τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών πρακτικών και βιωμάτων, το πάνελ ανοίγει ένα διάλογο γύρω από την εκπροσώπηση, τις συνθήκες δημιουργίας και τις δυνατότητες ισότιμης συμμετοχής στον χορό, φέρνοντας σε επαφή τις πραγματικότητες της Ελλάδας και της Γερμανίας στον συγκεκριμένο τομέα. Η συζήτηση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Ινστιτούτο Goethe και συντονίζεται από τον πολιτιστικό οργανισμό Liminal.



Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου της Deborah Hay, Χρήση ουρανού. Ένας χορός, σε μετάφραση της Μυρτώς Κατσίκη, σε έκδοση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και των εκδόσεων Νεφέλη. Μέσα από ημερολογιακές καταγραφές και σημειώσεις, το βιβλίο καταγράφει την εξέλιξη της χορογραφικής πρακτικής της Hay από το 2000 και την αναζήτηση τρόπων να προσεγγίσει και να επαναπροσδιορίσει τη χορευτική εμπειρία. Το βιβλίο περιλαμβάνει τρεις αυτούσιες χορογραφικές παρτιτούρες που δίνουν πρόσβαση στον αδιάκοπο πειραματισμό της Hay με τη γλώσσα και τις δυνατότητές της ως χορογραφικό εργαλείο.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επιμελητές με τίτλο Το ασταθές έδαφος στην σύγχρονη πρακτική του χορού. Πού βρίσκεται σήμερα η σύγχρονη χορευτική σκηνή; Γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε; Ποια είναι η τέχνη της εποχής μας; Ποια ζητήματα επιλέγει να αναδείξει η σύγχρονη χορευτική δραματουργία; Με ποιον τρόπο καταγράφεται η παρούσα συνθήκη της πολιτιστικής παραγωγής; Τι περιμένουν οι καλλιτέχνες από τους επιμελητες —και αντίστροφα; Ανοίγοντας αυτά τα ερωτήματα, η συζήτηση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα κοινό χώρο ανταλλαγής, ένα χώρο όπου διαφορετικές φωνές μπορούν να συναντηθούν και να συνομιλήσουν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ένα διευρυμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 11 έως τις 26 Ιουλίου 2026 που θα περιλαμβάνει 3 επαγγελματικά σεμινάρια και 3 εργαστήρια χορού και κίνησης για το ευρύ κοινό όλων των ηλικιών και για άτομα με και χωρίς αναπηρία.

Φέτος, το Φεστιβάλ προσκάλεσε τον κορυφαίο δάσκαλο χορού David Zambrano [Νταβίντ Σαμπράνο] να πραγματοποιήσει 3 διαφορετικά σεμινάρια για επαγγελματίες χορευτές: τα Passing Through, Improvisation on Stage και Flying Low είναι τεχνικές που διδασκει παγκοσμίως πάνω από 40 χρόνια.

Επίσης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος για το ευρύ κοινό, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθούν ένα εργαστήρι χορού για παιδιά δημοτικού και εφήβους με την Άρτεμις Λαμπίρη και ένα εργαστήρι κίνησης για ενήλικες άνω των 40 ετών με τον Αλέξη Τσιάμογλου. Τέλος, ένα εργαστήρι χορού για άτομα με και χωρίς αναπηρία από την Ειρήνη Κουρούβανη και την Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Τέντα» σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας και στο Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά, με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 32ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



Η φετινή εικαστική ταυτότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που υπογράφει η ομάδα K2, αντλεί έμπνευση από τη διαφορετικότητα και την κίνηση των σωμάτων. Φιγούρες σε διαρκή ροή, κινητικά στιγμιότυπα των οποίων η τεχνοτροπία θυμίζει ζωγραφική με πινέλο ή γκράφιτι, συνθέτουν ένα πολυφωνικό, συλλογικό τοπίο. Δεν πρόκειται για ξεκάθαρες μορφές αλλά για αφαιρετικές φιγούρες που θα μπορούσαν να είναι οποιοσδήποτε. Φιγούρες που μοιάζουν να αναζητούν η μία την άλλη, σαν να θέλουν να συναντηθούν για να χορέψουν μαζί, διατηρώντας ταυτόχρονα την ατομικότητά τους μέσα σε ένα συλλογικό σώμα.

Η φετινή ταυτότητα του Φεστιβάλ γεννήθηκε από αυτή ακριβώς τη συνθήκη: τον κόσμο που δημιουργείται όταν ετερόκλητα σώματα, ρυθμοί και εκφράσεις μοιράζονται τον ίδιο χώρο. Στον χορό, κάθε κίνηση κουβαλά τη δική της ενέργεια, το δικό της ίχνος, τη δική της ιστορία. Για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ο χορός δεν είναι μόνο τέχνη, είναι και τόπος συνάντησης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

YOANN BOURGEOIS ART COMPANY HE WHO FALLS

17.07 | 21:30 & 18.07 | 22:00 [65’]

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Κεντρική Σκηνή

Μια μικρή ομάδα ανθρώπων βρίσκεται συγκεντρωμένη σε ένα δάπεδο. Η πλατφόρμα πάνω στην οποία στέκονται δεν είναι σταθερή. Ταλαντεύεται, χάνει την οριζοντιότητά της και αρχίζει να περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα. Παίρνει τη μορφή μιας σχεδίας, πάνω στην οποία ναυαγισμένοι άνδρες και γυναίκες παλεύουν να επιβιώσουν. Οι άνδρες και οι γυναίκες καλούνται να προσαρμοστούν στις μεταβολές που επηρεάζουν τα σώματα και τις κινήσεις τους.

Το έργο He Who Falls προκύπτει από τη σχέση μεταξύ διαφορετικών δυνάμεων. Το σκηνικό είναι ένα απλό δάπεδο που ανταποκρίνεται σε μια σειρά από διαφορετικούς μηχανισμούς, οι οποίοι παίζουν με μια ποικιλία δυνάμεων — την ισορροπία, τη φυγόκεντρο δύναμη, την ταλάντευση.

Τα έξι πρόσωπα λειτουργούν ως ένα είδος μικρογραφίας της ανθρωπότητας, που προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία της πάνω σε ένα ασταθές έδαφος. Αναγκάζονται να αντιδρούν στην επίδραση των φυσικών δυνάμεων και δεν μπορούν ποτέ να ξεκινήσουν τα ίδια την κίνησή τους. Καθώς αντιστέκονται, οι πολλαπλές φυσικές αρχές τα οδηγούν σε μια ευρεία γκάμα καταστάσεων.

Στόχος του Yoann Bourgeois είναι να τοποθετήσει το δράμα στο υψηλότερο και πιο οξύ σημείο όπου αυτές οι σχέσεις εκδηλώνονται. Επιδιώκει να τελειοποιήσει την κίνηση, τονίζοντας μία δυνατή αλήθεια από τον κόσμο του τσίρκου: ο ερμηνευτής είναι ο φορέας των δυνάμεων που τον διαπερνούν. Εκείνες τον οδηγούν σε δράση και αυτός καλείται να τις ερμηνεύσει.

Στην ιδανική σκηνή τσίρκου — είτε αυτό το τσίρκο υπάρχει είτε όχι — ο άνθρωπος βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τα ζώα και τις μηχανές που τον περιβάλλουν. Δεν κυριαρχεί πάνω τους. Με αυτή την επανατοποθέτηση, αναδεικνύεται πιο καθαρά το βάσανο της ανθρωπότητας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη, Σκηνογραφία και Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Yoann Bourgeois

Καλλιτεχνική Συνεργάτις κατά τη Δημιουργία: Marie Fonte

Σχεδιασμός Φωτισμού: Adèle Grépinet

Σχεδιασμός Ήχου: Antoine Garry

Φωνητικά: Caroline Blanpied, Jean-Baptiste Veyret-Logerias, Natalie Pérez

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Ginette / Sigolène Petey

Ερμηνεία: Marie Bourgeois, Agnès Canova, Julien Cramillet, Kerem Gelebek,

Jean-Yves Phuong, Sarah Silverblatt-Buser

Τεχνική Διεύθυνση: Julien Soulatre

Υπεύθυνοι Φωτισμού: Julien Louisgrand

Υπεύθυνοι Ήχου: Tania Volke

Διεύθυνση Σκηνής: Alexis Rostain

Σχεδιασμός και Κατασκευή Σκηνικού: Ateliers de la Maison de la Culture de Bourges, Pierre Robelin, Cénic Constructions, Nicolas Picot (C3 Sud Est)

Παραγωγή: Yoann Bourgeois Art Company

Συμπαραγωγές: MC2: Grenoble - Biennale de la Danse de Lyon - Théâtre de la Ville, Paris - Maison de la Culture de Bourges - L’Hippodrome, Scène Nationale de Douai - Le Manège de Reims, Scène Nationale - Le Parvis, Scène Nationale de Tarbes Pyrénées - Théâtre du Vellein - La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville - Théâtre National de Bretagne, Rennes

Προγράμματα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας: MC2: Grenoble - La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville

Με την υποστήριξη των ADAMI, SPEDIDAM και Petzl.

Με τη δημιουργική υποστήριξη της DGCA.

Η Yoann Bourgeois Art Company υποστηρίζεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων Περιφέρειας Auvergne-Rhône-Alpes την Περιφέρεια Auvergne-Rhône-Alpes και την Περιφερειακή Ενότητα της Isère.

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας – Τμήμα Συνεργασίας και Πολιτιστικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Συνιστώμενη ηλικία: 8+

KALLE NIO & FERNANDO MELO TEMPO

20.07 | 21:30 [60΄]

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Κεντρική Σκηνή

Το Tempo είναι μια συναρπαστική εξερεύνηση του χρόνου: της επιτάχυνσης, της επιβράδυνσης και των στιγμών εκείνων όπου ο χρόνος μοιάζει να ακινητοποιείται. Στον πυρήνα του βρίσκεται ένα καθημερινό συμβάν που καθίσταται μοναδικό, αναδεικνύοντας την ευθραυστότητα της ζωής μέσα από στιγμές πτώσης, παραπατήματος και παρ’ ολίγον ατυχημάτων.

Το Tempo σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του ταχυδακτυλουργού και εικαστικού καλλιτέχνη Kalle Nio [Κάλλε Νίο] με τον χορογράφο Fernando Melo [Φερνάντο Μέλο]. Η μουσική της παράστασης είναι του Samuli Kosminen [Σαμούλι Κόσμινεν] και βασίζεται σε κείμενο του Harry Salmenniemi [Χάρι Σάλμεννιέμι], καθώς και σε σκηνές που αναπτύσσονται γύρω από τον χορό και τις σκηνικές ψευδαισθήσεις, όπου ο χρόνος επιβραδύνεται, αντιστρέφεται και ακινητοποιείται.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία των Nio, Salmenniemi και Kosminen. Η προηγούμενη σκηνική τους παραγωγή, Nopeussokeus, έκανε πρεμιέρα στο Kiasma Theatre το 2010 και παρουσιάστηκε στη συνέχεια σε δώδεκα διαφορετικά θέατρα, σε επτά χώρες και σε πέντε γλώσσες. Οι Nio και Salmenniemi έχουν επίσης συνεργαστεί στην κινηματογραφική εγκατάσταση Yö, που παρουσιάστηκε στο Mänttä Art Festival το 2022.

Μέσα από τη μαγεία και την κίνηση, το Tempo καλεί το κοινό να αναστοχαστεί, να τοποθετηθεί βιωματικά στο παρόν και να αναρωτηθεί πώς βιώνουμε τον χρόνο και με ποιους τρόπους μπορούμε να τον κατανοήσουμε.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη: Kalle Nio, Fernando Melo & Harry Salmenniemi

Σκηνοθεσία: Kalle Nio

Χορογραφία: Fernando Melo

Κείμενο: Harry Salmenniemi

Ερμηνευτές: Barbara Kanc, Winston Reynolds, Luigi Sardone εναλλάξ με Iiro Näkki

Μουσική & Σχεδιασμός Ήχου: Samuli Kosminen

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Georgina Spencer

Σχεδιασμός Φωτισμών: Johannes Hallikas

Τεχνικοί Σκηνής: Hedda Liukkala, June Horton-White, Georgina Spencer

Οργάνωση Περιοδείας & Διαχείριση: Yellow Everything

Φωτογραφία & Trailer: Kalle Nio

Παραγωγή: WHS / Kalle Nio

Συμπαραγωγή: Helsinki Festival, Lutkovno Gledališče Ljubljana (Σλοβενία)

Με την υποστήριξη: Alfred Kordelin Foundation

Συνιστώμενη ηλικία: 8+

Το Tempo είναι διεθνής συμπαραγωγή. Στη Φινλανδία παράγεται από την WHS σε συνεργασία με το Helsinki Festival. Στη Σλοβενία, συνεργαζόμενος φορέας είναι το LGL, το Εθνικό Κουκλοθέατρο. Το έργο υποστηρίζεται από το Alfred Kordelin Foundation.

Η παράσταση βασίζεται εν μέρει σε τεχνικές «Black Art»: περιλαμβάνει εκτεταμένες περιόδους πλήρους σκοταδιού και απότομες μεταβάσεις από σκοτάδι σε φως (χωρίς στροβοσκοπικά εφέ).

*Χρησιμοποιείται ελαφριά ομίχλη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

LEÏLA KA MALDONNE

23.07 | 22:00 [55']

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Κεντρική Σκηνή

Στο Maldonne, την πρώτη ομαδική δημιουργία της ανερχόμενης Γαλλίδας χορογράφου Leïla Ka [Λέιλα Κα], αναδύεται ένα παιγνιώδες αλλά ταυτόχρονα δυναμικό πορτρέτο της θηλυκότητας. Πέντε χορεύτριες με μακριά, φλοράλ φορέματα κινούνται με ελεγχόμενο και συγχρονισμένο τρόπο, με τις κινήσεις τους να συντονίζονται σε επίπεδο ανάσας και φωνής. Όμως αυτό που ξεκινά ως εύθραυστη συγχρονία μετατρέπεται σύντομα σε ένα χάος από lip-sync και κινήσεις που άλλοτε συμπληρώνουν και άλλοτε απωθούν η μία την άλλη. Η ευαλωτότητα και η εξέγερση μπερδεύονται σε μια ατίθαση, εκφραστική χορογραφία.

Τα φορέματα – σαράντα κομμάτια από καταστήματα μεταχειρισμένων – διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Δεν φοριούνται απλώς, αλλά μετασχηματίζονται: δένονται σε φαλλικά σχήματα, χρησιμοποιούνται σαν μαστίγια ή ως στηρίγματα στα οποία γαντζώνονται τα σώματα, ενώ ακούγεται το Dance Me to the End of Love του Leonard Cohen. Οι χορεύτριες ενσαρκώνουν γυναίκες την ώρα που απλώνουν ρούχα, τη στιγμή που κουτσομπολεύουν ή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.

Τίποτα όμως δεν είναι αυτό που φαίνεται. Η Leïla Ka θέτει υπό αμφισβήτηση τη γυναικεία ταυτότητα, ανατρέποντάς τη διαρκώς. Κάθε μετάβαση σηματοδοτείται από μια αλλαγή κοστουμιού, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό εικόνων και ιστοριών.

Ο τίτλος Maldonne προέρχεται από τα παιχνίδια με τράπουλα και αναφέρεται σε ένα λάθος στο μοίρασμα, που αναγκάζει τους παίκτες να ξεκινήσουν από την αρχή. Για την Ka, συμβολίζει τη θέση των γυναικών στην κοινωνία: πολλά έχουν επιτευχθεί, όμως οι ανισότητες παραμένουν. Ταυτόχρονα, ο τίτλος παραπέμπει και στη Madonna, την εμβληματική ποπ σταρ που ενσαρκώνει τη γυναικεία δύναμη και επαναστατικότητα. Η παράσταση ρίχνει ένα ποιητικό και συχνά ειρωνικό βλέμμα στους ρόλους και τις προσδοκίες που επιβάλλονται στις γυναίκες.

Η παράσταση Maldonne καθιερώθηκε γρήγορα ως διεθνές φαινόμενο, περιοδεύοντας για τρία χρόνια συνεχόμενα, και φτάνοντας από ένα κατάμεστο Olympia στο Παρίσι έως την Κολομβία, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως τη Σερβία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Leïla Ka

Ερμηνεία (εναλλάξ): Justine Agator, Mariana Faria, Μυρτώ Γεωργιάδη, Juliette Ghebache, Jade Logmo

Βοηθός Χορογράφου: Jane Fournier Dumet

Σχεδιασμός Φωτισμών: Laurent Fallot

Κοστούμια: Leïla Ka

Υπεύθυνη Φωτισμών: Clara Coll Bigot

Σχεδιασμός Ήχου: Ewen Bothua

Παραγωγή: CENTQUATRE-PARIS και Cie Leïla Ka

Δίκτυο υποστήριξης:

La Garance – Scène Nationale de Cavaillon, Théâtre Malakoff – Scène Nationale, Théâtre d’Angoulême – Scène Nationale, Théâtre de Suresnes Jean Vilar – Festival Suresnes Cités Danse 2024, Centre Chorégraphique National d’Orléans (Καλλιτεχνική διεύθυνση: Maud Le Pladec), Centre Chorégraphique National – Ballet de Lorraine (Καλλιτεχνική διεύθυνση: Petter Jacobsson), στο πλαίσιο του προγράμματος καλλιτεχνικής φιλοξενίας στο στούντιο, Les Quinconces et L’Espal – Scène Nationale du Mans, Espaces Pluriels – Scène Conventionnée d’intérêt National Art et Création Danse de Pau, La Manufacture – CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux/La Rochelle, La Passerelle – Scène Nationale de Saint-Brieuc, Fondation Royaumont, Espace 1789 – Scène Conventionnée d’intérêt National Art et Création pour la Danse de Saint-Ouen, Le Quatrain – équipement culturel de Clisson Sèvre et Maine Agglo, Ville de Gouesnou – Centre Henri Queffélec.

Με την υποστήριξη: Caisse des Dépôts

Υποστήριξη φιλοξενίας (residency): Fondation Royaumont / Fondation d’entreprise Hermès

Παρουσιάζεται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος – Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. *Στιγμιαία χρήση γυμνού (κάτω μέρος σώματος) + δυνατός θόρυβος (στα 15 λεπτά)

ΜΠΑΛΕΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΤΟΣΑΙΣ ΦΟΡΑΙΣ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ

25 & 26.07 | 22:00 [60']

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Κεντρική Σκηνή

Η νέα παραγωγή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι συνθέτει ένα πολυδιάστατο σκηνικό σύμπαν, όπου ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται και συνυπάρχουν οργανικά, σε μια αέναη συνομιλία. Στον πυρήνα της βρίσκεται το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, τέσσερα έργα μουσικής δωματίου βασισμένα σε τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του αμανέ και ερμηνεύονται ζωντανά, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο.

Τρεις διακεκριμένοι χορογράφοι – Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου και Εύα Γεωργιτσοπούλου – προσεγγίζουν το υλικό μέσα από διαφορετικές αισθητικές και κινησιολογικές γλώσσες. Το σώμα αναδεικνύεται ως φορέας μνήμης, επιθυμίας και απώλειας, ενώ η κίνηση ταλαντεύεται ανάμεσα στον συλλογικό συντονισμό και την προσωπική απόκλιση. Οι εννέα χορευτές κινούνται σε ένα περιβάλλον συνεχούς μετάβασης, όπου ο χρόνος μοιάζει να επιβραδύνεται, να επαναλαμβάνεται και να αποκτά μια σχεδόν τελετουργική διάσταση.

Η γλυπτική εγκατάσταση του εικαστικού Πέτρου Τουλούδη ενεργοποιεί τη σκηνή ως ένα κινούμενο ηχητικό τοπίο, λειτουργώντας ως μηχανισμός που παράγει και μεταφέρει ήχο, μετατρέποντας τη σκηνή σε έναν χώρο όπου το συναίσθημα δεν κραυγάζει αλλά αντηχεί μέσα στον χρόνο, αφήνοντας χώρο στη φαντασία. Ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο o Ζαχαρίας Καρούνης. Συμμετέχουν η Αγγελίνα Τκάτσεβα στο σαντούρι, τα μουσικά σύνολα Oros Ensemble και Osmosis Saxophone Quartet, ενώ τη διδασκαλία κρουστών έχει αναλάβει ο Γιάννης Παπατζανής, ο οποίος ερμηνεύει μια πληθώρα κρουστών επί σκηνής.

Μια παράσταση που δεν αφηγείται γραμμικά, αλλά υποβάλλει τον θεατή σε μια εμπειρία συναισθηματικής καταβύθισης, σε μια τελετουργία εκ των έσω.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Ποίηση: Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Χορογραφία: Πατρίσια Απέργη, Εύα Γεωργιτσοπούλου, Ηλίας Χατζηγεωργίου

Εικαστική – Ακουστική Εγκατάσταση: Πέτρος Τουλούδης

Κοστούμια: Daglara

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Διδασκαλία Κρουστών: Γιάννης Παπατζανής

Τραγούδι: Ζαχαρίας Καρούνης

Σαντούρι: Αγγελίνα Τκάτσεβα

Oros Ensemble: Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (ακορντεόν), Ειρήνη Κρικώνη (βιολί), Αποστόλης Κουτσογιάννης (φλάουτο με ράμφος), Αντώνης Φωτιάδης (κλαρινέτο)

Osmosis Saxophone Quartet: Χρίστος Ζένιος (σοπράνο σαξόφωνο), Αντώνης Φωτιάδης (άλτο σαξόφωνο), Θεόφιλος Σωτηριάδης (τενόρο σαξόφωνο), Γιάννης Μυράλης (βαρύτονο σαξόφωνο)

Χορεύουν: Άγγελος Αντωνίου, Γιάννης Γκάντσιος, Έλενα Κέκκου, Μαρίτα Νικολίτσα, Ντανιέλε Πεκοράρι, Στέφανο Πιετραγκάλλα, Γιώργος Χατζόπουλος, Σεσίλια Χατζηεμμανουήλ - Μαγιορκίνου, Δέσποινα Χρυσοστόμου

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής Προγράμματος Περιοδειών: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

JEFTA VAN DINTHER

MERCURY RISING

18.07 | 19:00 & 19.07 | 22:00 [60΄]

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Εναλλακτική Σκηνή

Το Mercury Rising αναδύεται μέσα από μια φαινομενολογική ανασκαφή στην ίδια τη γλώσσα. Το έργο, το οποίο ερμηνεύουν και συνδημιουργούν με τον χορογράφο οι Dawn Jani Birley, Rita Mazza και Lukas Malkowski, χαρτογραφεί αρχαίες αλλά και μελλοντικές μη γραμμικές γλώσσες, εξερευνώντας το πεδίο ανάμεσα στην επικοινωνία, τη χειρονομία, τη δράση και τη σωματικότητα.

Το Mercury Rising αντιμετωπίζει το σώμα ως ένα ασταθές πεδίο λόγου — έναν τόπο στον οποίο το νόημα παράγεται, αποδομείται και μετασχηματίζεται μέσα από την κίνηση.

Προσκαλώντας το κοινό να αποκρυπτογραφήσει μια πληθώρα σημείων, η παράσταση διερευνά επίσης την ολισθηρή φύση της ερμηνείας και τελικά μας απελευθερώνει από την ανάγκη για κυριολεξία ή επεξήγηση. Ενσωματώνοντας πολλαπλές νοηματικές γλώσσες και απευθυνόμενο σε κάθε πιθανό κοινό — συμπεριλαμβανομένων κωφών και ακουόντων θεατών — το Mercury Rising προσεγγίζει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας σε ένα σημείο καμπής. Αυτό που τελικά μοιραζόμαστε δεν είναι η βεβαιότητα, αλλά η αδυναμία πλήρους κατανόησης και, παρ’ όλα αυτά, η επιθυμία για σύνδεση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Jefta van Dinther

Δημιουργία & Ερμηνεία: Rita Mazza, Dawn Jani Birley, Lukas Malkowski

Κοστούμια & Σκηνικά: Cristina Nyffeler

Σχεδιασμός Φωτισμών: Jonatan Winbo

Σχεδιασμός Ήχου: David Kiers

Φόντο (σκηνική επιφάνεια): Gonçalo Sena

Δραματουργία: Gabriel Smeets

Καλλιτεχνική σύμβουλος: Maja Zimmermann

Τεχνική διεύθυνση: Andrea Parolin, Fabian Bleisch

Φωτισμός: Fabian Bleisch

Ήχος: Andrea Parolin

Διαχείριση: Sven Neumann

Διανομή: Sarah De Ganck, ART HAPPENS

Διεύθυνση παραγωγής: Uta Engel, Romy Hansford-Gerber

Υπεύθυνος προβών: Tomislav Feller

Οικονομική διαχείριση: transmissions GmbH (DE), Interim kultur AB (SE)

Το Mercury Rising είναι παραγωγή του Jefta van Dinther.

Συμπαραγωγή: Norrlandsoperan Umeå, Cndc – Angers (Accueil Studio), Dansens Hus Stockholm, Dansnät Sverige, HAU Hebbel am Ufer Berlin, PACT Zollverein Essen

Με την υποστήριξη: Διεύθυνση Πολιτισμού και Κοινωνικής Συνοχής της Γερουσίας του Βερολίνου και Fonds Darstellende Künste

Με την υποστήριξη του NATIONALES PERFORMANCE NETZ – International Guest Performance Fund for Dance, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Επίτροπο για τον Πολιτισμό και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Με τη στήριξη του Συμβουλίου Τεχνών του Καναδά.

Το 2025, ο Jefta van Dinther χρηματοδοτήθηκε από τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Κοινωνικής Συνοχής της Γερουσίας του Βερολίνου και από το Σουηδικό Συμβούλιο Τεχνών.

Ηλικιακό όριο: 8+

ΧΑΡΑ ΚΟΤΣΑΛΗ ΙT'S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE

20.07 | 20:00 [40']

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Εναλλακτική Σκηνή

Σε έναν μαραθώνιο χορού που διατρέχει το ιστορικό συνεχές, τρεις γυναίκες* παλινδρομούν ανάμεσα στην προσωπική και τη συλλογική ιστορία.

Με επίκεντρο το σώμα που χορεύει και με υλικά τον ήχο και την ποίηση, το έργο αναμετριέται με την έννοια της προόδου ως του πιο εξαντλητικού γραμμικού αφηγήματος. Στον απόηχο μιας τεχνολογικής και κοινωνικής επανάστασης που τελικά δεν συνέβη, το ΙT'S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE επιχειρεί να μιλήσει για τη συναισθηματική ιστορία του παρόντος.

Τρεις χορεύτριες συνδιαλέγονται επί σκηνής με το παρελθόν που απλώνεται μπροστά μας και το μέλλον που έχουμε αφήσει πίσω μας. Επιδίδονται σε έναν χορό που εξαντλεί τους συναισθηματικούς και σωματικούς τους πόρους. Είναι μια χορογραφία για την αμφίθυμη σχέση του ατομικού και συλλογικού σώματος με την Ιστορία, για τον δεσμό προόδου και καταστροφής, για χορούς διασκέδασης, απόλαυσης και προπαγάνδας.

Χορογραφικό σημείωμα

Μεταδίδοντας από έναν τόπο στον Νότο που δεν έστειλε ποτέ πύραυλο στο Διάστημα και γέρασε με αργό ίντερνετ, επιθυμώ να συνθέσω ένα άναρχο κινητικό και ηχητικό χρονολόγιο για το συλλογικό συναίσθημα που δημιούργησε η εκτόξευση προς το Διάστημα και η ταυτόχρονη βουτιά στον κυβερνοχώρο, για τα σώματα που αιωρούνται σαν διαστημικά συντρίμμια, για το θέαμα ως το πιο ανθεκτικό φετίχ.

Αντλώ έμπνευση από τη διαλεκτική σχέση συνέχειας και ασυνέχειας ως προς το πώς αναπαρίσταται, συζητιέται και βιώνεται η Ιστορία. Πειραματίζομαι με φόρμες γραμμικής ροής (το κινηματογραφικό μονοπλάνο, το μουσικό ισοκράτημα, το χρονολόγιο) και με φόρμες ασυνέχειας (το collage, το mashup, το medley).

Το ΙT'S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE δεν είναι μία ακόμα εσχατολογία προς χρήση, δεν είναι μία ακόμα έκφραση νοσταλγίας για ένα εξωτικοποιημένο παρελθόν, αλλά η αποδοχή ότι το πείραμα ευτυχώς απέτυχε. Δεν έχει έρθει ακόμα το τέλος του κόσμου και σίγουρα ούτε το τέλος της Ιστορίας. Η ποιητική του ιλίγγου αναδύεται ως η πιο τρυφερή χειρονομία την ώρα της πτώσης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΡΙΕΣ

• Ιδέα, Χορογραφία, Κείμενο: Χαρά Κότσαλη

• Ερμηνεία & Συνδημιουργία Υλικού: Σοφία Πουχτού, Χριστίνα Σκουτέλα, Χαρά Κότσαλη

• Βοηθός Χορογράφου: Βάσια Ζορμπαλή

• Β’ Βοηθός Χορογράφου: Clara Aguilar

• Σχεδιασμός Ήχου & Μουσική: Άννα Μαρία Ράμμου, Χαρά Κότσαλη

• Σκηνικά & Κοστούμια: Περικλής Πραβήτας

• Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

• Σύμβουλος Δραματουργίας: Δήμητρα Μητροπούλου

• Εξωτερικό Μάτι: Κωνσταντίνα Γεωργέλου

• Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγης: TooFarEast & Χαρά Κότσαλη

• Οργάνωση & Εκτέλεση Περιοδείας: Χαρά Κότσαλη και Κορίνα Βασιλειάδου

• Η έρευνα για το έργο υποστηρίχθηκε από το Onassis AiR και το Réseau Grand Luxe. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα TROIS C-L Luxembourg (Λουξεμβούργο), CAMPUS Paulo Cunha e Silva (Πόρτο), Grand Studio (Βρυξέλλες) και L’Abri (Γενεύη) για την καλλιτεχνική φιλοξενία.

Η παράσταση επελέγη από την πλατφόρμα Moving Balkans και από το δίκτυο Aerowaves για το 2026, ενώ είναι υποψήφια για το Bloom Prize of the Rose International Dance Prize 2027.

Η παρουσίαση της παράστασης υποστηρίζεται από το Touring Program της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση. *Η παράσταση περιλαμβάνει δυνατή μουσική, στροβοσκοπικό φωτισμό, και χρήση αθυρόστομης γλώσσας.

MARLENE MONTEIRO FREITAS GUINTCHE (LIVE VERSION)

23.07 | 20:30 & 24.07 | 21:30 [60΄]

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Εναλλακτική Σκηνή

Το Guintche, σόλο της Marlene Monteiro Freitas [Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας], δημιουργεί έναν μεταβαλλόμενο αστερισμό εικόνων στο νου των θεατών. Η ερμηνεύτρια εμφανίζεται ταυτόχρονα μοναδική και πολλαπλή, ένα σώμα σε διαρκή μεταμόρφωση. Σε αυτή τη ζωντανή εκδοχή, με τη συνοδεία των μουσικών Henri «Cookie» Lesguillier και Simon Lacouture, το έργο ξεδιπλώνεται ως ιεροτελεστία— οικεία και ταυτόχρονα οικουμενική.

Η αφετηρία του Guintche είναι ένα σχέδιο της Monteiro Freitas με θέμα μία jazz μουσικό. Από αυτή την αρχική εικόνα, το έργο σταδιακά απέκτησε δική του ζωή, αναπτύχθηκε, μεταλλάχθηκε και τελικά διεκδίκησε την αυτονομία του. Η λέξη «guintche», που προέρχεται από την κρεολική γλώσσα του Πράσινου Ακρωτηρίου, φέρει πολλαπλές σημασίες: ένα πουλί, μια πόρνη, ένα στιλ, ή ακόμα και κάτι το απροσδιόριστο. Αυτή η σημασιολογική ρευστότητα τροφοδοτεί ένα έργο εντυπωσιακής ομορφιάς που προκαλεί δέος.

Για τη Monteiro Freitas δεν υπάρχει ιεραρχία μεταξύ των πηγών: μια μουσική παρτιτούρα, ένα λογοτεχνικό απόσπασμα, μια εικόνα ή μια ιδέα μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου άνετα ως αφετηρίες. Το Guintche γίνεται έτσι ένα καλειδοσκόπιο αισθήσεων, όπου το σώμα υπόκειται σε συνεχή μεταμόρφωση. Ένας αδιάκοπος διάλογος εκτυλίσσεται ανάμεσα στη λεκάνη και τα κρουστά, ανάμεσα στη χειρονομία και τον ρυθμό.

Μεταμορφώνοντας τον εαυτό της σε πυγμάχο, μάγισσα και χορεύτρια, η Monteiro Freitas ενσαρκώνει πολλαπλές καταστάσεις ταυτόχρονα. Ποτέ σταθερή, ποτέ ενιαία, γίνεται μια μορφή σε διαρκή μετάβαση—ανήσυχη, αντιφατική και ζωντανή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία και Ερμηνεία: Marlene Monteiro Freitas

Μουσική: Henri «Cookie» Lesguillier και Simon Lacouture (τιμπάνι), Johannes Krieger (τρομπέτα, απόσπασμα από το Rotcha Scribida του Amândio Cabral), Otomo Yoshihide (απόσπασμα από σόλο κιθάρας), Anatol Waschke (shrapnel)

Ήχος: Rui Antunes

Φωτισμοί: Yannick Fouassier

Σκηνικά: Yannick Fouassier και Marlene Monteiro Freitas

Κοστούμια: Marlene Monteiro Freitas και Catarina Varatojo (σορτσάκι)

Παραγωγή & Διανομή: P.OR.K

Συμπαραγωγή: Novo Negócio ZDB

Προγράμματα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας: O Espaço do Tempo, Alkantara Festival

Με την υποστήριξη των: Re.Al, Forum Dança, Bomba Suicida

Ευχαριστίες: Avelino Chantre, Pedro Lacerda, João Francisco Figueira, Anatol Waschke

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το Guintche (Live Version) απευθύνεται σε κοινό άνω των 16 ετών, και δεν έχει σχεδιαστεί ως παράσταση για οικογένειες ή παιδιά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ A USER’S MANUAL

25.07 | 18:30 [40']

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Εναλλακτική Σκηνή

To A User's Manual είναι μια solo performance lecture που λειτουργεί ως οδηγός για την κατανόηση των συχνά αόρατων, πολύπλοκων διαδικασιών της χορογραφικής δημιουργίας. Σε αυτό το έργο, ο χορογράφος μοιράζεται πληροφορίες από τα παρασκήνια της παραγωγής μιας παράστασης χορού, αποκαλύπτοντας τις πιέσεις που δέχεται ένας δημιουργός από τις απαιτήσεις της αγοράς, τους περιορισμούς του budget και τις τάσεις που επιβάλλονται από τους επιμελητές και διευθυντές των φεστιβάλ. Αυτοί οι παράγοντες συχνά παραμένουν κρυφοί, αλλά επηρεάζουν σημαντικά το καλλιτεχνικό προϊόν.

Το κοινό μαθαίνει ότι αυτό που παρακολουθεί στη σκηνή δεν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα των ανεξάρτητων δημιουργικών επιλογών του καλλιτέχνη, αλλά διαμορφώνεται από οικονομικές παραμέτρους, απαιτήσεις μάρκετινγκ, νομικές υποχρεώσεις, προσδοκίες του κοινού και ακαδημαϊκές επιρροές.

To A User's Manual εξετάζει τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εργασίας των καλλιτεχνών και προσκαλεί το κοινό να επανεξετάσει τις αντιλήψεις του και να ασχοληθεί με τις πολυπλοκότητες της καλλιτεχνικής πρακτικής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ιδέα, Κείμενο, Χορογραφία, Ερμηνεία: Κωνσταντίνος Παπανικολάου

Δραματουργία: Παρασκευή Τεκτονίδου

Σκηνικά, Κοστούμια, Σχεδιασμός Video: Όλγα Σφέτσα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Πρωτότυπη Μουσική: Νικόλας Τζώρτζης, Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Η παρουσίαση της παράστασης υποστηρίζεται από το Touring Program της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΗΣ LUNAR SEAGA

25.07 | 19:30 [30']

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Εναλλακτική Σκηνή

Το Lunar Seaga είναι γεννημένο σε σκοτεινά, δυστοπικά βιομηχανικά τοπία που συναντάμε συχνά στον περιαστικό ιστό αλλά και μέσα στις ίδιες τις πόλεις. Πρόκειται για γεωγραφικούς τόπους όπου η βιομηχανία καταλαμβάνει το φυσικό περιβάλλον, δημιουργώντας ένα απόκοσμο υβριδικό οικοσύστημα, στο οποίο η ανθρώπινη δραστηριότητα και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων αφήνουν ανεξίτηλο το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Λευκοί μουσαμάδες βουτηγμένοι σε σκόνη τσιμέντου, γυαλιστερά απόβλητα που θροΐζουν εκκωφαντικά στον δυνατό άνεμο, φώτα πλοίων και φορτηγών που αντανακλώνται διαστρεβλωμένα στη μολυσμένη θάλασσα και ένα δυνατό φεγγάρι που εμφανίζεται ανάμεσα στους δύσοσμους καπνούς των διυλιστηρίων, μετατρέπονται σε σκηνικά υλικά που συνθέτουν μία παράδοξη δράση-μετάβαση, ιδανικό πεδίο για την εξέλιξη μιας αποκαλυπτικής κατάδυσης με έντονα στοιχεία επιστημονικής φαντασίας.

Στα μέρη αυτά τη νύχτα, το σώμα έρχεται αντιμέτωπο με το σκοτάδι και καθώς φέρει το φως που ενεργοποιεί τον χώρο, αποκαλύπτει πρωτόγνωρες υφές και εμπόδια, που συνδιαμορφώνουν την κίνηση υπό το πρίσμα ενός τοπίου εκτεθειμένου σε έντονα φυσικά φαινόμενα.

Αυτά τα τοπία της οξύμωρης συμβίωσης με τον άνθρωπο εντοπίζει η έρευνά μας ως ικανά να ενεργοποιήσουν τη φαντασία και την έλξη προς το ανοίκειο, διανοίγοντας μια αλλόκοτη διέξοδο ενός σύγχρονου κόσμου που προοδεύει αυτοκαταστρεφόμενος.

Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2025 στο ιστορικό κτήριο του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας, στο πλαίσιο της 2023 Ελευσίς-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ως κομμάτι του καλλιτεχνικού προγράμματος U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Πατρίσιας Απέργη και της ομάδας σύγχρονου χορού Αερίτες. Εξελίχθηκε περαιτέρω χάρη στην καλλιτεχνική φιλοξενία του 15ου Dance Days Chania και παρουσιάστηκε με επιτυχία στον υπαίθριο χώρο της πρώην Γαλλικής Σχολής Χανίων τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη, Χορογραφία, Ερμηνεία: Αντώνης Βαής

Συνδημιουργία, Καλλιτεχνική επιμέλεια, Ερμηνεία: Χάρης Σαββόπουλος

Τεχνική υποστήριξη, Δημιουργία, Ερμηνεία: Βασίλης Παπαηλιόπουλος

Μουσική Σύνθεση: Νονίκα, Βασίλης Ζλατάνος, Alien Lady Studios

Βοηθός Χορογράφου: Άγγελος Λόκος

Έρευνα Τοπίου: Μαρία Κοσμίδη

Εικαστική Επιμέλεια: Ίρια Βρεττού

Φωτιστική Επιμέλεια: Αφροδίτη Νέρη

Σκηνική Επιμέλεια: Δημήτρης Ζαμπόπουλος

Ευχαριστούμε θερμά τον Έντι Λάμε για την ευγενική παραχώρηση του Project8 και την Πατρίσια Απέργη για την συνολική στήριξη της στην εξέλιξη του έργου. *Στην παράσταση χρησιμοποιείται καπνός και στροβοσκοπικός φωτισμός.

GARAGE21 MOUNTAINS

25.07 | 20:30 [57']

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Εναλλακτική Σκηνή

Το Mountains είναι ένας σωματικός στοχασμός πάνω στον χρόνο, τη μνήμη και την ύπαρξη, όπου το σώμα λειτουργεί ταυτόχρονα ως performer και ως τόπος ανασκαφής. Χωρίς χρήση κειμένου, η κίνηση αναπτύσσεται ως ποιητική γλώσσα μέσα από την οποία η μνήμη θυμάται, σβήνεται και επαναδιαμορφώνεται.

Η παράσταση είναι ένα ταξίδι ενσώματης εμπειρίας όπου το σώμα λειτουργεί ως ζωντανό αρχείο—μεταφέροντας, διαγράφοντας και ανασυνθέτοντας ίχνη εμπειριών. Όπως ένα τοπίο που διαμορφώνεται από τον χρόνο, το σώμα βρίσκεται σε διαρκή μεταμόρφωση, σημαδεμένο από την εμπειρία αλλά πάντοτε δημιουργώντας κάτι νέο. Κάθε κίνηση αφήνει το αποτύπωμά της, αποκαλύπτοντας την εύθραυστη ένταση ανάμεσα στο μόνιμο και το εφήμερο.

Στο Mountains ο χρόνος παύει να είναι γραμμικός. Παρελθόν, παρόν και μέλλον συνυπάρχουν μέσα στο σώμα και μεταμορφώνονται. Η κίνηση ταλαντεύεται ανάμεσα στη μνήμη και τη λήθη, δημιουργώντας καταστάσεις όπου το σώμα γίνεται ταυτόχρονα φορέας και διαδικασία μνήμης.

Το έργο αποτελεί μια κοινή εμπειρία μεταξύ performer και κοινού. Το Mountains γίνεται ένα τελετουργικό παρουσίας—μια πράξη παρατήρησης όπου το σώμα μεταφέρει την ηχώ του παρελθόντος, ενώ ανοίγει χώρο για ό,τι μπορεί ακόμη να αναδυθεί.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη: Garage21

Σκηνοθεσία & Χορογραφία: Μαίρη Ράντου

Ερμηνεία: Ευαγγελία Ράντου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Αντώνης Χονδρογιάννης

Μουσική Σύνθεση & Σχεδιασμός Ήχου: Στέλιος Τσίλογλου

Δραματουργία: Ελένη Μολέσκη

Επιμέλεια Κοστουμιών: Διονύσης Διμουλίτσας

Σκηνικός Σχεδιασμός: Garage21

Κατασκευή Μακέτας: Νίκος Κόκκαλης

Φωτογραφία & Κινηματογράφηση: Γιάννης Νοδάρας

Δημιουργική Παραγωγή: Garage21

Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Biennale Teatro, στο πλαίσιο της Biennale της Βενετίας (2025).

Υποστήριξη: La Biennale di Venezia, Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ

ΙΡΙΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ;

26.07 | 19:00 [45']

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Εναλλακτική Σκηνή

Σε μια απόπειρα να επιβραδύνουμε, να αφουγκραστούμε, να κοιτάξουμε με προσοχή, να αναπνεύσουμε βαθιά, να χαθούμε και να ονειρευτούμε, αναρωτιόμαστε ξανά πώς μπορούμε να υπάρξουμε σε αυτόν τον κόσμο.

Το Ποια είναι τα σώματα της εποχής μας; είναι ένα ντουέτο που παραθέτει συλλογισμούς για το παρόν και αρθρώνει ερωτήματα για το μέλλον σε μια προσπάθεια να ενεργοποιήσει τη φαντασία και να διερευνήσει τον προβληματισμό που εκφράζει ο τίτλος του.

Δύο ερμηνεύτριες στέκονται μαζί και απέναντί μας: τις κοιτάζουμε και μας κοιτάζουν, τις παρατηρούμε καθώς δημιουργούν κινητικά και ηχητικά μοτίβα που κορυφώνονται σε έναν ρυθμικό καλπασμό που αντηχεί στο χώρο. Ανιχνεύοντας τις συνδέσεις μεταξύ των κινήσεων, των φράσεων και των ήχων, το Ποια είναι τα σώματα της εποχής μας; επιδιώκει να φτιάξει έναν τόπο συνύπαρξης, έναν κοινό τόπο όπου η φαντασία διαπερνά την πραγματικότητα δημιουργώντας έναν ατέρμονο στροβιλισμό σκέψεων και αισθήσεων.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ιδέα, Κείμενο, Βίντεο, Χορογραφία: Ίρις Καραγιάν

Ερμηνεία: Δάφνη Δρακοπούλου, Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία

Μουσική: ILIOS

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νύσος Βασιλόπουλος

Επιμέλεια Κοστουμιών: Βασιλεία Ροζάνα

Οργάνωση και Εκτέλεση Παραγωγής: ΖΗΤΑ, ομάδα σύγχρονου χορού

Φωτογραφίες: Ελισάβετ Μωράκη

Η παραγωγή της παράστασης Ποια είναι τα σώματα της εποχής μας; πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού 2023.

ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΡΤΟΛΟΥ / ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ GRIFFÓN SUPERSTAR

26.07 | 21:00 [40']

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Εναλλακτική Σκηνή

“It’s better to burn out than to fade away.”

Neil Young, 1979

H νέα παράσταση της Ιωάννας Πορτόλου και της Ομάδας Χορού Griffón είναι ένα ηλεκτρισμένο έργο για τα όρια της αντοχής. Εξερευνά το εύρος της ταυτότητας, των προσωπικών ορίων και της αναζήτησης της συνεχούς αναγνώρισης σε ένα αδηφάγο σύστημα.

Σε έναν σκηνικό χώρο που θυμίζει ρινγκ, οι τρεις χορεύτριες δημιουργούν μια απόκοσμη και άγρια συναυλία, δοκιμάζουν τα όριά τους και μεταμορφώνουν τη σκηνή σε αχόρταγη αρένα, όπου το θέαμα έχει πάντα τον πρώτο λόγο.

Μέσα από ένα αρχείο pop εικόνων, συναυλιακού κινητικού υλικού και προσωπικών αφηγήσεων καταστροφής, το Superstar αποπειράται να συνομιλήσει με τις εσωτερικές αντιφάσεις που κρύβονται πίσω από τη δημόσια λάμψη, και γίνεται υπαρξιακό ερώτημα για το μέχρι πού αντέχουμε ή τολμάμε να φτάσουμε πριν χαθούμε στην αφάνεια.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Ιωάννα Πορτόλου

Μουσική: Αντώνης Παλάσκας

Δραματουργία: Δήμητρα Μητροπούλου

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου, Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθοί Ενδυματολόγου: Μαρία Αλεξάνδρου, Δήμητρα Σταυρίδου

Διεύθυνση Παραγωγής: Χριστίνα Πολυχρονιάδου

Ερμηνεύουν: Ιωάννα Αποστόλου, Κωνσταντίνα Μπάρκουλη, Θεανώ Ξυδιά

Η παράσταση επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.

* Στην παράσταση γίνεται χρήση καπνού και φωτορυθμικών (όχι strobe). * Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 14 ετών.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ «ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ METAMORPHOSIS

18.07 | 21.00 [35']

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει την παράσταση Metamorphosis, υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Σπουδών της Γιώργου Μάτσκαρη. Οι σπουδαστές της Σχολής θα δοκιμαστούν σε ένα απαιτητικό δίπτυχο σύγχρονου χορού, σε χορογραφίες των Cyril Baldy [Συρίλ Μπαλντύ] και Jesús Rubio Gamo [Χεσούς Ρούμπιο Γκάμο].

Ο διεθνώς διακεκριμένος Γάλλος χορευτής και χορογράφος Cyril Baldy ανασυνθέτει τη δημιουργία του With Love and All That, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Conservatoire National Superieur de Paris. Το With Love and All That – ACT II, με αφετηρία το κλασικό μπαλέτο, ερευνά τη φύση του χορού σχηματίζοντας, μεθοδικά και στοχαστικά, νέα χορογραφικά τοπία. Δομημένο αρχικά σε τρεις πράξεις, επικεντρώνεται σε ένα δυναμικό σύνολο σχηματισμών όπου η δομή, η ορμή και τα μεταβαλλόμενα χωρικά μοτίβα καθοδηγούν τη χορογραφία. Το κομμάτι επιδιώκει να επανασυνδεθεί με την ακατέργαστη και εκφραστική δύναμη της κίνησης, προσφέροντας μια σύγχρονη προσέγγιση στη διαχρονική ομορφιά του μπαλέτου.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ισπανός χορογράφος Jesús Rubio Gamo υπογράφει την αναβίωση αποσπάσματος της χορογραφίας του Gran Bolero. Βραβευμένη από τα Ισπανικά βραβεία παραστατικών τεχνών MAX ως η καλύτερη παράσταση χορού του 2020, το Gran Bolero είναι ένα έργο έντονο. Ένας ύμνος στην ελπίδα και τον ίδιο το χορό. Η ελαφρότητα μάχεται με τη βαρύτητα, σε μια λεπτή γραμμή μεταξύ απόλαυσης και εξάντλησης. Το Gran Bolero είναι ένας χορός για να γιορτάσουμε τον χρόνο και τον χώρο που μοιραζόμαστε μεταξύ μας.

Η περιοδεία της Σχολής Χορού της ΕΛΣ υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

WITH LOVE AND ALL THAT-ACT II

Χορογραφία: Cyril Baldy

Μουσική σύνθεση “Gleiter”: Matthias Muche

Σχεδιασμός Φωτισμών: Cyril Baldy

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Cyril Baldy

Βοηθοί χορογράφου: Anne Jung, Ελένη Κλάδου, Όλια Τορναρίτου

Διάρκεια: 15’

Χορεύουν: Αλέξανδρος-Αναστάσιος Καραλής, Αναστάσιος Κίλιμπας, Νικολέτα Κλωνή, Κωνσταντίνος Κρεούζης, Αρετή Μαρία Κώστογλου, Ισιδώρα Λάντζη, Αλεξάνδρα Ευαγγελία Μαντέλη, Λουκία Μηλιάκη, Γεωργία Σπυριδούλα Μπεληγιάννη, Στέφανος Ευθύμιος Μπότσας, Κλειώ Σκιαδά, Άγγελος Τσάνι, Νικόλας Χάρκα, Μαρία Ελπίδα Βασιλοπούλου, Μιχαήλα Καραταράκη, Μαρία Κωνσταντέλλου, Παρασκευή-Μαρία Μαυρίκη, Δανάη Αικατερίνη Μητσιάνη, Λάμπρος Μπιντάκος, Χρυσταλλένα Παναγιώτου, Αργυρώ Σολομωνίδη, Θεοδοσία Σταθοπούλου, Γεωργία Στρατή, Μαρία Γιαννούλη, Γεωργία Δήμου, Λυδία Καπούνη, Κυριάκος Κοντοζής, Μαρία Λαμπρινού, Σοφία Νικολάου, Μαίρη Πίχλερ-Γάσπαρη, Αλεξάνδρα Σπανού, Γεώργιος Τσίγγος, Πάτρα Χριστοδούλου



GRAN BOLERO (απόσπασμα)

Σύλληψη / Χορογραφία: Jesús Rubio Gamo

Μουσική: José Pablo Polo, μετά τον Maurice Ravel

Σχεδιασμός Φωτισμών: David Picazo

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Σοφία Πατσινακίδου

Βοηθοί Χορογράφου: Alberto Alonso, Clara Pampyn

Διάρκεια: 20’

Χορεύουν: Κωνσταντίνος Κρεούζης, Ισιδώρα Λάντζη, Κλειώ Σκιαδά, Άγγελος Τσάνι, Νικόλας Χάρκα, Λάμπρος Μπιντάκος, Γεωργία Δήμου, Λυδία Καπούνη, Αλεξάνδρα Σπανού, Γεώργιος Τσίγγος, Πάτρα Χριστοδούλου, Ορέστ Γκοντούνι

Αναπληρωτές: Στέφανος Μπότσας, Μαρία Γιαννούλη



METAMORPHOSIS

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Γιώργος Μάτσκαρης, Διευθυντής Σπουδών της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ

Συντονισμός Προβών: Άλκηστις Λαλά, Ζέτα Θεοδωρέλου

Σχεδιασμός/Επιμέλεια Φωτισμών: Δημήτρης Κουτάς

Τεχνική Επιμέλεια: Σοφία Θεοδωράκη

Επιμέλεια Κοστουμιών Βεστιαρίου ΕΛΣ: Σοφία Πατσινακίδου

Υπεύθυνος Ήχου: Γιώργος Ρεκούτης

Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Υποστηρικτής αερομεταφορών: Aegean Airlines

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ και Δωρητής Προγράμματος Περιοδειών: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ONE BODY – ΚΣΟΤ 3ο έτος

19.07 | 21:00 [40']

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Μια βραδιά αφιερωμένη στο σώμα ως φορέα μνήμης, φαντασίας και μεταμόρφωσης.

Οι σπουδαστές του 3ου έτους της ΚΣΟΤ παρουσιάζουν μια βραδιά σύγχρονου χορού μέσα από αποσπάσματα σύγχρονων έργων που συνομιλούν με τη μνήμη, τη φύση και τη συλλογική εμπειρία.

Η βραδιά ξεκινά με έναν κόσμο όπου το σώμα ρέει, μεταφέρει μνήμες και δοκιμάζεται ανάμεσα στη γαλήνη και τη θύελλα. Η μνήμη και η ανάγκη για επιβίωση διαπερνούν το σώμα, αποκαλύπτοντας τη βαθιά ανθρώπινη ευθραυστότητα.

Στη συνέχεια το σύνολο περνά σε ένα έντονα σωματικό και τελετουργικό τοπίο, όπου ο ρυθμός, το ένστικτο και η δύναμη της ομάδας δημιουργούν μια εκρηκτική σκηνική εμπειρία.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με μια επιστροφή στην αρχή — το σώμα αναζητά τη ρίζα του, τη σχέση του με τη φύση, τη θέση του μέσα σε έναν κόσμο σε κρίση.

Τρία έργα — τρεις διαφορετικοί κόσμοι — ένα σώμα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Λίντα Καπετανέα

Υπεύθυνη Προβών: Μαρία Αδαμοπούλου

Επιμέλεια Κειμένων: Ιωάννα Νασιοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Polyplanity

Βοηθός Παραγωγής: Τζίνα Μπένου

Χορεύουν: Λένια Βαβυλουσάκη, Γιάννης Βολονάκης, Ίρις Δαγδελένη, Νικηφόρος Καλαφάτης, Ερατώ Καλογριανίτη, Λάμπρος Καρακώστας, Μαρία Κοζωνάκη, Κωνσταντίνα Κοντού, Ναιρΐ Μοβσεσιάν, Μαριαλένα Μπρόφα, Δέσποινα Μυριτζή, Αθηνά Παπαδοπούλου, Μυρτώ Παπαναστασάτου, Θεοφανία Πρεβεζάνου, Πάρις Τσαφαράς, Μαρία Χαραλάμπους

FABLA COLLECTIVE DO BIRDS DREAM OF FLYING?

21.07 | 20:00 [22']

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Στην παράσταση Do birds dream of flying? δύο καλλιτέχνες διερευνούν τις έννοιες της ισορροπίας, της ελευθερίας και του περιορισμού μέσα από την κίνηση και ένα ειδικά κατασκευασμένο σκηνικό περιβάλλον.

Στο κέντρο της παράστασης βρίσκεται μια αιωρούμενη και περιστρεφόμενη σκάλα, βαρυσταθμισμένη στη βάση της, η οποία ανοίγει έναν εναέριο χώρο συνήθως απρόσιτο για το ανθρώπινο σώμα. Μέσα από ακριβή συντονισμό και έντονη αίσθηση ισορροπίας, οι ερμηνευτές αξιοποιούν τις κεντρομόλες και φυγόκεντρες δυνάμεις για να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση της αιώρησης, της πτήσης και της κίνησης στον χώρο. Καθώς η χορογραφία εξελίσσεται, ο κατακόρυφος άξονας της σκάλας μοιάζει να επεκτείνεται πέρα από τα φυσικά του όρια, ελαχιστοποιώντας την επαφή με το έδαφος και δημιουργώντας μια αίσθηση ελαφρότητας και ελευθερίας.

Η αλληλεπίδρασή τους με τον μηχανισμό μετατρέπεται σε έναν ποιητικό διάλογο ανάμεσα στο ρίσκο και την ευθύνη, εξερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε τόσο την περιέργεια όσο και το νοιάξιμό μας για τον κόσμο γύρω μας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη, Χορογραφία και Ερμηνεία: Inan Sven Du Swami, Mojca Špik

Σκηνογραφία: Inan Sven Du Swami, Mojca Špik, Anže Bizjak

Κατασκευή Σκηνικού: Anže Bizjak

Μουσική: Martin Vogrin

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Iztok Hrga

Παραγωγή: Fabla Collective

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του Δήμου της Λιουμπλιάνα.

DAVID ZAMBRANO MARIPOSA

24.07 | 20:00 [40']

Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας

O κορυφαίος δάσκαλος αυτοσχεδιασμού, χορευτής και χορογράφος David Zambrano [Νταβίντ Σαμπράνο] παρουσιάζει το Mariposa, μια solo performance αυτοσχεδιασμού, που βασίζεται στη μέθοδο και τις πρακτικές που έχει αναπτύξει και διδάσκει διεθνώς. Στο έργο αυτό, η σκηνική παρουσία συναντά την έρευνα της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, καθώς ο ίδιος συνθέτει επί σκηνής, μετατρέποντας τον αυτοσχεδιασμό σε ζωντανή χορογραφία και δημιουργώντας ένα δυναμικό και απρόβλεπτο χορευτικό τοπίο.

Ο αυτοσχεδιασμός του είναι βαθιά συνδεδεμένος με την τέχνη ως πεδίο πολιτισμικής ανταλλαγής, όπου διαφορετικές εμπειρίες, επιρροές και σώματα συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, αναπτύσσει μια δημιουργική διαδικασία που υπερβαίνει σταθερές φόρμες, δίνοντας έμφαση στην άμεση σύνδεση με τον χώρο, τον χρόνο και το κοινό.

Για τον Zambrano, ο αυτοσχεδιασμός δεν αποτελεί απλώς εργαλείο, αλλά μια αυτόνομη μορφή τέχνης με δική της δομή και εκφραστική δύναμη. Η χορογραφία λειτουργεί ως όχημα που τροφοδοτεί και εξελίσσει συνεχώς αυτή τη διαδικασία, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για σύνθεση, παρουσία και επικοινωνία επί σκηνής.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία-Ερμηνεία: David Zambrano

Κοστούμι: David Zambrano

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, προτείνοντας μια ιδιαίτερη εμπειρία που συνδέει τον τόπο με την ιστορία του και επαναφέροντας τη συλλογική διάσταση του χώρου στο παρόν.

Η βραδιά, που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και τον Δήμο Μεσσήνης, έχει σχεδιαστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μια παράσταση συνδεδεμένη με την παράδοση, που αντλεί έμπνευση από κοινοτικούς χορούς. Το δεύτερο μέρος μετατοπίζει το επίκεντρο στη συνύπαρξη, προσκαλώντας το κοινό να χορέψει, να μοιραστεί τον χώρο και να συναντηθεί με τους άλλους μέσα από μια κοινή, συλλογική εμπειρία.

COMPAGNIE FILIPE LOURENÇO / PLAN-K AMAZIGH IN SITU

22.07 | 20:00 [30']

Αρχαία Μεσσήνη

Το νέο έργο του Filipe Lourenço [Φιλίπε Λορένσο] συνεχίζει άμεσα την εξελικτική πορεία της καλλιτεχνικής του έρευνας, η οποία ξεκίνησε το 2018 με τη solo παράσταση Pulse(s) και αναπτύχθηκε περαιτέρω μέσα από τα ομαδικά έργα Gouâl και CHEB. Η καλλιτεχνική του προσέγγιση αντλεί βαθιά από τη δική του ταυτότητα ως χορευτή – διαμορφωμένη αρχικά από μια ισχυρή βάση στη μουσική της αραβοανδαλουσιανής παράδοσης και από την εκπαίδευσή του σε παραδοσιακούς χορούς του Μαγκρέμπ, και στη συνέχεια εμπλουτισμένη από την πορεία του στον σύγχρονο χορό (με συνεργασίες με τους Catherine Diverrès, Olivier Dubois, Georges Appaix, Christian Rizzo, Michèle Noiret, Boris Charmatz, μεταξύ άλλων).

Αυτή η μοναδική διαδρομή καθορίζει την ιδιαιτερότητα της δημιουργικής του διαδικασίας, την οποία συνεχίζει εδώ με ένα νέο έργο για πέντε ερμηνευτές.

Μετά την εξερεύνηση του πολεμικού χορού Alaoui από την περιοχή του Ριφ στο έργο GOUÂL (2021), ο Filipe Lourenço στρέφεται αυτή τη φορά σε μια άλλη παραδοσιακή μορφή: το Ahidous, έναν συλλογικό βερβερικό χορό από το κεντρικό Μαρόκο (Μέσος Άτλας). Ο χορός αυτός – μία από τις σημαντικότερες μορφές συλλογικής σωματικής και ποιητικής έκφρασης των κοινοτήτων του Μέσου Άτλαντα – έχει συνοδεύσει συχνά εορταστικές περιστάσεις μέχρι πρόσφατα.

Η πρόκληση εδώ δεν είναι να αντιστραφούν οι έμφυλοι διαχωρισμοί, αλλά να αποδομηθούν—να αρθούν οι απαγορεύσεις που παραδοσιακά διαμόρφωναν τη γυναικεία ματιά ή απέκλειαν τις γυναίκες από τη μετάδοση αυτών των πρακτικών. Όπως πάντα, η χορογραφική γραφή του Filipe Lourenço επιδιώκει την πλήρη οργανική και συναισθηματική εμπλοκή του σώματος, ενσωματώνοντας μια κριτική διάσταση που καθοδηγείται από την έντονη επιθυμία να φέρει τις προγονικές παραδόσεις σε διάλογο με σύγχρονες μορφές έκφρασης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη & Χορογραφία: Filipe Lourenço

Βοηθός Χορογράφος: Deborah Lary

Χορευτές-Ερμηνευτές: Youness Aboulakoul, Mithkal Alzghair, Ema Bertaud, Kerem Gelebek, Alice Lada

Μουσική Ερμηνεία: Amine Nouri

Μουσική: Filipe Lourenço, Amine Nouri

Κοστούμια: Khalid Benghrib

Τεχνική Προετοιμασία: François Michaudel

Παραγωγή: Compagnie Filipe Lourenço / PLAN-K

Συμπαραγωγοί: Maison de la Culture de Bourges – Scène nationale, Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos, Théâtre d’Orléans – Scène nationale, Théâtre de Corbeil-Essonnes Grand Paris Sud, L’Arc – Scène nationale au Creusot, Opéra de Limoges, Espace 1789 – Saint-Ouen, Espaces Pluriels – Scène conventionnée, Pau, Εθνικό Χορογραφικό Κέντρο Roubaix, Εθνικό Χορογραφικό Κέντρο Grenoble, Εθνικό Χορογραφικό Κέντρο Nancy; Ballet de Lorraine

Με την υποστήριξη: Παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2025 στο La belle scène saint-denis, πρόγραμμα του Théâtre Louis Aragon, ενός αναγνωρισμένου χώρου τέχνης και δημιουργίας (χορός) στο Tremblay-en-France, με την υποστήριξη του Δήμου Tremblay-en-France, του Département Seine-Saint-Denis, του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας (DRAC Île-de-France), του CND – Centre National de la Danse, της ADAMI και του ONDA.

Η Compagnie Filipe Lourenço / PLAN-K υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας (DRAC Centre–Val de Loire) για την ανάπτυξη των έργων της. Έχει επίσης λάβει επιχορήγηση έργου από το Περιφερειακό Συμβούλιο Centre–Val de Loire.

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου στη Σερβία και του Teatroskop, ενός προγράμματος που υλοποιείται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας και του Institut Français Paris.

DANCING WITH THE COMMUNITY ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ AMINE NOURI

22.07 | 20:30 [40']

Αρχαία Μεσσήνη

Το Ωδείο Μεσσήνης, ή Εκκλησιαστήριο, αποτελούσε στην αρχαιότητα έναν πολυλειτουργικό χώρο, αφιερωμένο κατά κύριο λόγο στην κοινότητα, όπου λάμβαναν χώρα θεατρικά και μουσικά δρώμενα, αλλά και συγκεντρώσεις του λαού με πολιτικό χαρακτήρα. Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, η καλλιτεχνική επιμέλεια του Φεστιβάλ αναδεικνύει εκ νέου τον συλλογικό χαρακτήρα του χώρου και τη σημασία συνεύρεσης της κοινότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο μουσικός της παράστασης Αmazigh in Situ, Amine Nouri [Αμίν Νούρι] συνεχίζει να παίζει μουσική, παρατείνοντας οργανικά τη σύνδεση κοινού και δράσης και ενισχύοντας τη σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Η μετάβαση στο δεύτερο μέρος λειτουργεί ως φυσική συνέχεια της παράστασης, καλώντας το κοινό να χορέψει και να συμμετάσχει ενεργά.

Η δράση θα περιοδεύσει στη συνέχεια σε σύγχρονους δημόσιους χώρους, αποκτώντας νέες διαστάσεις μέσα από τη διάδραση με τον κάθε τόπο και το εκάστοτε κοινό.

H υλοποίηση της δράσης στην αρχαία Μεσσήνη γίνεται σε συνδιοργάνωση και με την υποστήριξη της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και του Δήμου Μεσσήνης.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ «ΧΟΡΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» FABLA COLLECTIVE DO BIRDS DREAM OF FLYING?

ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΑΡΕΟΠΟΛΗ | ΑΡΓΟΣ | ΤΡΙΠΟΛΗ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | NAVARINO AGORA / NAVARINO BAY / COSTA NAVARINO

[οι ημερομηνίες και οι ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα]

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΧΟΡΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που υλοποιείται για έκτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η παραγωγή Do Birds Dream of Flying? των Fabla Collective, ταξιδεύει κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ σε διαφορετικές πόλεις της Πελοποννήσου και παρουσιάζεται στην Κόρινθο, την Αρεόπολη, το Άργος και την Τρίπολη, σε συνεργασία με τους Δήμους των πόλεων, καθώς και στην Navarino Agora με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και στη Δημητσάνα σε συνεργασία με το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

—

COMPAGNIE FILIPE LOURENÇO / PLAN-K

AMAZIGH IN SITU

23.07 | 20:00 [30'] | ΠΥΛΟΣ

24.07 | 20:00 [30'] | ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Μετά την Αρχαία Μεσσήνη το Amazigh in Situ [Αμαζίγ ιν Σίτου] του Filipe Lourenço [Φιλίπε Λορένσο] ταξιδεύει. Η σημασία της συνεύρεσης της κοινότητας μεταφέρεται και σε σύγχρονους δημόσιους χώρους, όπως η κεντρική πλατεία της Πύλου — ένα σημερινό σημείο συνάντησης των κοινοτήτων — καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, όπου η παράσταση αποκτά νέες διαστάσεις μέσα από τη διάδραση με τον εκάστοτε τόπο και το κοινό του.

Η υλοποίηση του προγράμματος «Χορός σε πόλεις της Πελοποννήσου» πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τη στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου και τη συνεργασία των Δήμων των πόλεων.

Οι παραστάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις του Φεστιβάλ στον Δήμο Πύλου - Νέστορος πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Μεσσηνίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα εξελίσσεται σε διάλογο με το πρόγραμμα των παραστάσεων και περιλαμβάνει μία περιοδική έκθεση, τις ενότητες Dancing on Screen και Συναντήσεις εκτός Σκηνής. Παράλληλα, φέτος ενεργοποιείται στον σχεδιασμό η έννοια του σύγχρονου συλλογικού χορού. Το Dancing with the Community είναι μια νέα ενότητα που επιδιώκει να δώσει δυνατότητες συμμετοχής στο κοινό, καλώντας το να περάσει από τον χώρο της θεασης σε αυτόν του συλλογικού βιώματος, υπενθυμίζοντας ότι o χορός είναι «προσβάσιμος» σε όλους.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΟΥΖΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ: Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΡΑΞΗ

Εγκαίνια: 17.07.26 | 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

«Αληθινά πιστεύω πως αν όλοι οι άνθρωποι στη γη μας χόρευαν, ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος.» - Ζουζού Νικολούδη

Τι μπορεί να αποκαλύψει ένα αρχείο χορογράφου για τον τρόπο σκέψης της, την καλλιτεχνική φιλοσοφία και την πρακτική της; Πώς τα υλικά ίχνη της δημιουργικής σκέψης μπορούν να συνδέσουν το έργο με τον κόσμο, την εποχή και ευρύτερες ιδέες; Τι κάνει μία χορογράφο σημαντική στο χρόνο; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που επιχειρεί να θέσει η έκθεση Ζουζού Νικολούδη: Η Μεθοδολογία ως Πράξη, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, σε επιμέλεια της Ερατώς Κουτσουδάκη-Γερολύμπου και οργάνωση παραγωγής της Δέλτα Πι. Αντιμετωπίζει την παρακαταθήκη της δημιουργού ως ενεργό πεδίο γνώσης και αναστοχαστικής πρακτικής. Μέσα από την πληθώρα σημειώσεών της, ανιχνεύουμε τους δημιουργικούς δρόμους και τη μεθοδολογική της συνέπεια, που παραμένει επίκαιρη σήμερα περισσότερο από ποτέ. Eπιστημονική συνεργάτιδα της έκθεσης είναι η Στεριανή Τσιντζιλώνη.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΧΟΡΟΥ - DANCING ON SCREEN

Μια ενότητα αφιερωμένη στη σχέση του χορού με την κινούμενη εικόνα και τον κινηματογράφο, που απευθύνεται τόσο σε εξοικειωμένο κοινό όσο και σε θεατές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον σύγχρονο χορό. Η ενότητα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Filmhouse / Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.

Καθόλη τη διαρκεια του Φεστιβάλ θα προβάλλονται στο Μέγαρο Χορού δύο βίντεο έργα/εγκαταστάσεις: το BARE under της χορογράφου Βιτόριας Κωτσάλου και το All She Likes Is Popping Bubble Wrap της χορογράφου Ιωάννας Παρασκευοπούλου.



ΒΙΤΟΡΙΑ ΚΩΤΣΑΛΟΥ

BARE under [40’]

17 - 26.07.26

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

“Η σηματοδότηση και η νοηματοδότηση μεταξύ των κυττάρων χρησιμεύουν για να δομηθεί ο οργανισμός. Η σηματοδότηση και η νοηματοδότηση μεταξύ οργανισμών γεννούν την νοηματοδότηση και τη σηματοδότηση εντός τους.» — Gosh

Το BARE under εξερευνά τη ζωή κάτω από το δέρμα και κάτω από το νερό — μια κατάσταση ανάμεσα στην επιβίωση, τη μεταμόρφωση και την παράδοση. Μέσα από την αλληλεπίδραση σώματος, νερού και φωτός, το έργο προσεγγίζει την εξέλιξη ως μια ρυθμική διαδικασία διαρκούς ανταλλαγής, σηματοδότησης και νοηματοδότησης.

Αιωρούμενη ανάμεσα στην εισπνοή και την εκπνοή, το σώμα κινείται μέσα σε ένα ρευστό τοπίο όπου τα όρια ανάμεσα στην ενδομήτρια κατάσταση και την αίσθηση του κενού διαλύονται. Η ταινία προσκαλεί το κοινό σε μια μήτρα αισθητηριακής ασυνείδητης ετερότητας και κυτταρικής αφύπνισης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη, Έρευνα, Χορογραφία, Ερμηνεία: Βιτόρια Κωτσάλου

Καλλιτεχνική συνεργασία, Διεύθυνση Κάμερας, Βοηθός Υποβρύχιας Κάμερας: Χρυσάνθη Μπαδέκα

Καλλιτεχνική συνεργασία, Υποβρύχια Κινηματογράφηση, Χρωματική Επεξεργασία, Μοντάζ: Γιάννης Ίσσαρης

Ηχητική Σύνθεση: Jeph Vanger

Παραγωγή: RICE ΑΜΚΕ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ALL SHE LIKES IS POPPING BUBBLE WRAP [17’]

17 - 26.07.26

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Η οθόνη χωρίζεται στα δύο. Στο ένα μισό προβάλλεται μια συρραφή από κινηματογραφικές εικόνες αρχείου: τρεις κοπέλες ψαρεύουν σε μια λίμνη, ζόμπι σε συνθήκη καταδίωξης, μία γυναίκα βρίσκεται στην μπανιέρα. Στο άλλο μισό, η Ιωάννα Παρασκευοπούλου «συνομιλεί» μαζί τους: επινοεί, δημιουργεί και παράγει εκ νέου ήχο, με τη χρήση διαφορετικών υλικών μέσων ή/και του σώματός της, προκειμένου να τις συνοδεύσει και, έτσι, να τις ενορχηστρώσει και να τις εμψυχώσει ηχητικά.

Πώς δύο παράλληλες δράσεις επηρεάζουν τη θέαση; Πώς οι διαφορετικές χρονικότητες των δύο εικόνων μπορούν να οδηγήσουν σε πολλαπλές ερμηνευτικές συσχετίσεις ή/και αφαιρέσεις; Ποιοι μηχανισμοί εύρεσης ταυτίσεων ενεργοποιούνται στην προσπάθεια δημιουργίας μιας ψευδούς εικονικής ολότητας;

Το All she likes is popping bubble wrap είναι μια περφόρμανς ήχου και εικόνας, ένα δίπτυχο παράλληλων δράσεων: η οθόνη διχοτομείται με σκοπό τη διεύρυνση των ηχητικών και οπτικών αποτυπωμάτων σε επιλεγμένες κινηματογραφικές εικόνες αρχείου.

Επιδιώκοντας τη σύνθεση μιας οπτικοακουστικής χορογραφίας μικροκινήσεων και αντικειμένων, η δημιουργός ερευνά τη συσχέτιση μεταξύ εικόνας, ήχου και σώματος, καθώς και τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο παράλληλα προβαλλόμενων εικόνων. Η διαδικασία αυτή προτρέπει σε ένα παιγνιώδες πείραμα: μια δραματουργικά επιλεγμένη πράξη της ερμηνεύτριας συνδιαλέγεται με το αρχειακό υλικό τροφοδοτώντας α-σύγχρονες πραγματικότητες προς νέες, πρωτότυπες προοπτικές και διαστάσεις.

Η προβολή της ταινίας υποστηρίζεται από το Touring Program της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη, Σκηνοθεσία & Ερμηνεία: Ιωάννα Παρασκευοπούλου

Τεχνική Υποστήριξη Ήχου & Ηχητικός Σχεδιασμός: Δάνης Χατζηβασιλάκης

Κινηματογράφηση & Μοντάζ: Carlos Muñoz

Δραματουργία & Κείμενα: Έλενα Νοβάκοβιτς

Μοντάζ Αρχειακού Υλικού, Σκηνικός Χώρος & Κοστούμια: Ιωάννα

Παρασκευοπούλου

Ξύλινη Κατασκευή: Μίλτος Αθανασίου

Το έργο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ [79’]

21.07.26 | 21:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Η Καρδιά του Ταύρου, είναι ένα ντοκιμαντέρ σε παραγωγή του Onassis Culture, με αφορμή την παράσταση Εγκάρσιος Προσανατολισμός του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Η σκηνοθέτις Εύα Στεφανή ακολουθεί την προετοιμασία και την περιοδεία του στις ευρωπαϊκές σκηνές και παρατηρεί από απόσταση αναπνοής τον κορυφαίο δημιουργό και τους συνεργάτες του στην προσπάθειά τους να δώσουν σχήμα και πνοή στο έργο. Το κεντρικό ερώτημα που διατρέχει το ντοκιμαντέρ είναι «γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε;», αναδεικνύοντας την τέχνη ως μέσο αντίστασης στη ματαιότητα των πραγμάτων, αλλά και ως τρόπο νοηματοδότησης της ίδιας μας της ζωής.

DANCING WITH THE COMMUNITY

Προβολές video clips σε επιμέλεια Βασίλη Παπαευσταθίου

24.07.26 | 22:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Ένα ιδιότυπο θεματικό πάρτυ, σε επιμέλεια του Βασίλη Παπαευσταθίου, ένα ακόμη κάλεσμα του Dancing with the Community. Επιλεγμένα video-clips με έντονη κινητική γλώσσα, προσκαλούν τον κόσμο να εμπνευστεί, να αντιγράψει την κίνηση ή απλά να παρασυρθεί από τις μουσικές και να χορέψει.

Προβολές στην περιφέρεια

DV8 PHYSICAL THEATRE

THE COST OF LIVING [35’]

20.07.26

Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου | Φιλιατρά

Η ενότητα Dancing on Screen επεκτείνεται φέτος γεωγραφικά, προβάλλοντας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά, την ταινία The cost of living των DV8 στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου. Μια δυναμική, ανατρεπτική ταινία που συνδυάζει σύγχρονο χορό και θέατρο για να σχολιάσει με ευαισθησία και σαρκασμό ζητήματα ταυτότητας, αναπηρίας και κοινωνικών προσδοκιών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΚΗΝΗΣ

Μία ενότητα που περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις, και αφορμές συνύπαρξης της ευρύτερης κοινότητας του χορου και του κοινού. Η κοινότητα του Φεστιβάλ είναι ένα σύνθετο σώμα που αποτελείται από χορογράφους, χορευτές, επαγγελματίες και σπουδαστές, συντελεστές, εκπροσώπους θεσμικών φορέων και κοινό. Στην ενότητα Συναντήσεις Εκτός Σκηνής ανοίγεται ένα πεδίο διαλόγου της κοινότητας αυτής γύρω από θεματικές που διατρέχουν τα έργα του Φεστιβάλ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

19.07 | 18:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 18:00, στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με επίκεντρο τη σχέση χορού και αναπηρίας. Μέσα από τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών πρακτικών και βιωμάτων, το πάνελ ανοίγει έναν διάλογο γύρω από την εκπροσώπηση, τις συνθήκες δημιουργίας και τις δυνατότητες ισότιμης συμμετοχής στον χορό, φέρνοντας σε επαφή τις πραγματικότητες της Ελλάδας και της Γερμανίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη, χορεύτρια και χορογράφος με έδρα την Αθήνα και το Αμβούργο, που εργάζεται με συμπεριληπτικές και προσβάσιμες πρακτικές, η Ειρήνη Κουρούβανη, χορεύτρια και περφόρμερ με κινητική αναπηρία, και η Μέντη Μέγα, χορεύτρια, χορογράφος και δραματουργός με μακρόχρονη ενασχόληση με τον χορό και την αναπηρία. Από τη Γερμανία συμμετέχουν το Rita Mazza [Ρίτα Μάτσα], καλλιτέχνις με έδρα το Βερολίνο και δημιουργός οπτικής χορογραφίας στη νοηματική γλώσσα, η Dawn Jani Birley [Ντον Τζάνι Μπέρλεϊ], κωφή Καναδή καλλιτέχνιδα με εκτενή εμπειρία στο σωματικό θέατρο, και ο Lukas Malkowski [Λούκας Μαλκόφσκι], καλλιτέχνης CODA (παιδί Κωφών γονέων), οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο Mercury Rising του Jefta van Dinther, που θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ στις 18 και 19 Ιουλίου.

Τη συζήτηση συντονίζει η Sahar Rahimi [Σαχάρ Ραχίμι], σκηνοθέτιδα και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Brecht στο Άουγκσμπουργκ. Στην καλλιτεχνική της πορεία έχει συνεργαστεί εκτενώς με συμπεριληπτικές ομάδες, ενώ ως επιμελήτρια του Φεστιβάλ εστιάζει ιδιαίτερα στη συμπερίληψη.

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Ινστιτούτο Goethe και συντονίζεται από τον πολιτιστικό οργανισμό Liminal.

Προσβασιμότητα:

Γλώσσα διεξαγωγής: Αγγλικά

Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Διερμηνεία στη Γερμανική Νοηματική Γλώσσα.

Το Μέγαρο είναι προσβάσιμο σε χρήστες/ριες αμαξιδίου και διαθέτει τουαλέτες ΑμεΑ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Deborah Hay, Χρήση ουρανού. Ένας χορός

20.07 | 18:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί, παρουσία της συγγραφέως, η παρουσίαση του βιβλίου της Deborah Hay Χρήση ουρανού. Ένας χορός, σε μετάφραση στα ελληνικά και με εισαγωγή της Μυρτώ Κατσίκη. Το βιβλίο κυκλοφορεί σε έκδοση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και των εκδόσεις Νεφέλη, 2026 (Using the Sky. A Dance, Wesleyan University Press, 2019). Είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο της Deborah Hay μετά τα επιδραστικά Lamb at the Altar. The Story of a Dance (1991, Duke University Press) και My Body, the Buddhist (2001, Wesleyan University Press).

Μέσα από ημερολογιακές καταγραφές και σημειώσεις, το βιβλίο καταγράφει την εξέλιξη της χορογραφικής πρακτικής της Hay από το 2000 και την αναζήτησή της για τρόπους να προσεγγίσει και να επαναπροσδιορίσει τη χορευτική εμπειρία. Το βιβλίο περιλαμβάνει τρεις αυτούσιες χορογραφικές παρτιτούρες που δίνουν πρόσβαση στον αδιάκοπο πειραματισμό της Hay με τη γλώσσα και τις δυνατότητές της ως χορογραφικό εργαλείο.

ΤΟ ΑΣΤΑΘΕΣ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

26.07 | 11:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Την Κυριακή 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επιμελητές με τίτλο Το ασταθές έδαφος στην σύγχρονη πρακτική του χορού, που εστιάζει στο που βρίσκεται σήμερα η σύγχρονη χορευτική σκηνή. Γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε; Ποια είναι η τέχνη της εποχής μας; Ποια ζητήματα επιλέγει να αναδείξει η σύγχρονη χορευτική δραματουργία; Με ποιον τρόπο καταγράφουμε την παρούσα συνθήκη της πολιτιστικής παραγωγής; Τι περιμένουν από τους καλλιτέχνες οι επιμελητές - και αντίστροφα; Πώς προηγείται το περιεχόμενο έναντι της μορφής και γιατί αυτό είναι σημαντικό; Ανοίγοντας αυτά τα ερωτήματα, η συζήτηση επιχειρεί να δημιουργήσει έναν κοινό χώρο ανταλλαγής — έναν χώρο όπου διαφορετικές φωνές μπορούν να συναντηθούν, να συνομιλήσουν και να επαναπροσδιορίσουν το τι σημαίνει να δημιουργούμε σήμερα. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δραματουργός Δήμητρα Μητροπούλου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

17-26 Ιουλίου 2026

3 σεμινάρια

DAVID ZAMBRANO FLYING LOW

17-20.07 | 10:00-12:00

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Πρόκειται για μια τεχνική χορού που δημιουργήθηκε από τον David Zambrano [Νταβίντ Σαμπράνο]. Το εργαστήριο εστιάζει κυρίως στη σχέση του χορευτή με το πάτωμα. Χρησιμοποιεί απλά κινητικά μοτίβα που περιλαμβάνουν την αναπνοή, την ταχύτητα και την απελευθέρωση ενέργειας σε όλο το σώμα, με στόχο την ενεργοποίηση της σχέσης μεταξύ του κέντρου και των αρθρώσεων, επιτρέποντας την πιο αποτελεσματική κίνηση προς και από το έδαφος, διατηρώντας παράλληλα μια κεντραρισμένη κατάσταση.

Δίνεται έμφαση στη σκελετική δομή, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της σωματικής αντίληψης και της εγρήγορσης του χορευτή. Το εργαστήριο περιλαμβάνει εργασία ανά ζευγάρια και χρησιμοποιεί κινητικές φράσεις που διερευνούν θεμελιώδεις φυσικές αρχές, όπως η συνοχή και η διαστολή.

Όταν κάποιος κινείται, ολόκληρος ο χώρος κινείται μαζί του. Η εικόνα του σώματος σε συνεχή σπειροειδή κίνηση—είτε τρέχει, είτε περπατά, είτε στέκεται—αποτελεί κεντρικό άξονα της πρακτικής σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

Η εργασία με σπείρες βοηθά τους χορευτές να κινούνται προς και από το έδαφος με ευκολία, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τον χώρο από όλες τις κατευθύνσεις. Οι σπείρες ωθούν την κίνηση σε όλο τον χώρο, τόσο στο έδαφος όσο και σε όρθια θέση.

Αυτή είναι η τεχνική Flying Low.

DAVID ZAMBRANO

PASSING THROUGH

17-20.07 | 13:00-16:00

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Στη δημιουργία κινητικών συνθέσεων, ο David Zambrano [Νταβίντ Σαμπράνο] εστιάζει στην ανάπτυξη δυναμικών για σύνθετα συστήματα, στα οποία η ηγεσία αναδύεται ως συλλογικό πλέγμα. Στη φύση, τα κύτταρα δεν απαιτούν μία και μόνη πρωτεΐνη για να παραχθεί ζωή, όπως και ο εγκέφαλος δεν βασίζεται σε μία μόνο πρωτεΐνη για να παράγει σκέψη. Ακολουθώντας αυτή την αρχή, ο Zambrano προσεγγίζει τη δημιουργία της κίνησης ως μια διαδικασία χωρίς ηγέτη.

Το Passing Through καθοδηγεί τους συμμετέχοντες μέσα από μια σειρά ασκήσεων που ενσαρκώνουν αυτή τη φιλοσοφία. Η ομάδα δημιουργεί ευέλικτες και σύνθετες δυναμικές—τα μέλη της κινούνται συλλογικά, αφήνοντας πάντοτε χώρο για το απρόβλεπτο. Το σύνολο παραμένει σε συνεχή κίνηση, ηγείται και συγχρόνως ακολουθεί, μετασχηματίζοντας διαρκώς το χορευτικό περιβάλλον.

Μέσα από αυτή την πρακτική, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την ικανότητα να συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον τους και να λαμβάνουν αυθόρμητες, τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αυτές οι δεξιότητες υποστηρίζουν τους χορευτές ως αυτοσχεδιαστές, χορογράφους και ερμηνευτές, τόσο στο δικό τους έργο όσο και σε αυτό των άλλων.

DAVID ZAMBRANO ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ

21-26.07 | Group 1: 10:00–13:00 | Group 2: 14:00–17:00

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Μαθαίνουμε να αντλούμε διαρκώς από τα βιώματά μας, να διαμορφώνουμε συνειδητά και συνεχώς την ενέργειά μας, κρατώντας σώμα και νου σε αδιάκοπη επικοινωνία. Να μεταμορφωνόμαστε σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε μέσα σε μια στιγμή. Να είμαστε πλήρως παρόντες στη σκηνή – να αφουγκραζόμαστε τη δεδομένη στιγμή, να μετασχηματίζουμε τα σώματά μας ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συγκεκριμένου τόπου και χρόνου. Να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους σωματικής έκφρασης της δημιουργικότητας.

Μέσω του χορού, παραμένουμε ανοιχτοί σε άπειρες δυνατότητες, αντλώντας έμπνευση τόσο από τον εσωτερικό μας κόσμο όσο και από το περιβάλλον γύρω μας. Αναπτύσσουμε μία ερμηνεία με οποιαδήποτε αφετηρία, συνδεόμαστε με ολόκληρο τον χώρο καθώς το σώμα συνθέτει αυθόρμητα, χορεύοντας σαν πύρινη σφαίρα.

Το εργαστήριο εμβαθύνει ουσιαστικά σε αυτές τις παραμέτρους, αφιερώνοντας την πρώτη ημέρα στα σόλο, τη δεύτερη στα ντουέτα, την τρίτη στις ομαδικές συνθέσεις, και την τελευταία ημέρα σε ένα ατελείωτο παιχνίδι, καθώς αναπτύσσεται μια ισχυρή ομαδική δυναμική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗ

ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

11.07 & 12.07 | 18:00-20:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Χορεύουμε για να παίξουμε, παίζουμε για να χορέψουμε.

Πώς μπορούν η κίνηση και η μη λεκτική επικοινωνία να υπερβούν τις ανησυχίες μας για το μέλλον; Μπορούμε απλώς να χορέψουμε και να τα αφήσουμε όλα πίσω μας για δύο ημέρες;

Σε αυτό το εργαστήριο θα εξερευνήσουμε την επικοινωνία μεταξύ μας μέσα από το σώμα και το παιχνίδι. Μέσα από εργαλεία αυτοσχεδιασμού θα χορέψουμε τη στιγμή, θα μοιραστούμε τον χορό μας με όποιο άτομο βρεθεί κοντά μας και θα τον απολαύσουμε. Θα προσεγγίσουμε τις σκέψεις και τις ανησυχίες μας, θα τις μετατρέψουμε σε κίνηση και συλλογικά σχέδια, και θα επικοινωνήσουμε μεταξύ μας σε ένα διαφορετικό επίπεδο συνειδητότητας. Θα δοκιμάσουμε να μη μας νοιάζει πώς φαινόμαστε, πώς χορεύουμε ή πώς ακουγόμαστε. Στόχος μας είναι να είμαστε ο εαυτός μας, χωρίς φίλτρα, χωρίς παρελθόν ή μέλλον.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε άτομα από 7 έως 14 ετών.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΑΜΟΓΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASSING THROUGH ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 40+

11.07 & 12.07 | 18:00-20:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Άπειρες διαδρομές, τροχιές και δυνατότητες σε περιορισμένο χώρο.

Το Passing Through είναι μια μέθοδος αυτοσχεδιασμού που αναπτύχθηκε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες από τον David Zambrano. Τα δομικά του στοιχεία είναι το περπάτημα, το τρέξιμο και η παύση. Μέσα από ασκήσεις (οδηγός/ακόλουθος, over/under/around, inviting/being invited, flocking), θα δούμε πώς μια ομάδα ανθρώπων μπορεί να δημιουργήσει ένα δυναμικό περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται. Οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με τις αποφάσεις που παίρνουν μέσα στην ομάδα χωρίς όμως να χάνονται ποτέ, διότι ακολουθούν ή οδηγούν συνεχώς, μέχρι να γίνουν μία οντότητα.

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ & ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

18.07 & 19.07 | 11:00-13:00 | Αίθουσα Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Τέντα»

& 19.07 | 11:00-13:00 | Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου | Φιλιατρά

Το εργαστήριο σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού είναι ένας ανοιχτός χώρος συνάντησης για άτομα με και χωρίς αναπηρία. Μέσα από καθοδηγούμενες ασκήσεις και ανοιχτές πρακτικές αυτοσχεδιασμού, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν την κίνηση, τον ρυθμό και την ομαδική σύνθεση. Οι εισηγήτριες, Ειρήνη Κουρούβανη και Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη, θα συνοδεύσουν τη διαδικασία, προτείνοντας εργαλεία που ενισχύουν τη σύνδεση με το σώμα και την ομάδα, ενώ παράλληλα ανοίγουν πεδία πειραματισμού και δημιουργικής έκφρασης. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα δοθεί έμφαση στη δυναμική της σχέσης ανάμεσα στα σώματα, στον ήχο, στον χώρο και στον χρόνο. Η κίνηση θα λειτουργήσει ως κοινή γλώσσα, ενισχύοντας τη συνύπαρξη και τη συλλογική δημιουργία. Το εργαστήριο στοχεύει να καλλιεργήσει ένα περιβάλλον όπου κάθε συμμετέχουσα και κάθε συμμετέχων μπορεί να εξερευνήσει, να εκφραστεί και να συνδιαμορφώσει μια συλλογική εμπειρία μέσα από τον χορό. Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας.



