2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Συμμετοχή σε μουσική εκδήλωση στην Ιταλία

Σε μία σπουδαία μουσική εκδήλωση στην Ιταλία θα συμμετάσχει η χορωδία του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

Μεθαύριο Σάββατο ο Πανελλήνιος Ελληνοϊταλικός Σύλλογος Φιλίας και Συνεργασίας Απόφοιτων Ιταλικών Πανεπιστημίων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Παβίας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Χορωδιών διοργανώνουν αφιέρωμα στον Νικόλαο – UGO Φώσκολο, με τίτλο

“Η Παβία συναντά την ελληνική μουσική”.

Εκτός από την χορωδία του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας θα συμμετάσχουν ακόμα η χορωδία της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και

η Μικτή Συμπεριληπτική Χορωδία Καρδίτσας.

Στην Ιταλία θα ταξιδέψουν για να τραγουδήσουν 33 μαθητές και μαθήτριες και από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, ενώ θα τους συνοδεύσουν η καθηγήτρια μουσικής Κωνσταντίνα Νικολόπουλου που είναι η υπεύθυνη της χορωδίας και ακόμη οι εκπαιδευτικοί Ελένη Μητροπούλου, Σταύρος Αράπογλου και Στέφανος Γεωργακόπουλος.

Παράλληλα η χορωδία του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας θα έχει την ευκαιρία να ψάλει στον Καθεδρικό Ναό της Παβία και στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Μιλάνου.

Η κ. Νικολοπούλου έχει ετοιμάσει ένα ποιοτικό μουσικό πρόγραμμα με Ελληνικά και Ιταλικά τραγούδια, τα οποία έχουν δουλευτεί εδώ και πολύ καιρό από τους μαθητές με συνεχόμενες πρόβες.

Η καλαματιανή αποστολή αναχωρεί σήμερα το πρωί για τη γείτονα χώρα και θα επιστρέψει τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Κ.Ηλ.