2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Συμμετοχή σε μουσική εκδήλωση στην Ιταλία

Μεθαύριο Σάββατο ο Πανελλήνιος Ελληνοϊταλικός Σύλλογος Φιλίας και Συνεργασίας Απόφοιτων Ιταλικών Πανεπιστημίων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Παβίας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Χορωδιών διοργανώνουν αφιέρωμα στον Νικόλαο – UGO Φώσκολο, με τίτλο
“Η Παβία συναντά την ελληνική μουσική”.
Εκτός από την χορωδία του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας θα συμμετάσχουν ακόμα η χορωδία της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και
η Μικτή Συμπεριληπτική Χορωδία Καρδίτσας.
Στην Ιταλία θα ταξιδέψουν για να τραγουδήσουν 33 μαθητές και μαθήτριες και από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, ενώ θα τους συνοδεύσουν η καθηγήτρια μουσικής Κωνσταντίνα Νικολόπουλου που είναι η υπεύθυνη της χορωδίας και ακόμη οι εκπαιδευτικοί Ελένη Μητροπούλου, Σταύρος Αράπογλου και Στέφανος Γεωργακόπουλος.
Παράλληλα η χορωδία του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας θα έχει την ευκαιρία να ψάλει στον Καθεδρικό Ναό της Παβία και στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Μιλάνου.
Η κ. Νικολοπούλου έχει ετοιμάσει ένα ποιοτικό μουσικό πρόγραμμα με Ελληνικά και Ιταλικά τραγούδια, τα οποία έχουν δουλευτεί εδώ και πολύ καιρό από τους μαθητές με συνεχόμενες πρόβες.
Η καλαματιανή αποστολή αναχωρεί σήμερα το πρωί για τη γείτονα χώρα και θα επιστρέψει τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Κ.Ηλ.