eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 14 Μαϊος 2026 15:55

2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Συμμετοχή σε μουσική εκδήλωση στην Ιταλία

Γράφτηκε από

2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Συμμετοχή σε μουσική εκδήλωση στην Ιταλία

Premium Strom

Σε μία σπουδαία μουσική εκδήλωση στην Ιταλία θα συμμετάσχει η χορωδία του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

Μεθαύριο Σάββατο ο Πανελλήνιος Ελληνοϊταλικός Σύλλογος Φιλίας και Συνεργασίας Απόφοιτων Ιταλικών Πανεπιστημίων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Παβίας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Χορωδιών διοργανώνουν αφιέρωμα στον Νικόλαο – UGO Φώσκολο, με τίτλο

“Η Παβία συναντά την ελληνική μουσική”.

Εκτός από την χορωδία του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας θα συμμετάσχουν ακόμα η χορωδία της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και

η Μικτή Συμπεριληπτική Χορωδία Καρδίτσας.

Στην Ιταλία θα ταξιδέψουν για να τραγουδήσουν 33 μαθητές και μαθήτριες και από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, ενώ θα τους συνοδεύσουν η καθηγήτρια μουσικής Κωνσταντίνα Νικολόπουλου που είναι η υπεύθυνη της χορωδίας και ακόμη οι εκπαιδευτικοί Ελένη Μητροπούλου, Σταύρος Αράπογλου και Στέφανος Γεωργακόπουλος.

Παράλληλα η χορωδία του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας θα έχει την ευκαιρία να ψάλει στον Καθεδρικό Ναό της Παβία και στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Μιλάνου.

Η κ. Νικολοπούλου έχει ετοιμάσει ένα ποιοτικό μουσικό πρόγραμμα με Ελληνικά και Ιταλικά τραγούδια, τα οποία έχουν δουλευτεί εδώ και πολύ καιρό από τους μαθητές με συνεχόμενες πρόβες.

Η καλαματιανή αποστολή αναχωρεί σήμερα το πρωί για τη γείτονα χώρα και θα επιστρέψει τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Κ.Ηλ.

 

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις