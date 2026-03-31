Ξεκίνησε η βεβαίωση κλήσεων από τις κάμερες ΤΝ και τις κάμερες των λεωφορείων - Ψηφιακά οι ειδοποιήσεις στη Θυρίδα Πολίτη στο Gov.gr Wallet

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική βεβαίωση και αποστολή προστίμων από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν εγκατασταθεί πιλοτικά σε οκτώ σημεία μεγάλης επικινδυνότητας στην Αττική.

Παράλληλα, σε δέκα λεωφορεία τοποθετήθηκαν κάμερες για την παρακολούθηση της παραβίασης των λεωφορειολωρίδων, στο πλαίσιο μιας μεγάλης προσπάθειας ψηφιακής βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συνεργασία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στόχος είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών στους δρόμους.

Από τα μέσα Μαρτίου 2026, που ξεκίνησε η λειτουργία του συστήματος, έχουν ήδη αποσταλεί στους παραβάτες οι πρώτες 130 κλήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr και του Gov.gr Wallet. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και τη μη χρήση κράνους από δικυκλιστές.

Οι κάμερες που χρησιμοποιούν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνουν λειτουργίες αυτόματης ανάλυσης των παραβάσεων και αναγνωρίζουν το είδος τους, όπως παραβίαση σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδες, μη χρήση ζώνης ή κράνους και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Ταυτόχρονα, το σύστημα αναγνωρίζει τη μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του οχήματος που διέπραξε την παράβαση.

Οι κινητές κάμερες που τοποθετήθηκαν σε λεωφορεία καταγράφουν παράνομη στάθμευση και κίνηση εντός των λεωφορειολωρίδων, καθώς και δεδομένα που αποτυπώνουν τη δυσκολία των δρομολογίων, όπως η κατάσταση των υποδομών και η κίνηση στους δρόμους. Τα στοιχεία κάθε παράβασης περιλαμβάνουν χρόνο, τόπο και τη ροή της κυκλοφορίας, ενώ διασφαλίζεται η προστασία προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τα στοιχεία των πινακίδων για να ελέγξουν εάν τα οχήματα έχουν ασφάλεια, ΚΤΕΟ, πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας ή αν εντάσσονται στον δακτύλιο.

Η επέκταση του προγράμματος προβλέπει την τοποθέτηση περίπου 1.000 νέων καμερών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη μέσα στο 2026, με τη συνέχιση της ανάπτυξης του δικτύου και το 2027. Επιπλέον, έως τις αρχές του 2027 αναμένονται περίπου 300 επιπλέον κινητές κάμερες.

Στο ίδιο πλαίσιο, προχωρά και η δημιουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων, μέσω του οποίου θα γίνεται η ψηφιακή διαχείριση των προστίμων, από την καταγραφή έως την πληρωμή τους, με δυνατότητα αυτόματης έκδοσης κλήσεων, υποβολής ενστάσεων και ηλεκτρονικής πληρωμής. Η πλήρης λειτουργία του συστήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ