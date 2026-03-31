Οι ανθισμένες ροδακινιές της Ημαθίας ντύνουν την περιοχή με χρώμα - Ένα ζωντανό μωσαϊκό πολιτισμών και εμπειριών

Ξένοι επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ευρώπης, καραβάνια τουριστικών λεωφορείων από όλη την Ελλάδα και μια συλλεκτική ετικέτα κρασιού που εξαφανίστηκε από τα ράφια μέσα σε λίγες ώρες: η Ημαθία έζησε και φέτος τον «ροζ πυρετό» της Άνοιξης, βυθισμένη σε ένα απέραντο πέλαγος ανθισμένων ροδακινιών που μοιάζει να ξεπήδησε από όνειρο.

Από τον Ολλανδό travel blogger μέχρι παρέες νεαρών γυναικών από την Πολωνία, ζευγάρια από τη Γερμανία με αυτοκινούμενα και επισκέπτες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Φιλιππίνες, οι «Ανθισμένες Ροδακινιές» έγιναν και φέτος ένα διεθνές σημείο συνάντησης για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες πέρα από το κλασικό «ήλιος και θάλασσα». Την ίδια ώρα, χιλιάδες Έλληνες επισκέπτες κατέφθασαν οργανωμένα με τουριστικά λεωφορεία από την Κρήτη, την Αθήνα, την Καβάλα, τη Λάρισα και την Αλεξανδρούπολη, ενώ πολλοί ακόμη έσπευσαν μεμονωμένα για να ζήσουν από κοντά αυτό το μοναδικό φαινόμενο.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας, Ιωάννα Πιλιτσίδου, «η περιοχή ουσιαστικά εγκαθίδρυσε τον “ τουρισμό των λουλουδιών” στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν τον ροζ κάμπο, και συχνά όλα ξεκινούν από ένα απλό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο Instagram».

Μάλιστα, όπως επισημαίνει η ίδια, ακόμη και οι επιχειρηματίες της περιοχής έχουν πλέον πειστεί ότι στη Βέροια κάθε Μάρτιο εκτυλίσσεται ένα μοναδικό φυσικό θαύμα που διαρκεί από 20 ημέρες έως έναν μήνα. Και το πιο εντυπωσιακό; «Μέσα σε μία μόνο μέρα, ο επισκέπτης μπορεί να ζήσει ταυτόχρονα τη μαγεία του χειμώνα και τη φρεσκάδα της άνοιξης», υπογραμμίζει.

Ένα πολύχρωμο μωσαϊκό πολιτισμών και εμπειριών

«Και φέτος η Βέροια μετατράπηκε σε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό πολιτισμών», λέει η κ. Πιλιτσίδου. «Ένας Ολλανδός travel blogger με περισσότερους από 20.000 ακόλουθους βρισκόταν στην Αθήνα και αναζητούσε “ κρυμμένα διαμάντια” της Ελλάδας. Τον διαβεβαίωσα τηλεφωνικά ότι το φαινόμενο αξίζει. Η αυθημερόν εκδρομή του μετατράπηκε σε μερικές μέρες διαμονής στη Βέροια, αφού επισκέφθηκε και μικρά, αυθεντικά οινοποιεία και μοιράστηκε την εμπειρία του στο διεθνές κοινό».

Μια άλλη εικόνα που ξεχώρισε στο φετινό Φεστιβάλ των Ανθισμένων Ροδακινιών, ήταν μια παρέα δέκα κοριτσιών από την Πολωνία, που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη για ένα σύντομο ταξίδι. «Είδαν εικόνες από το φεστιβάλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκλεισαν αυθόρμητα διαμονή στη Βέροια και βρέθηκαν να χορεύουν ανάμεσα σε ροζ ανθισμένα τοπία», αφηγείται η κ. Πιλιτσίδου, «δίνοντας παλμό σε ένα από τα πιο ζωντανά πάρτι της διοργάνωσης».

Ανάλογες ιστορίες συνέβαιναν καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ: ζευγάρια από τη Γερμανία που έφτασαν με αυτοκινούμενα, τουρίστες που ανακάλυψαν τυχαία το φαινόμενο και τελικά παρατείναν τη διαμονή τους, ακόμη και επισκέπτες που συγκινούνταν μέχρι δακρύων όταν αντίκριζαν από κοντά τον ανθισμένο κάμπο. «Μια γυναίκα από τη Γερμανία μπήκε μέσα στο χωράφι και άρχισε να κλαίει από την ομορφιά», σημειώνει η πρόεδρος του ΤΟΒ. «Αυτό είναι το μαγικό της Βέροιας: όχι απλώς ένα τοπίο, αλλά μια εμπειρία που αγγίζει καρδιές».

Οι επισκέπτες και τα χιλιάδες χαμόγελα - Οι συλλεκτικές φιάλες κρασιού

«Δεκάδες πούλμαν κατέφθαναν καθημερινά στην περιοχή, με επισκέπτες που ήθελαν να ζήσουν από κοντά την ανθοφορία. Κάποιες δράσεις ξεπέρασαν τους 1.700 συμμετέχοντες και ολόκληρος ο κάμπος γέμισε γέλια, χρώματα και μουσική», επισημαίνει η κ. Πιλιτσίδου.

Στο επίκεντρο της φετινής εμπειρίας βρέθηκαν και 3.000 συλλεκτικές φιάλες κρασιού, εμπνευσμένες από τις ανθισμένες ροδακινιές. Ένα ημίγλυκο ξινόμαυρο ροζέ, ειδικής εμφιάλωσης από τους Αμπελώνες Θυμιόπουλου, έγινε ανάρπαστο μέσα σε λίγες ώρες, κατακλύζοντας εστιατόρια, καφέ και καταστήματα της πόλης. «Οι επισκέπτες το αναζητούσαν επίμονα, μετατρέποντάς το σε σύμβολο της διοργάνωσης και σε παράδειγμα του πώς ένα τοπικό προϊόν μπορεί να συνδεθεί με την εμπειρία του προορισμού», σημειώνει η ίδια.

Το φεστιβάλ και οι δράσεις του

Το φεστιβάλ «Ανθισμένες Ροδακινιές της Βέροιας 2026», με μήνυμα «Where Love Blooms - Εδώ που ανθίζει η αγάπη», συνδύασε το φυσικό τοπίο με πολιτιστικές δράσεις, γαστρονομία και βιωματικές εμπειρίες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο Σαββατοκύριακα (14-15 και 21-22 Μαρτίου), με εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες: μουσική, διαδραστικά παιχνίδια, συλλογική τέχνη, ποδηλατάδες, πεζοπορίες και γευστικές δοκιμές τοπικών προϊόντων.

Ξεχωριστή θέση κατείχε το «Pink Wine Party», όπου παρουσιάστηκε η συλλεκτική ροζέ ετικέτα, ενώ το φεστιβάλ κορυφώθηκε με ποδηλατάδα και πεζοπορία μέσα στον κάμπο, σε μια μαγική εικόνα όπου το ροζ των λουλουδιών συναντά τα χιονισμένα βουνά στο βάθος. Σημαντικός θεσμός παραμένει και ο φωτογραφικός διαγωνισμός, που για 9η χρονιά καλεί επαγγελματίες και ερασιτέχνες να αποτυπώσουν αυθεντικές στιγμές και συναισθήματα μέσα στο ανθισμένο τοπίο.

Η Βέροια ως εμπειρία - Το 2027 ο θεσμός σβήνει δέκα κεράκια

«Η Βέροια δεν είναι μόνο ένας προορισμός», καταλήγει η κ. Πιλιτσίδου. «Είναι μια εμπειρία που ζεις με όλες σου τις αισθήσεις, γεμάτη εικόνες, χρώματα και συναισθήματα, που ταξιδεύει πολύ πέρα από τα σύνορά μας. Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας, από το 2017 κατάφερε να μετατρέψει ένα καθαρά αγροτικό φαινόμενο σε ισχυρό τουριστικό προϊόν, αναδεικνύοντας τις ανθισμένες ροδακινιές σε σημείο αναφοράς για την ελληνική άνοιξη. Κάθε χρόνο η Βέροια συνδυάζει το φυσικό τοπίο με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο προορισμό. «Είναι μια εμπειρία που ζεις με όλες σου τις αισθήσεις, γεμάτη εικόνες, χρώματα και συναισθήματα, που ταξιδεύει πολύ πέρα από τα σύνορά μας», επισημαίνει.

Για λίγες μόνο εβδομάδες, κάθε Μάρτιο, η Ημαθία μεταμορφώνεται σε προορισμό που μαγεύει επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Εδώ δεν βλέπεις απλώς ένα θέαμα - ζεις μια ολοκληρωμένη ανοιξιάτικη εμπειρία, γεμάτη χρώματα, μυρωδιές, γεύσεις και αυθεντικά συναισθήματα, που μένει ανεξίτηλη στη μνήμη. Και το 2027, όταν ο θεσμός θα συμπληρώσει τα δέκα του χρόνια, οι διοργανωτές υπόσχονται να ξεδιπλώσουν ακόμα πιο μαγικές στιγμές, που θα κάνουν τον επισκέπτη να νιώσει ότι η άνοιξη ανθίζει πρώτα εδώ, στην καρδιά της Ημαθίας.

ΑΠΕ