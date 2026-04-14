Το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» επιστρέφει στο Netflix

Η Μέρι, η Λόρα, η Κάρολαϊν, ο Τσαρλς και η υπόλοιπη οικογένεια Ινγκαλς επιστρέφουν στη μικρή οθόνη μέσα από τη νέα σειρά του Netflix «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι».

Πρόκειται για αναβίωση της κλασικής ιστορίας που βασίζεται στα βιβλία της Λόρα Ινγκαλς Γουάιλντερ, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την πρώτη τηλεοπτική μεταφορά το 1974.

Η ιστορία ακολουθεί την οικογένεια Ινγκαλς και τη ζωή τους σε μια φάρμα στις αγροτικές περιοχές των μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, στα τέλη του 19ου αιώνα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Λόρα (Αλις Χάλσεϊ), η οποία είναι και η αφηγήτρια της ιστορίας. Μέσα από τη δική της φωνή, η σειρά μάς μεταφέρει το ξεκίνημα της οικογένειας: «Μια φορά κι έναν καιρό, η Μα (μητέρα), ο Πα (πατέρας), η Μαίρη και η Λόρα άφησαν τα Μεγάλα Δάση του Γουινσκόνσιν και μετακόμισαν στην πεδιάδα, όπου τους περίμενε μια νέα ζωή».

Στο τρέιλερ, που μόλις κυκλοφόρησε, η Λόρα περιγράφει πως «κάθε μέρα και κάθε νύχτα ήταν μια περιπέτεια» και πως, παρότι ήταν «μόνα και μικρά κάτω από τον ουρανό και τα αστέρια», τα νεαρά μέλη της οικογένειας παρέμεναν ευτυχισμένα, γιατί ήταν όλοι μαζί.

Η νέα εκδοχή της σειράς χαρακτηρίζεται ως ένας συνδυασμός οικογενειακού δράματος, ιστορίας επιβίωσης και αφήγησης για τη δημιουργία της αμερικανικής Δύσης, δίνοντας μια πιο σύγχρονη οπτική στο υλικό των βιβλίων. Τον Τσαρλς υποδύεται ο Λουκ Μπρέισι, την Καρολάιν η Κρόσμπι Φιτζέραλντ, ενώ τη Μέρι Ινγκαλς η Σκάιγουοκερ Χιουζ.

Το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουλίου 2026, στο Netflix.

