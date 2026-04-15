Γλυφάδα: «Βομβαρδισμένο» άφησαν βάνδαλοι διαρρήκτες το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο (βίντεο)

Άγνωστοι λεηλάτησαν και βανδάλισαν το συγκρότημα που στεγάζει το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας, κλέβοντας χρήματα, υπολογιστές, ενώ προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο εσωτερικό του σχολείου, που ήταν κλειστό κατά τις διακοπές του Πάσχα.

Οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη του συγκροτήματος αλλά και το γραφείο του διευθυντή, απ’ όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή (πληροφορίες αναφέρονται σε μετρητά ύψους 8.000 ευρώ). Κλοπιμαία από την αίθουσα των καθηγητών είναι συνολικά έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένους βανδαλισμούς, έσπασαν τζάμια και πόρτες, πέταξαν μπογιές σε τοίχους κι έγραψαν συνθήματα και πριν τραπούν σε φυγή, άδειασαν το περιεχόμενο από τους πυροσβεστήρες του σχολείου που προστέθηκε στην εικόνα βομβαρδισμού.

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων: Πρωτοφανές περιστατικό, τα παιδιά είναι ανήσυχα

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ανέφερε το περιστατικό και η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σταυρούλα Παφίλη – Θειοπούλου, μίλησε στο ΕΡΤnews περιγράφοντας εικόνα αποκαρδιωτική σε κάθε σημείο του σχολείου αλλά ειδικά στο ισόγειο. «Σπασμένες πόρτες και ντουλάπια, σκόνη από πυροσβεστήρες σε όλο το σχολείο που δυσχεραίνει την αποκατάσταση, πεταμένα έγγραφα από τα συρτάρια. Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί», είπε.

Καθηγητές έδωσαν την πληροφορία ότι οι δράστες πιθανότατα μπήκαν από πόρτα πολλαπλών χρήσεων που συνδέει το υπόλοιπο σχολείο. «Ο Δήμος Γλυφάδας διαβεβαίωσε ότι θα στείλει όλα τα συνεργεία για καθαρισμό και αποκατάσταση κι αυτό μας ενδιαφέρει, όπως επίσης να ληφθούν μέτρα για να μην ξανασυμβεί. Θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει ένας συναγερμός, καλύτερη φύλαξη ή μία πόρτα ασφαλείας», είπε η πρόεδρος του Συλλόγου.

«Τα παιδιά προφανώς είναι ανήσυχα γιατί είδαν το σχολείο τους κατεστραμμένο,» τόνισε. Από τον Δήμο Γλυφάδας αναφέρθηκε ότι «οι δράστες θα εντοπιστούν ακόμη κι αν πρόκειται για ανήλικους».

Πηγή: www.ertnews.gr