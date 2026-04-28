Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί, σε γραφεία του ΕΦΚΑ που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως στον Κεραμεικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ένας 89χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ρακοσυλλέκτης, μπήκε μέσα στα γραφεία με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας υπάλληλος στο πόδι, στον οποίο οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία.

Ο δράστης μετά την επίθεση τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από την ΕΛΑΣ.

Ν. Κεραμέως για την επίθεση σε κατάστημα ΕΦΚΑ: Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε

«Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη», σημειώνει σε μήνυμά της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως, για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Συγκεκριμένα, η υπουργός σημειώνει: «Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ.»

ΑΠΕ-ΜΠΕ