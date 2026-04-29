«Ψηφιακό μητρώο» για τα ραδιόφωνα: Υποχρεωτική επικαιροποίηση των σταθμών μέσω gov.gr

Τη δυνατότητα να επικαιροποιούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους μέσω της Ενιαίας Πύλης του Δημοσίου, gov.gr έχουν μέχρι τις 24 Μαΐου 2026 οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προχωρά στην υλοποίηση της διαδικασίας ψηφιακής επικαιροποίησης των στοιχείων των ραδιοφωνικών σταθμών, με στόχο την πλήρη και αξιόπιστη καταγραφή των τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας, καθώς και την προετοιμασία για την ανανέωση της αδειοδότησής τους και τον αποτελεσματικό διεθνή συντονισμό συχνοτήτων.

Η πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση που φέρει τις υπογραφές του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης. Με τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής στην πλατφόρμα gov.gr, επιχειρείται η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας επικαιροποίησης των στοιχείων των νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες.

Ποιους αφορά

Η διαδικασία αφορά στους σταθμούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί βάσει των ανωτέρω αποφάσεων του ΕΣΡ, οι οποίοι καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους αποκλειστικά μέσω gov.gr.

Ο ιδιοκτήτης του ΡΣ (φυσικό πρόσωπο) ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ΡΣ (νομικό πρόσωπο) συνδέεται με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet, είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Τηλεπικοινωνίες», είτε απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/epikairopoiese-stoikheion-radiophonikon-stathmon

Η υποβολή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αίτηση λαμβάνει μοναδικό αναγνωριστικό και αποθηκεύεται στην προσωπική θυρίδα του χρήστη.

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης, δηλώνονται αναλυτικά στοιχεία για τα κέντρα εκπομπής και τα κεραιοσυστήματα, καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία. Τα δεδομένα αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας των σταθμών και δεν αξιοποιούνται για άλλες ελεγκτικές διαδικασίες.

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται έως την 24η Μαΐου 2026 και είναι δεσμευτική, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Η μη συμμόρφωση ή η υποβολή ελλιπών-ανακριβών στοιχείων συνιστά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Με τη νέα αυτή δυνατότητα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεχίζει την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των δημόσιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, αρμόδιο για τα ΜΜΕ Παύλο Μαρινάκη η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταρρύθμισης που θα αποτελέσει η οριστική αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών όλης της χώρας σε συνέχεια τη διαδικασίας για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών (σ.σ. το νομοσχέδιο για την οποία βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση) με στόχο να μπει τάξη σε ένα τοπίο που παρέμενε αρρύθμιστο για δεκαετίες.

Να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ