Χωρίς σιδηρόδρομο Τραμ, Μετρό, ΗΣΑΠ, την Πρωτομαγιά – Στάσεις εργασίας σε τρόλεϊ και λεωφορεία

Δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 1η Μαΐου για όλη την ημέρα, τα μέσα σταθερής τροχιάς. Λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αποφάσισαν 24ωρη απεργία από την έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Επίσης και ο σιδηρόδρομος, τόσο στο δίκτυο της χώρας, όσο και ο προαστιακός, δεν θα λειτουργήσουν.

Ακινητοποιημένο θα είναι και όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Στις αστικές συγκοινωνίες, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα έχουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00). Θα κινούνται στο χρονικό διάστημα κινούνται μεταξύ 9:00-21:00, αλλά στις περιοχές που θα εξελίσσονται απεργιακές συγκεντρώσεις, θα εφαρμοστούν για όσο χρόνο διαρκέσουν αυτές, κυκλοφοριακές αλλαγές.

Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.