Φυλακές Νιγρίτας: 11 συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή με τους δύο νεκρούς (βίντεο)

Έντεκα άτομα συνελήφθησαν από την ΕΛΑΣ για τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έγκλειστοι.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας, εκ των βασικών «πρωταγωνιστών» της αιματηρής συμπλοκής, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Αστυνομία. Οι υπόλοιποι εννέα συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή στο ίδιο επεισόδιο.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντός του σωφρονιστικού καταστήματος κράτησης, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Όλα συνέβησαν γύρω στις 4 το απόγευμα, όταν κατά τη διάρκεια προαυλισμού στον διάδρομο των φυλακών και μπροστά από τα πειθαρχικά κελιά, τέσσερις έγκλειστοί από το κελί 9 βγήκαν απ’ αυτό και έσπασαν τα λουκέτα από τα κελιά 4 και 8. Στη συνέχεια όλοι μαζί επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα στους κρατούμενους τού κελιού 6.

Νεκροί ένας Αλγερινός και ένας Ιρακινός

Από τη συμπλοκή έχασαν τη ζωή τους ένας 46χρονος Αλγερινός κι ένας 43χρονος Ιρακινός. Ένας εκ των νεκρών κρατούμενων υπέκυψε εντός του κελιού, ενώ ο δεύτερος κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων, με τη συμμετοχή περισσότερων από δέκα ατόμων. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επενέβησαν για τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων και την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς ωστόσο να αποτραπεί η θανατηφόρα κατάληξη.

Για το ίδιο συμβάν διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες οι κρατούμενοι απέκτησαν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα και έσπασαν τα λουκέτα των κελιών.

