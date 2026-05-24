Επιτυχημένη δοκιμή του πυραύλου Starship της SpaceX

Η SpaceX ολοκλήρωσε την Παρασκευή (22/5) μια σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση του πυραύλου Starship επόμενης γενιάς, αναπτύσσοντας μια σειρά από ψευδοδορυφόρους και εκτελώντας μια ελεγχόμενη προσθαλάσσωση στον Ινδικό Ωκεανό.

Η τελευταία μη επανδρωμένη εκτόξευση του Starship πέτυχε ένα βασικό ορόσημο για το σκάφος μετά από μήνες καθυστερήσεων στις δοκιμές. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών ενόψει της εισαγωγής της εταιρείας του Ίλον Μασκ στο Χρηματιστήριο τον επόμενο μήνα, η αρχική δημόσια προσφορά της οποίας αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία, ξεπερνώντας ενδεχομένως και το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια!

Το διαστημόπλοιο Starship, για το οποίο η SpaceX έχει δαπανήσει πάνω από 15 δισεκατομμύρια δολάρια για να το αναπτύξει ως ένα πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο σκάφος, είναι κρίσιμο για τους στόχους του Μασκ να μειώσει το κόστος εκτόξευσης, να επεκτείνει την εμβέλεια των μικροδορυφόρων Starlink και να επιδιώξει φιλοδοξίες που κυμαίνονται από την εξερεύνηση του βαθέος διαστήματος έως τα κέντρα δεδομένων σε τροχιά.

Η SpaceX χρειαζόταν μια επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση για να ενισχύσει το επιχείρημά της ότι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει πετάξει ποτέ πλησιάζει στην εμπορική ετοιμότητα μετά από χρόνια αποτυχιών και καθυστερήσεων στην ανάπτυξη. Η δοκιμή της Παρασκευής φάνηκε να έχει επιτύχει τους περισσότερους από τους στόχους της.

Ο Μασκ χαιρέτισε το αποτέλεσμα με ένα μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, συγχαίροντας την «ομάδα SpaceX για την επική πρώτη εκτόξευση και προσγείωση του Starship V3».

Η δοκιμή ολοκληρώθηκε περίπου 65 λεπτά αργότερα, όταν το διαστημόπλοιο Starship διέσχισε την ατμόσφαιρα της Γης και προσγειώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό, υπό τις θερμές ζητωκραυγές των υπαλλήλων της SpaceX που παρακολουθούσαν την πτήση μέσω διαδικτύου.

Κατά τη διάρκεια της υποτροχιακής φάσης της πορείας του, το Starship απελευθέρωσε με επιτυχία το ωφέλιμο φορτίο του που αποτελούνταν από 20 ψευδοδορυφόρους Starlink, έναν προς έναν, συν δύο πραγματικούς τροποποιημένους δορυφόρους που σάρωσαν την θερμική ασπίδα του διαστημικού σκάφους και μετέδωσαν δεδομένα πίσω στους χειριστές στο έδαφος κατά την κάθοδο του οχήματος.

Το διαστημόπλοιο πραγματοποίησε μια διαδικασία επιστροφής-προσγείωσης με αρκετούς ελιγμούς που είχαν ως στόχο να υποβάλουν σκόπιμα το διαστημόπλοιο υπό μέγιστη καταπόνηση. Το Starship ολοκλήρωσε με επιτυχία αυτές τις κινήσεις για την ελεγχόμενη τελική κάθοδο.

Εν όψει εισαγωγής της εταιρείας του Μασκ στο Χρηματιστήριο

Η δοκιμαστική πτήση παρακολουθούνταν στενά και από τους επενδυτές, καθώς πραγματοποιήθηκε τρεις εβδομάδες πριν από την αρχική δημόσια προσφορά, η οποία μπορεί να πετύχει το πρώτο ντεμπούτο στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και να μετατρέψει αμέσως την SpaceX σε μία από τις πιο πολύτιμες εισηγμένες στον κόσμο.

Το μέλλον των πιο επικερδών επιχειρήσεων της SpaceX, με επίκεντρο τη λειτουργία του Starlink και τα σχέδια για κέντρα δεδομένων σε τροχιά, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα του Starship να μεταφέρει όλα τα απαραίτητα υλικά και συστατικά στο διάστημα.

Πηγή: ertnews.gr