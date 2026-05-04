Ορεστιάδα: Προφυλακιστέος ο ανήλικος για κλοπές και αρπαγή ανήλικης

Με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακρίτριας στην Ορεστιάδα, κρίθηκε πριν από λίγο, προφυλακιστέος ο ανήλικος, ο οποίος κατηγορείται για τη διάπραξη δυο κακουργημάτων, της κλοπής κατ’ εξακολούθηση και της αρπαγής ανηλίκου.

Το πρωί ο ανήλικος δράστης πέρασε το κατώφλι και των δυο δικαστικών λειτουργών και απολογήθηκε για τις πράξεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας θα οδηγηθεί στις φυλακές Νέων Κασσαβέτειας ν. Μαγνησίας, μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο όπου θα ορισθεί η δικάσιμος του δικαστηρίου ανηλίκων Ορεστιάδας . Προσωρινά θα κρατείται στο ΑΤ Ορεστιάδας.

Ο ανήλικος από τον Νοέμβριο του 2025 έχει διαρρήξει σειρά καταστημάτων σε Διδυμότειχο και Αλεξανδρούπολη ( ήταν η τελευταία κλοπή το Σαββατοκύριακο) ενώ σε μια από αυτές τραυμάτισε με μαχαίρι τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του καταστήματος ψιλικών ειδών που διέρρηξε. Ο ανήλικος, φοβούμενος πιθανή σύλληψη του, έφυγε μαζί με την ανήλικη φίλη του για την Αλεξανδρούπολη μετά την τελευταία κλοπή στο Διδυμότειχο, τα ξημερώματα της 29ης Απριλίου, κατά την οποία αφαίρεσε χρηματικό ποσό, καπνικά προϊόντα και συσκευασίες αλκοόλ. Όμως και στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποίησε κλοπή σε κατάστημα ψιλικών, ενώ η ανήλικη σε συνομιλία της μέσω μηνυμάτων με τους συγγενείς της , σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωνε φοβισμένη. Ο ανήλικος που τον ερχόμενο μήνα ενηλικιώνεται, μεταφέρθηκε τελικά από άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου.

