Ηλεκτρικός: Συρμός βγήκε εκτός αποβάθρας στον Αγιο Νικόλαο

Ακόμη ένα συρμός του Ηλεκτρικού δεν κατάφερε να φρενάρει έγκαιρα και αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο.

Το τελευταίο, αυτό, περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 9 το πρωί της Δευτέρας στο σταθμό του Αγίου Νικολάου στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7, ο συρμός κατευθύνθηκε με πολύ χαμηλή ταχύτητα στον επόμενο σταθμό, έκανε την αποβίβαση των επιβατών και ακολούθως αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο στον Πειραιά. Ο τεχνικός έλεγχος γίνεται για να “τσεκαριστεί” η κατάσταση των φρένων.

Απευθυνθήκαμε στη ΣΤΑΣΥ από την οποία λάβαμε την ακόλουθη απάντηση: “Ο συρμός έκανε υπέρβαση αποβάθρας για λίγα μέτρα στον σταθμό Άγιο Νικόλαο και όπως προβλέπουν οι διαδικασίες λειτουργίας, δεν αποβίβασε τους επιβάτες στον συγκεκριμένο σταθμό, αλλά στον επόμενο, όπου και αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για τεχνικό έλεγχο.

Περιστατικά υπέρβασης αποβάθρας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα ασφάλειας για την κυκλοφορία των συρμών και τη μετακίνηση των επιβατών”.

Το περιστατικό δηλαδή επιβεβαιώνεται αλλά δεν κρίνεται επικίνδυνο από τη ΣΤΑΣΥ. Ωστόσο, όπως τόνισε και η ίδια η εταιρία, ανάλογα περιστατικά έχουν συμβεί και στο πρόσφατο παρελθόν.

Ειδικότερα στις 17 Απριλίου συρμός στα Πετράλωνα με κατεύθυνση προς τον Πειραιά βγήκε ένα βαγόνι έξω από την αποβάθρα. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία (απόσυρση για τεχνικό έλεγχο).