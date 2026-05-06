Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου στο Δημόσιο

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά την Τετάρτη 13 Μαΐου η ΑΔΕΔΥ, με το Δημόσιο να αναμένεται να λειτουργήσει με σοβαρά προβλήματα σε πολλές υπηρεσίες, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Η συγκέντρωση των συνδικάτων έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, από όπου θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας.

Η κινητοποίηση αφορά το σύνολο σχεδόν του δημόσιου τομέα, με συμμετοχή εργαζομένων σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες, ενώ έντονη αναμένεται να είναι και η παρουσία εκπαιδευτικών.

Τα αιτήματα της απεργίας

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οικονομικά και εργασιακά ζητήματα, με την ΑΔΕΔΥ να ζητά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, αυξήσεις στις αποδοχές και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Παράλληλα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα και εκφράζουν αντιδράσεις απέναντι στο νέο πειθαρχικό πλαίσιο, υπερασπιζόμενες τον θεσμό της μονιμότητας.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Στον χώρο της εκπαίδευσης αναμένονται σημαντικές δυσκολίες, καθώς δάσκαλοι και καθηγητές αναμένεται να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία.

Η λειτουργία σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς καλούνται να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις διευθύνσεις των σχολείων ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως για πιθανές αλλαγές ή ακυρώσεις μαθημάτων.

Ανοιχτό το τοπίο για τα ΜΜΜ

Όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οριστικές αποφάσεις από τα σωματεία εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Το ενδεχόμενο συμμετοχής των εργαζομένων σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και ηλεκτρικό παραμένει ανοιχτό, είτε με στάσεις εργασίας είτε με συμμετοχή στην 24ωρη απεργία. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες και θα καθορίσουν το πώς θα κινηθούν οι πολίτες στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Η κινητοποίηση της 13ης Μαΐου αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες απεργιακές δράσεις του δημόσιου τομέα το τελευταίο διάστημα, σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια και οι πιέσεις στο κόστος ζωής παραμένουν στο επίκεντρο των αντιδράσεων εργαζομένων και συνδικάτων.

