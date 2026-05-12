Ηλιούπολη: Σημείωμα είχε αφήσει η μία 17χρονη που έπεσε με τη φίλη της από τον 6ο όροφο (βίντεο)

Βρέθηκε σημείωμα του ενός κοριτσιού που έπεσε στο κενό μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικίας.

Σε αυτοχειρία αποδίδεται, σύμφωνα με την αστυνομία, η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12.00 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 200.

Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απονενοημένης απόφασής της. Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με την φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα.

Το ένα κορίτσι έμενε στην πολυκατοικία

Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 17χρονες πριν πραγματοποιήσουν την τραγική πράξη τους.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως «πριν από λίγη ώρα ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά των κοριτσιών στο νοσοκομείο. Προσπαθούμε από αυτόπτες μάρτυρες και, όσο πιο διακριτικά γίνεται, από οικείους να δούμε τι συνέβη καθώς φαίνεται πως ένα από τα παιδιά διέμενε στο συγκεκριμένο οίκημα. Φαίνεται πως από κοινού πήγαν στην ταράτσα και στη συνέχεια στο κενό, χωρίς βέβαια να έχει προσδιοριστεί ακόμα κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλήσουμε ξεκάθαρα για αυτοχειρία ή για εγκληματική ενέργεια ή ατύχημα. Αυτή τη στιγμή όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά». Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.

