Καρυστιανού: Ζητά αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Στον Ηλία Γιαρένη αρεοπαγίτη-ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, προσήλθε η Μαρία Καρυστιανού για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τις ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Η κ. Καρυστιανού προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος, σημειώνοντας, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

«Θα ζητήσουμε αναβάθμιση κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν μετά το θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστα Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη. Η Ελληνική Δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το βίντεο που ανάρτησε στο προφίλ της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο προανήγγειλε ουσιαστικά τη δημιουργία κόμματος, η κ. Καρυστιανού αρκέστηκε να απαντήσει ότι τώρα είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα που θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το όνομα του κόμματός της, αντί απαντήσεως η κ. Καρυστιανού είπε: «Γιατί να μην υπάρχει ελπίδα; Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονο μας, θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε».

