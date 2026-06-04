Σχολικές μονάδες: Επιμένουν τα παράπονα για τα δικαιολογητικά των παγίων προκαταβολών - Καθησυχαστική η δημοτική αρχή

Το θέμα τέθηκε με αφορμή την εισήγηση για την έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από πάγιες προκαταβολές σχολικών μονάδων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, ανέφερε ότι έχουν αυξηθεί τα παράπονα από σχολικές μονάδες σχετικά με τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη γραφειοκρατία που τη συνοδεύει. Όπως σημείωσε, αρκετοί εμπλεκόμενοι έχουν πλέον «απηυδήσει», προτείνοντας, ενόψει και της νέας σχολικής χρονιάς, να υπάρξει επανατοποθέτηση επί του θέματος, ώστε το ζήτημα να λυθεί οριστικά. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν είναι περίπλοκη. Εξήγησε ότι απαιτούνται το σχετικό αίτημα, η έγκριση που έχει δοθεί, τα τιμολόγια και το συνοδευτικό έγγραφο για τα προαναφερόμενα.

Μάλιστα, ανέφερε ότι η διαδικασία που ακολουθεί ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες περιοχές, επισημαίνοντας πως προβλήματα που αντιμετώπιζε η Καλαμάτα την προηγούμενη χρονιά εξακολουθούν φέτος να υπάρχουν σε άλλους δήμους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φόρμουλα που εφαρμόζεται, με την προέγκριση από την Οικονομική Υπηρεσία, λειτουργεί αποτελεσματικά και έχει συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των σχετικών δαπανών. Στο ίδιο μήκος κύματος, η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου, έκανε λόγο για μια τυπική διαδικασία, τονίζοντας ότι οι περισσότερες σχολικές μονάδες έχουν πλέον προσαρμοστεί.

Όπως ανέφερε, εξαίρεση αποτελούν ορισμένες περιπτώσεις σχολείων που αμελούν να ακολουθήσουν εγκαίρως τα προβλεπόμενα βήματα. Η συζήτηση ανέδειξε ότι, παρά το τέλος της σχολικής χρονιάς, η διαχείριση των παγίων προκαταβολών εξακολουθεί να αποτελεί σημείο προβληματισμού για μέρος της σχολικής κοινότητας, με την ανάγκη καλύτερης οργάνωσης και σαφέστερης καθοδήγησης να παραμένει στο επίκεντρο ενόψει της νέας χρονιάς.