4 συνδυασμοί στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας

Τέσσερις συνδυασμοί κατέρχονται στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας στις 14 Ιουνίου.

Οι συνδυασμοί και όλοι οι υποψήφιοι στο Δ.Σ.,την Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπως τους ανακήρυξε το Δ.Σ. του Συλλόγου της Μεσσηνίας, είναι:

1) Ιατρική Αλληλεγγύη

Για το Δ.Σ.:

Αναστασία Αναγνωστοπούλου, Αικατερίνη Αποστολοπούλου, Νικόλαος Γρηγορόπουλος, Σοφία Δήμα, Θεόδωρος Λυμπερόπουλος, Μανώλης Μάκαρης, Χρυσάνθη Μάλλιου, Ειρήνη Ντυμένου, Νικολέττα Ξυδιά, Δαμιανός Τσιλιβαράκης.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Αγγελική Γιαμαρέλου, Σωκράτης Μακρέας.

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος Χρυσούλα Γεωργακαράκου – Τσιλιβαράκη, αντιπρόεδρος Βασιλική Διονυσοπούλου.

Για εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο:

Μανώλης Μάκαρης, Ηλίας Μανδηλάρης.

2) Ιατρική Ενότητα

Για το Δ.Σ.:

Βασιλική Αντωνοπούλου, Θεόδωρος Βαχλιώτης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Νικόλαος Γιουρτούμας, Νικόλαος Γκιούλος, Φώτιος Δαβέρος, Βασίλειος Καραμπέτσος, Αικατερίνη Λαμπροπούλου, Αντώνιος Λιάκος, Αναστάσιος Μακρής, Ιωάννης Ματσίρας, Ιωάννης Μπινάκας, Νικόλαος Νικολαΐδης, Κωνσταντίνα – Μαρία Ντέντε, Σταύρος Σφήκας, Δημήτριος Τζωρτζίνης, Λευκή Χωραΐτη.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Νίκη Λάμπρη, Αικατερίνη Χασάκη – Γεωργούντζου.

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος. Αντιπρόεδρος: Σοφία Χριστοφιλοπούλου. Μέλη Τρύφων Δεμπεγιώτης, Νικόλαος Θαλασσινός, Νικόλαος Κουτσουμπός, Παναγιώτης Πετρόπουλος, Αλέξανδρος Τζωρτζίνης.

Για εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο:

Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Νικόλαος Γιουρτούμας, Βασίλειος Καραμπέτσος, Αικατερίνη Λαμπροπούλου, Σταύρος Σφήκας, Δημήτριος Τζωρτζίνης, Λευκή Χωραΐτη.

3) Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών (ΔΗΠΑΚ)

Για το Δ.Σ.:

Κωνσταντίνα Μενύχτα.

Για εκπρόσωπος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο:

Κωνσταντίνα Μενύχτα.

4) Νέα Δύναμη Ευθύνης

Για το Δ.Σ.:

Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Μαρία Γιαννακοπούλου, Σωτηρία – Ευαγγελία Δημητρέλλου, Βασιλική Δημοπούλου, Κωνσταντίνος Καλύβας, Ηλίας Κανάκης, Ανδρέας Καρύδης, Νικόλαος Κωτσάκης, Σωτηρία Νηφάκου, Περικλής Νικολακέας, Αλεξάνδρα Νικολοπούλου, Κωνσταντίνος Ντελής, Αντωνία Ντόκου, Δημήτριος Παναγόπουλος, Γεώργιος Πανομήτρος, Μερσύνη Παπούλα, Γεώργιος Πετράκος, Δημήτριος Σαμπαζιώτης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Κυριακούλα Τσίχλη, Βασίλειος Χρυσαυγής.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Παρασκευή Ρουμπέα – Ντρούκα, Παναγιώτης Σουρίλας.

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Νάνος. Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μπάκας. Μέλη Αριστομένης Διακουμόπουλος, Αθανάσιος Κουρής, Ιωάννης Νινιός.

Για εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο:

Ανδρέας Καρύδης, Περικλής Νικολακέας, Δημήτριος Παναγόπουλος, Γεώργιος Πετράκος, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Βασίλειος Χρυσαυγής.